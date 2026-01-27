Spis treści: Dlaczego warto jeść grzybki shimeji? Jak grzybki shimeji wpływają na zdrowie? Jak wykorzystać grzybki shimeji w kuchni?

Dlaczego warto jeść grzybki shimeji?

Shimeji to azjatyckie grzybki, których nazwa oznacza "grzyby głębokiego lasu". Zwykle rosną w kępkach na pniach buków. Mogą mieć biały lub brązowy kolor i słyną z niezwykłych wartości odżywczych. Nic dziwnego, że zaczęły być hodowane na masową skalę, także w Europie.

Grzybki shimeji są świetnym źródłem potasu, sodu, żelaza, witamin z grupy B oraz błonnika. Jedną z cenniejszych substancji znajdujących się w tych niepozornych grzybkach jest beta glukan, a także nienasycone kwasy tłuszczowe.

Azjatyckie grzybki są cenione także ze względu na smak i aromat - lekko pikantny i orzechowy, dzięki czemu shimeji pasują do wielu różnorodnych potraw. Znajdujące się w nich kwasy (m.in. glutaminowy i asparaginowy) odpowiadają z kolei za smak umami, czyli piąty, doskonały smak, który sprawia, że każde danie smakuje lepiej, a na języku postawia wrażenie spożycia czegoś tłustego.

Jak grzybki shimeji wpływają na zdrowie?

Grzybki shimeji dostarczają do organizmu wielu cennych składników odżywczych, dzięki czemu działają przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie. Znajdujące się w nich nienasycone kwasy tłuszczowe obniżają poziom złego cholesterolu i zmniejszają ryzyko miażdżycy oraz poważnych schorzeń serca. Regulują też ciśnienie tętnicze krwi i wspierają funkcjonowanie układu hormonalnego.

Z kolei dzięki witaminom z grupy B azjatyckie grzybki wykazują zbawienny wpływ na układ nerwowy. Poprawiają pamięć i koncentrację i zmniejszają ryzyko spadków nastroju. Shimeji mają do tego niski indeks glikemiczny, a znajdujący się w nich beta glukan pomaga regulować poziom cukru we krwi. regularne spożywanie tych smacznych grzybów pozytywnie wpływ także na kondycję skóry, włosów i paznokci. To także naturalny sposób na lepszą odporność - beta glukan obecny w grzybkach stymuluje układ immunologiczny do lepszej walki z drobnoustrojami.

Jak wykorzystać grzybki shimeji w kuchni?

Grzybki shimeji idealnie nadają się do gotowania, smażenia i duszenia. Mimo obróbki termicznej pozostają jędrne i chrupkie, a w dodatku zyskują wyjątkowy smak umami. Dzięki temu doskonale komponują się z mięsami, owocami morza, warzywami czy jajkami. Warto dodawać je do zup, sałatek, jajecznicy czy omletów. W kuchni azjatyckiej grzybki shimeji dodawane są do ramenu, zupy miso i wszelkich dań na bazie ryżu. Są również cennym składnikiem farszu do pierogów i zapiekanek. Azjatyckie grzybki są też proste i szybkie w przyrządzaniu - wystarczy gotować je 2-5 minut we wrzątku lub smażyć 10-15 minut na rozgrzanej patelni, na maśle, oleju sojowym lub rzepakowym.

