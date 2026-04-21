Kawa jak w PRL

"Eksperymentowanie" i "ulepszanie" kawy to zabieg znany od dawna. Do najpopularniejszego gorącego napoju dodaje się mleka roślinne, różnego rodzaju syropy smakowe, a także dodatki prozdrowotne: oleje, odżywki białkowe, miód, a także zdrowsze alternatywy cukru. Bardzo popularne jest także "doprawianie" kawy, choć młodsze pokolenia mogą nie zdawać sobie sprawy z faktu, że ta "moda" sięga czasów PRL.

Kilka dekad temu dodawanie przypraw do kawy nie było tylko sposobem na urozmaicenie "nudnego" smaku kawy, ale też niejako koniecznością. Wbrew wyobrażeniom, nie chodziło o finezyjność i inspirację orientem, a o radzenie sobie z niedoborem kawy. Droga, trudno dostępna, tylko na kartki. Częściej w polskich domach spotkać można było kawę zbożową i aby polepszyć jej smak, ludzie zaczęli "dodawać jej smaku" przyprawami.

Jakie przyprawy dodać do kawy?

Kojarzy się z orientem, a kawa z przyprawami znana jest w Polsce już od dawna Hussenot East News

Dodawano na przykład cynamon, kardamon, goździki. Dziś wśród najpopularniejszych przypraw do kawy należy dołożyć także skórkę pomarańczową, wanilię i kakao. Co ciekawe, choć dziś "mała czarna" z aromatycznymi przyprawami kojarzona jest z inspirowaniem się tradycjami wschodnimi, w czasach PRL często cynamon czy goździki miały "maskować" kiepski smak kawy albo dodawać smaku "lurze" parzonej kilkukrotnie z tych samych fusów. Była to także namiastka luksusu w tamtej rzeczywistości.

Powrót do dawnych smaków

Tradycyjna, parzona kawa mielona wg naukowców może świetnie oddziaływać na wątrobę Adam Staskiewicz East News

Dziś kawy z dodatkami wracają w wielkim stylu - starsi mogą poczuć nostalgiczny smak, który towarzyszył im kilkadziesiąt lat temu, a młodsi czerpią świadome benefity zdrowotne z przypraw, które mogą bezpośrednio wpływać na nasze samopoczucie. Przyrządzenie najbardziej przypominającej tę prl-owską kawy nie jest trudne. Wystarczy w garnuszku zagotować 200 ml wody, dodać 2 łyżeczki ulubionej kawy mielonej, zmniejszyć ogień i wrzucić odrobinę cynamonu i jednego goździka. Po minucie-dwóch na niewielkim ogniu kawa jest gotowa do przelania do szklanki (aby było "w klimacie" - koniecznie z koszyczkiem). I gotowe.

Lubicie kawę z przyprawami korzennymi?

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

