Dodawaj do koktajli, a będą sycące, odżywcze i przepyszne. Dzięki takim posiłkom szybciej schudniesz
Dietetycy są zdania, że zdrowa, wartościowa dieta powinna być przede wszystkim różnorodna, smaczna i opierać się na produktach sycących, a jednocześnie dających energię. Posiłkami, jakie wielu ekspertów rekomenduje z uwagi na odżywczość, łatwość przygotowania i bogactwo cennych składników są koktajle. Jak jednak je przygotowywać, aby nie były zwykłą, płynną przekąską, a sycącym na długo, smacznych, a zarazem dietetycznym posiłkiem?
Dlaczego warto pić koktajle?
Koktajle to doskonały pomysł na posiłek dla tych, którzy chcą zadbać o zdrowy jadłospis, ale nie mają zbyt wiele czasu na przyrządzanie śniadań czy kolacji. Wystarczy bowiem wrzucić wszystkie składniki do pojemnika i zmiksować, a następnie wypić lub zabrać ze sobą na wynos. Będą ponadto świetną alternatywą dla niezdrowych przekąsek, które często zdarza się kupować w czasie podróży na stacjach benzynowych. Najlepiej, aby koktajle były "naładowane" jak największą ilością wartościowych składników, a nie tylko mleczno-owocowym napojem. Jeśli urozmaicisz je o wartościowe dodatki, będą nieco bardziej kaloryczne, ale jednocześnie zaspokoją głód na znacznie dłużej, dodadzą energii i wspomogą trawienie. Jak zatem przyrządzić "turbozdrowy" i sycący koktajl?
Co dodawać do koktajli, aby były smaczne, sycące i odżywcze?
Koktajle można tak naprawdę przygotować na wiele różnych sposobów - na bazie mleka, jogurtu, kefiru, maślanki, z dodatkiem owoców, warzyw, nasion, zbóż itp. Warto przede wszystkim pamiętać, aby były zarówno dobrym źródłem białka jak i błonnika - taki posiłek zapewni sytość na dłużej. Co zatem warto dodawać do koktajli?
- Błonnik
Płatki owsiane, siemię lniane, błonnik witalny lub babka jajowata - zbawiennie wpływają na jelita, a jednocześnie sycą i dodają energii
Nasiona chia - bomba minerałów, błonnika, białka i kwasów tłuszczowych omega-3. Zapewniają uczucie sytości, pomagają kontrolować apetyt, a przy tym posiadają neutralny smak
- Zdrowe tłuszcze
Awokado - nadaje koktajlom kremowości, ma neutralny smak, zapewnia sytość, a przy tym dostarcza cennych, jednonienasyconych kwasów tłuszczowych
Orzechy, masło orzechowe, nasiona, wiórki kokosowe - dodają koktajlom wartości odżywczych, podnoszą ich kaloryczność, ale również sytość i poprawiają smak
- Białko - do koktajli warto dodawać jogurty typu skyr, które można mieszać z mlekiem, kefirem czy maślanką. Taki posiłek "podkręci" ilość białka w diecie, a przy tym korzystnie wpłynie na kondycję jelit
- Owoce - doskonale sprawdzą się te mocno słodkie jak np. banany, mango, ananasy, dojrzałe gruszki, jak również bogate w antyoksydanty, niskokaloryczne owoce jagodowe
- Warzywa - je również warto przemycać do płynnych posiłków i przekąsek, ponieważ mają niewiele kalorii, a podnoszą objętość posiłku i sprawiają, że jest on bardziej sycący. Dodatkowo posiadają mnóstwo witamin, minerałów i pozytywnie wpływają na trawienie. Świetnym wyborem do koktajli będzie szpinak, jarmuż, seler naciowy bądź np. świeżo wyciskany sok z marchewki.