Korzyści dla zdrowia, jakie ze sobą niesie, docenił już cały świat. Zielona herbata - ze względu na to, że nie podlega procesowi fermentacji - zachowuje nie tylko walory smakowe, ale i cenne właściwości.

Właściwości zielonej herbaty. Tak działa na organizm

Napar na bazie jej liści dostarcza m.in. witaminy: A, C, E i witaminy z grupy B, teinę, aminokwasy, polifenole, potas, fluor i cynk. Skala jej prozdrowotnych właściwości zależy jednak od warunków uprawy, jak i zbioru. Warto też pamiętać, że zdecydowanie cenniejszy jest pod tym względem napar z herbaty liściastej niż ten w torebkach.

Magia napoju tkwi przede wszystkim w związkach polifenolowych. Działają antyoksydacyjnie, pomagają usuwać z organizmu wolne rodniki. A te są odpowiedzialne za rozwój części chorób i procesy starzenia się organizmu.

Wypicie 2-3 filiżanek herbaty zielonej dziennie pomaga w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia nadciśnienia, udaru lub zawału serca. Co więcej, zawarte w niej flawonole mają działanie przeciwmiażdżycowe. Zielona herbata wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn, obniża poziom cukru we krwi i pomaga w redukcji tkanki tłuszczowej.

Zielona herbata pod lupą naukowców. To wykazały badania

To nie koniec świetnych wieści. Zielona herbata trafiła pod lupę naukowców z Kanazawy. Wydział nauk medycznych Uniwersytetu Kanazawa w Japonii postanowił sprawdzić, jak regularne spożywanie zielonej herbaty działa na funkcjonowanie mózgu, a zwłaszcza na istotę białą. To element układu nerwowego, który składa się z włókien nerwowych - aksonów, odpowiadających za przekazywanie sygnałów między różnymi obszarami w mózgu. Badania były skupione wokół demencji, która dotyka starzejące się społeczeństwa. Co ustalili naukowcy? Picie trzech lub więcej szklanek zielonej herbaty dziennie to mniejsze uszkodzenie istoty białej.

To ważne, ponieważ zmiany zachodzące w jej strukturze mają związek z osłabieniem funkcji poznawczych i zwiększonym ryzykiem wystąpienia demencji czy choroby Alzheimera. Wyniki badań wskazują, że systematyczne picie zielonej herbaty może pomagać zachować sprawność umysłową w podeszłym wieku.

Dodaj do zielonej herbaty. Już szczypta wzmocni jej cenne właściwości

Zieloną herbatą możemy spożywać oczywiście w wersji "solo", ale możemy też wzmocnić jej właściwości. Świetnym dodatkiem będą kurkuma, pieprz, miód i cytryna. Takie połączenie zadziała korzystnie na organizm.

Kurkuma nie bez powodu od zawsze zajmowała ważne miejsce w medycynie naturalnej. Dzięki zawartości kurkuminy wykazuje m.in. następujące właściwości:

wspomaga leczenie chorób układu oddechowego,

poprawia kondycję skóry,

przyspiesza gojenie ran,

zapobiega chorobom wątroby,

działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie i przeciwwirusowo,

wykazuje silne działanie przeciwutleniające,

wspomaga trawienie,

reguluje poziom cukru we krwi,

wzmacnia odporność,

zmniejsza ryzyko zachorowania na chorobę Alzhaimera.

Ze względu na to, że kurkuma jest dość słabo przyswajana przez organizm (a właściwości lecznicze zależą od dawki), zaleca się ją spożywać z czarnym pieprzem. Zawarta w nim piperyna znacznie zwiększa jej przyswajalność. A do tego wykazuje prozdrowotne działanie. O ile nie ma żadnych przeciwwskazań, do zielonej herbaty warto zatem dodać szczyptę czarnego pieprzu. Popularna przyprawa jest cenna m.in. ze względu na:

pomoc w poprawie pamięci i koncentracji,

lepsze wchłanianie substancji odżywczych,

pomoc w szybszym spalaniu tkanki tłuszczowej,

działanie profilaktyczne przeciwko chorobie Alzhaimera,

wzmacnianie odporności,

pozytywne działanie na układ nerwowy.

Dzięki temu zielona herbata będzie jeszcze zdrowsza

Do naparu z zielonej herbaty można też dodać sok z cytryny. Taki duet wzmacnia działanie katechin, które działają przeciwutleniająco. Jedno z badań wykazało, że zielona herbata z cytryną zawiera więcej polifenoli niż zielona herbata w pojedynkę. Na łamach "Journal of Food Processing and Technology", pojawiła się też teoria, że wysoka zawartość kwasu cytrynowego wzmacnia przeciwutleniacze zielonej herbaty. To z kolei sprawia, że są łatwiej przyswajalne przez organizm.

Na koniec słodki akcent pełen prozdrowotnych właściwości. Miód to naturalny antybiotyk, który działa bakteriobójczo, przeciwwirusowo, wzmacnia serce, pomaga przy problemach z wrzodami żołądka, obniża ciśnienie krwi, wspomaga wątrobę i jest pomocny w przypadku problemów z bezsennością.

Jak przygotować napar z zielonej herbaty, kurkumy, pieprzu, cytryny i miodu? Zaparz zieloną herbatę. Następnie dodaj do niej łyżeczkę zmielonej kurkumy, łyżeczkę miodu, szczyptę czarnego pieprzu i sok wyciśnięty z połowy cytryny. Taką miksturę pij raz dziennie, najlepiej rano.

