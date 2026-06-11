Spis treści: Dlaczego czerstwy chleb działa na hortensje? Jak przygotować nawóz z czerstwego chleba krok po kroku? Jak podlewać hortensje nawozem chlebowym i najczęstsze błędy Najważniejsze wymagania hortensji, o których łatwo zapomnieć

Dlaczego czerstwy chleb działa na hortensje?

Hortensje najlepiej rozwijają się w lekko kwaśnym podłożu, które sprzyja ich wzrostowi i obfitemu kwitnieniu. Właśnie dlatego czerstwy chleb - zwłaszcza ciemny, żytni, wypiekany na naturalnym zakwasie - świetnie sprawdza się jako naturalne wsparcie dla tych krzewów. Podczas jego moczenia w wodzie zachodzi fermentacja, w wyniku której powstają związki obniżające pH gleby. Jednocześnie rozwijające się drożdże i bakterie wspierają tworzenie korzystnej mikroflory w podłożu.

Jak przygotować nawóz z czerstwego chleba krok po kroku?

Proces jest prosty, ale wymaga odpowiedniego doboru bochenka. Przygotuj około pół kilograma czerstwego chleba. Zrezygnuj całkowicie ze słodkich bułek, jasnego pieczywa tostowego i wypieków z dużą zawartością sztucznych spulchniaczy. Suche kromki pokrój w kostkę, umieść w wiadrze i zalej trzema litrami letniej wody, tak aby chleb był całkowicie zanurzony. Pojemnik zabezpiecz przewiewną ściereczką i odstaw w zacienione, umiarkowanie ciepłe miejsce na 5 do 7 dni. Gdy płyn zacznie delikatnie bąbelkować i wydzielać charakterystyczny, kwaskowaty zapach, proces dobiegł końca. Ostatnim krokiem jest dokładne odcedzenie płynu przez gęste sito.

Hortensje to jedne z najpiękniejszych roślin ozdobnych w polskich ogrodach 123RF/PICSEL

Jak podlewać hortensje nawozem chlebowym i najczęstsze błędy

Otrzymanego koncentratu nigdy nie stosuj bezpośrednio pod rośliny. Należy go rozcieńczyć z czystą, odstaną wodą w proporcji 1:3. Taką mieszanką podlewaj hortensje raz na dwa tygodnie, od wczesnej wiosny do połowy lata. Stosując tę metodę, musisz pamiętać o dwóch kwestiach. Po pierwsze, do nawozu kategorycznie nie wolno używać chleba z choćby najmniejszymi śladami pleśni - wprowadzisz w ten sposób do gleby patogeny, które zainfekują krzew. Po drugie, odcedzone resztki pieczywa od razu wyrzuć na kompost. Pozostawione na ziemi wokół hortensji błyskawicznie przyciągną mrówki, ślimaki oraz gryzonie.

Najważniejsze wymagania hortensji, o których łatwo zapomnieć

Nawet najlepsze nawożenie nie przyniesie efektów, jeśli zignorujesz podstawowe potrzeby tych krzewów. Hortensje (ich łacińska nazwa Hydrangea dosłownie nawiązuje do wody) mają stosunkowo płytki system korzeniowy i są wrażliwe na przesuszenie. W upalne dni wymagają regularnego, czasem nawet codziennego nawadniania. Najlepiej rosną w półcieniu, osłonięte od palącego, południowego słońca, które szybko niszczy ich liście i kwiaty. Warto też pamiętać o właściwym cięciu: popularne hortensje bukietowe tniemy dość mocno wczesną wiosną, natomiast odmiany ogrodowe kwitną na zeszłorocznych pędach, dlatego u nich usuwamy jedynie przekwitłe kwiatostany po zimie.

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