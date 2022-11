Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Przysługują tej jednej grupie

Spis treści: 01 Komu przysługuje ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla?

02 Jak ustalana jest wysokość ekwiwalentu?

03 Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla: Jak złożyć wymagane dokumenty?

04 Kiedy wypłacany jest ekwiwalent pieniężny?

Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego mówi o tym, że część emerytów i rencistów może liczyć na ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Komu przysługuje ekwiwalent i jak złożyć odpowiedni wniosek?

Komu przysługuje ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla?

Zdjęcie Komu przysługuje ekwiwalent i jak złożyć odpowiedni wniosek? / Bartłomiej Magierowski / East News

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługuje:

osobom, które uzyskały emeryturę i rentę przed 1 stycznia 2007 roku i były wtedy uprawnione do bezpłatnego węgla z kopalń całkowicie zlikwidowanych

wdowom, wdowcom oraz sierotom mającym ustalone prawo do renty rodzinnej po byłym pracowniku kopalń całkowicie zlikwidowanych

pracownikom kopalni likwidowanej wchodzącej w skład Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, którzy przeszli na emeryturę lub rentę

wdowom, wdowcom oraz sierotom mającym ustalone prawo do renty rodzinnej po emerycie lub renciście, który pobierał ekwiwalent pieniężny wypłacany przez ZUS

osobom, którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej przyznanej na czas określony (wraz z ekwiwalentem pieniężnym wypłacanym przez ZUS), a następnie zostało ono przywrócone

osobom, które przeszły na emeryturę, a wcześniej otrzymywały rentę z tytułu niezdolności do pracy wraz z ekwiwalentem pieniężnym

osobom, którym ZUS przyznał i wypłacał ekwiwalent pieniężny na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Jak ustalana jest wysokość ekwiwalentu?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala wysokość ekwiwalentu mnożąc ilość przyznanego węgla (maksymalnie trzy tony) przez przeciętną cenę zbytu węgla, ustalaną każdego roku przez Ministra Energii. Ogłaszana jest ona rokrocznie do 20 stycznia w "Monitorze Polskim".

Gdy do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba, to wszystkim tym osobom przysługuje łącznie jeden ekwiwalent pieniężny, który dzielony jest w równych częściach.

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla: Jak złożyć wymagane dokumenty?

Jeżeli prawo do ekwiwalentu ustalane jest przez ZUS po raz pierwszy, to właściwy wniosek powinno złożyć przedsiębiorstwo górnicze. Wcześniej ustala ono prawo do bezpłatnego węgla w naturze i określa we wniosku wysokość ekwiwalentu oraz czas jego przysługiwania.

Kiedy wypłacany jest ekwiwalent pieniężny?

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla wypłaca ZUS z dotacji budżetowej. Wypłata ma miejsce wraz z pobieraną emeryturą lub rentą - za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i w sierpniu - za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.

