Spis treści: Dlaczego warto wybrać mleko kokosowe do kawy? Kawa z mlekiem kokosowym daje stabilniejszą energię Wzmocnienie działania antyoksydantów z kawy Dlaczego kawa z mlekiem kokosowym jest tak kremowa? Jak przygotować kawę z mlekiem kokosowym w domu? Zdrowotne właściwości kawy z mlekiem kokosowym Właściwości mleka kokosowego

Dlaczego warto wybrać mleko kokosowe do kawy?

Dodanie mleka kokosowego do kawy to nie tylko kwestia smaku. Ten popularny dodatek ma też kilka ciekawych właściwości dla organizmu. Napój kokosowy zawiera tzw. tłuszcze MCT, czyli średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, m.in. kwas laurynowy, kaprylowy i kaprynowy. Organizm radzi sobie z nimi nieco inaczej, niż z tłuszczami obecnymi w mleku krowim. Są szybciej trawione i trafiają prosto do wątroby, gdzie mogą zostać wykorzystane jako szybkie źródło energii. Zamiast odkładać się w tkance tłuszczowej, są stosunkowo sprawnie przekształcane w paliwo dla organizmu.

W praktyce oznacza to, że kawa z mlekiem kokosowym może dodać energii i na dłużej dać uczucie sytości. Dlatego wiele osób wybiera ją rano lub przed aktywnością fizyczną.

Kawa z mlekiem kokosowym daje stabilniejszą energię

Filiżanka kawy wzbogacona mlekiem kokosowym zapewnia bardziej równomierne uwalnianie energii. Bez nagłego spadku koncentracji po godzinie czy dwóch. Wynika to także z faktu, że mleko kokosowe nie zawiera laktozy, czyli cukru mlecznego podnoszącego poziom glukozy we krwi. Metaanaliza zespołu z Uniwersytetu Toronto opublikowana w 2024 roku w czasopiśmie Frontiers in Public Health wskazuje, że zastępowanie produktów mlecznych alternatywami roślinnymi może prowadzić do poprawy parametrów metabolicznych u osób z insulinoopornością oraz ograniczać wahania glukozy po posiłkach.

Dodatek do kawy lepszy od mleka. Tak działa popularna w Azji i u osób na diecie kawa z mleczkiem kokosowym 123RF/PICSEL

Wzmocnienie działania antyoksydantów z kawy

Istotny jest również wpływ mleka kokosowego na działanie przeciwutleniające kawy. Jej ziarna zawierają kwas chlorogenowy, ferulowy oraz kawowy, które należą do polifenoli o silnym potencjale przeciwzapalnym. Badanie z 2023 roku przeprowadzone przez Uniwersytet Kopenhaski wykazało, że sposób łączenia kawy z dodatkami wpływa na aktywność tych związków w komórkach odpornościowych. Mleko kokosowe zawiera mało białka, dlatego słabiej wiąże polifenole niż mleko krowie bogate w kazeinę. Organizm może zatem przyswoić większą część antyoksydantów obecnych w naparze.

Dlaczego kawa z mlekiem kokosowym jest tak kremowa?

Na uwagę zasługuje także smak i konsystencja napoju. Nowoczesne mleka kokosowe typu "barista" przechodzą proces wysokociśnieniowej homogenizacji (HPH). Rozbija on cząsteczki tłuszczu, pod ciśnieniem nawet 200 MPa, na mikroskopijne krople i stabilizuje emulsję. Dzięki temu powstaje gęsta, kremowa piana przypominająca klasyczne latte. Analiza sensoryczna opublikowana w 2025 roku w czasopiśmie Beverages wykazała wyższe oceny kremowości w kawach z mlekiem kokosowym niż w napojach z dodatkiem mleka owsianego.

Wniosek jest jednoznaczny: kawa z mlekiem kokosowym wspiera stabilny poziom energii, zachowuje wysoką biodostępność polifenoli oraz poprawia odczucia sensoryczne naparu. Nie stanowi wyłącznie źródła kofeiny.

Jak przygotować kawę z mlekiem kokosowym w domu?

Przygotowanie kawy z mlekiem kokosowym zazwyczaj zajmuje około 3 minut. Różnicę robi technika.

Składniki:

30-40 ml świeżo zaparzonego espresso (lub 100 ml mocnej kawy z kawiarki / przelewu)

120-150 ml mleka kokosowego "barista" lub pełnotłustego mleka kokosowego z puszki

szczypta soli morskiej (opcjonalnie)

opcjonalnie: cynamon cejloński, kardamon, wanilia z laski lub 5 g oleju MCT

Przygotowanie:

Przygotuj espresso (30 ml), ponieważ jest to najlepsza baza do latte lub mocną kawę przelewową (ok. 100 ml), jeśli nie masz ekspresu. Średnio palona arabica sprawdzi się najlepiej. Zawiera więcej cukrów redukujących powstałych podczas reakcji Maillarda, procesu zachodzącego w trakcie palenia ziaren. Te cukry odpowiadają za nuty czekoladowe i orzechowe, które świetnie łączą się z naturalną słodyczą kokosa Wlej 120-150 ml mleka kokosowego do rondelka lub spieniacza i dodaj wanilię. Podgrzewaj na małym ogniu do temperatury 55-60°C. To bardzo ważne, ponieważ wyższa temperatura powoduje rozpad emulsji tłuszczowej, więc w efekcie mleko się rozwarstwia i piana opada. Gdy mleko zaczyna delikatnie parować i możesz dotknąć ścianki naczynia przez 2-3 sekundy - temperatura jest właściwa. Dodaj przyprawy sypkie i szczyptę soli morskiej do mleka przed spienieniem.Sód wpływa na receptory smaku słodkiego i wzmacnia naturalną słodycz kokosa. Kawa smakuje łagodniej, bez dodatku cukru. Spień mleko w ręcznym spieniaczu przez 10-15 sekund lub elektrycznym, wybierając tryb "latte". Możesz też skorzystać ze słoika z zakrętką, wystarczy potrząsać nim energicznie przez 20 sekund. Celem jest uzyskanie drobnej, aksamitnej piany (tzw. mikrofoam). Wlej spienione mleko kokosowe do zaparzonej kawy, najpierw płyn, a na końcu piankę. Delikatnie zamieszaj.

Wersja bardziej kremowa

Do gotowej kawy dodaj 1 łyżkę mleka kokosowego i 5 g oleju MCT i zblenduj przez 10-15 sekund. Uzyskasz napój o gęstej konsystencji przypominającej latte. Tłuszcze MCT szybko przekształcane są w energię w wątrobie.

Kawa mrożona z mlekiem kokosowym

Do szklanki z lodem:

Wlej 120 ml schłodzonego mleka kokosowego. Dodaj espresso na wierzch. Delikatnie zamieszaj.

Otrzymasz kremową, lekko słodką kawę, idealną na ciepłe dni.

Zdrowotne właściwości kawy z mlekiem kokosowym

Kawa z mlekiem kokosowym dodaje energii na dwa sposoby. Kofeina pobudza i pomaga poczuć się mniej zmęczonym, a tłuszcze z kokosowego mleka szybko zamieniają się w paliwo dla mózgu i ciała.

Dzięki temu napój nie tylko pobudza, ale też wspiera koncentrację. Tłuszcz z mleka kokosowego spowalnia wchłanianie kofeiny, więc energia przychodzi stopniowo i utrzymuje się dłużej. To idealny sposób na stabilne skupienie i przyjemny zastrzyk energii bez nagłych "skoków".

Połączenie ze sobą niektórych produktów może działać przeciwzapalnie. Właśnie takim duetem jest właśnie kawa z mlekiem kokosowym 123RF/PICSEL

Właściwości mleka kokosowego

W składzie mleka kokosowego znajduje się szeroki zestaw mikroelementów wspierających pracę układu nerwowego, mięśni oraz metabolizmu energetycznego. Jedna filiżanka (ok. 226 g) dostarcza m.in. potasu (ok. 497 mg), magnezu (ok. 104 mg), fosforu (ok. 217 mg), żelaza (ok. 7,5 mg), cynku oraz miedzi. Te minerały odpowiadają za prawidłowe przewodnictwo nerwowe, transport tlenu oraz pracę enzymów metabolicznych. 1 łyżka (15 ml) gęstego mleka kokosowego to ok. 30-35 kcal, 50 ml to 100-115 kcal, a 100 ml to 200-230 kcal.

Mangan obecny w mleku kokosowym pokrywa nawet do 75 proc. dziennego zapotrzebowania, a pierwiastek ten bierze udział w syntezie kolagenu oraz ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Około 45-50 proc. tłuszczów kokosowych stanowi kwas laurynowy, który w organizmie przekształcany jest w monolaurynę - związek wykazujący właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Badanie randomizowane opublikowane w 2024 roku w bazie PubMed Central (National Institutes of Health) wykazało, że regularne spożycie mleka kokosowego przez 8 tygodni wiązało się ze wzrostem poziomu HDL (dobrego cholesterolu) oraz poprawą stosunku cholesterolu całkowitego do frakcji HDL u zdrowych dorosłych.

Profil witaminowy mleka kokosowego obejmuje przede wszystkim witaminy z grupy B:

witaminę B1 (tiaminę ): wspiera pracę mózgu i układu nerwowego,

witaminę B3 (niacynę): uczestniczy w produkcji energii w komórkach,

witaminę B5 i B6: regulują metabolizm białek i tłuszczów,

foliany (B9): wspierają procesy krwiotwórcze.

Dodatkowo mleko kokosowe zawiera witaminę C oraz cholinę, czyli związek wpływający na funkcje poznawcze i pamięć. Znajdziemy w nim także niewielkie ilości białka (ok. 4-5 g na filiżankę) oraz naturalnych cukrów, które łagodzą smak kawy bez potrzeby dodawania sacharozy.

