Kawowe rytuały i potrzeba nowych smaków

Każdy ma swój ulubiony sposób serowania kawy. Jedni piją ją wyłączne w wersji mocnej, czarnej i bez dodatków, ceniąc naturalny aromat napoju i jego pobudzające działanie. Drudzy nie wyobrażają sobie filiżanki bez mleka, które łagodzi smak i sprawia, że całość zyskuje kremową konsystencję.

Jeszcze inni chętnie eksperymentują, sięgając po aromatyczne przyprawy do kawy, takie jak cynamon, kardamon albo wanilia. Na tym jednak nie warto poprzestawać. Istnieje dodatek, który nie tylko wyniesie smak napoju na wyższy poziom, ale okaże się także wyjątkowo korzystny pod względem wpływu na organizm.

Nabój bogów i skarbnica wartości odżywczych

Kakao od wieków uważano za coś znacznie więcej niż zwykły produkt spożywczy. W kulturach prekolumbijskich, szczególnie wśród Majów i Azteków, uchodziło za "napój bogów" i niezbędny element licznych rytuałów.

Dziś zyskujemy naukowe potwierdzenie, że wyjątkowość tego produktu wynika z bogactwa składników odżywczych. Kakao zawiera bowiem silne przeciwutleniacze, w tym flawonoidy, które wspierają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

Kawa i kakao to sprzymierzeńcy pracy mózgu

Stanowi także bogate źródło magnezu i żelaza, a także substancji wpływających pozytywnie na układ nerwowy i poprawę nastroju. Wśród nich prym wiedzie teobromina. Regularne spożywanie naturalnego kakao może wspierać układ krążenia, poprawiać koncentrację, a jednocześnie działać lekko relaksująco.

Kawa z kakao to wsparcie dla mózgu

Przez połączenie kawy z kakao uzyskujemy wyśmienity smak napoju, w którym wyczuwalne są czekoladowe nuty. Może być to ciekawy sposób na ograniczenie cukru w diecie i rezygnację z innych kalorycznych produktów, np. słodkich syropów, albo zajadania łakoci.

Przede wszystkim jednak uzyskujemy duet o wyjątkowych właściwościach. Kofeina zawarta w kawie pobudza układ nerwowy, zwiększa czujność i koncentrację. Teobromina z kakao ma podobny wpływ na organizm. Działa jednak łagodniej, ale dłużej. W ten sposób wspiera skupienie bez nagłych spadków energii, co przekłada się na lepszą wydajność umysłową.

Obecność przeciwutleniaczy w obu produktach chroni mózg i może przyczyniać się do zmniejszania ryzyka schorzeń neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona czy Alzheimera. Dodatkowo regularne picie kawy z kakao w umiarkowanych ilościach wpływa korzystnie na układ sercowo-naczyniowy, metabolizm i ogólne samopoczucie.

Kto powinien uważać na kawę z kakao? Przeciwwskazania

Choć kombinacja ma wiele zalet i tworzy napój bezpieczny dla większości osób, istnieją sytuacje, w których należy zachować ostrożność. Dotyczy to przede wszystkim osób wrażliwych na działanie kofeiny. Nadmierne działanie pobudzające u niektórych może prowadzić do rozdrażnienia, podwyższonego ciśnienia i problemów ze snem.

Przeciwwskazaniem do spożywania napoju są także problemy żołądkowe i refluks. Osoby z wrażliwym układem pokarmowym, zgagą czy chorobą wrzodową mogą odczuwać dyskomfort.

