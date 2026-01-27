Dodawaj do wielu dań. Obniżą cholesterol i wzmocnią odporność
Nie od dziś wiadomo, że dieta ma kluczowy wpływ na stan zdrowia. Im mniej żywności wysokoprzetworzonej, a więcej antyoksydantów, tym większa szansa na dłuższe życie w dobrej kondycji. Oprócz standardowych warzyw i owoców, warto włączyć do diety produkty, które słyną z niezwykłych właściwości na organizm. Jednym z nich są smaczne grzybki shimeji.
Spis treści:
- Dlaczego warto jeść grzybki shimeji?
- Jak grzybki shimeji wpływają na zdrowie?
- Jak wykorzystać grzybki shimeji w kuchni?
Dlaczego warto jeść grzybki shimeji?
Shimeji to azjatyckie grzybki, których nazwa oznacza "grzyby głębokiego lasu". Zwykle rosną w kępkach na pniach buków. Mogą mieć biały lub brązowy kolor i słyną z niezwykłych wartości odżywczych. Nic dziwnego, że zaczęły być hodowane na masową skalę, także w Europie.
Grzybki shimeji są świetnym źródłem potasu, sodu, żelaza, witamin z grupy B oraz błonnika. Jedną z cenniejszych substancji znajdujących się w tych niepozornych grzybkach jest beta glukan, a także nienasycone kwasy tłuszczowe.
Azjatyckie grzybki są cenione także ze względu na smak i aromat - lekko pikantny i orzechowy, dzięki czemu shimeji pasują do wielu różnorodnych potraw. Znajdujące się w nich kwasy (m.in. glutaminowy i asparaginowy) odpowiadają z kolei za smak umami, czyli piąty, doskonały smak, który sprawia, że każde danie smakuje lepiej, a na języku postawia wrażenie spożycia czegoś tłustego.
Jak grzybki shimeji wpływają na zdrowie?
Grzybki shimeji dostarczają do organizmu wielu cennych składników odżywczych, dzięki czemu działają przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie. Znajdujące się w nich nienasycone kwasy tłuszczowe obniżają poziom złego cholesterolu i zmniejszają ryzyko miażdżycy oraz poważnych schorzeń serca. Regulują też ciśnienie tętnicze krwi i wspierają funkcjonowanie układu hormonalnego.
Z kolei dzięki witaminom z grupy B azjatyckie grzybki wykazują zbawienny wpływ na układ nerwowy. Poprawiają pamięć i koncentrację i zmniejszają ryzyko spadków nastroju. Shimeji mają do tego niski indeks glikemiczny, a znajdujący się w nich beta glukan pomaga regulować poziom cukru we krwi. regularne spożywanie tych smacznych grzybów pozytywnie wpływ także na kondycję skóry, włosów i paznokci. To także naturalny sposób na lepszą odporność - beta glukan obecny w grzybkach stymuluje układ immunologiczny do lepszej walki z drobnoustrojami.
Jak wykorzystać grzybki shimeji w kuchni?
Grzybki shimeji idealnie nadają się do gotowania, smażenia i duszenia. Mimo obróbki termicznej pozostają jędrne i chrupkie, a w dodatku zyskują wyjątkowy smak umami. Dzięki temu doskonale komponują się z mięsami, owocami morza, warzywami czy jajkami. Warto dodawać je do zup, sałatek, jajecznicy czy omletów. W kuchni azjatyckiej grzybki shimeji dodawane są do ramenu, zupy miso i wszelkich dań na bazie ryżu. Są również cennym składnikiem farszu do pierogów i zapiekanek. Azjatyckie grzybki są też proste i szybkie w przyrządzaniu - wystarczy gotować je 2-5 minut we wrzątku lub smażyć 10-15 minut na rozgrzanej patelni, na maśle, oleju sojowym lub rzepakowym.
