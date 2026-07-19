W skrócie Seniorzy coraz częściej wybierają domek na działce zamiast dalekich wyjazdów, ceniąc sobie spokój, niezależność od planów oraz możliwość wypoczynku we własnym tempie.

Ceny działek ROD zależą od lokalizacji i wyposażenia, wahając się od kilkunastu tysięcy złotych w mniejszych miejscowościach do ponad 200 tys. zł w dużych aglomeracjach.

Działki ROD służą wyłącznie rekreacji, dlatego przed zakupem należy sprawdzić legalność altany oraz przepisy dotyczące dopuszczalnej powierzchni zabudowy i wysokości.

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Urlop bez walizek i wielogodzinnej podróży

- Kiedyś jeździliśmy co roku nad morze - opowiadają Halina i Andrzej, małżeństwo z ponad czterdziestoletnim stażem. - Pociągi, tłumy, rezerwacje... Z czasem zaczęło nas to bardziej męczyć niż cieszyć.

Kilka lat temu przejęli działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym po znajomych. Początkowo miała być tylko miejscem na weekendy, ale szybko stała się ich letnim azylem.

- Tutaj nic nie musimy. Wstajemy, kiedy chcemy, jemy śniadanie na tarasie, a potem każdy robi to, na co ma ochotę - mówi Halina. - Andrzej grzebie w pomidorach, a ja czytam książki pod jabłonią.

Wakacje na działce nie są już traktowane wyłącznie jako rozwiązanie zastępcze dla osób, które nie mogą wyjechać. Dla wielu seniorów stają się świadomym wyborem. Zamiast rezerwować tygodniowy pobyt w zatłoczonym kurorcie, można przyjechać do domku na kilka dni, zostać dłużej albo wracać przez całe lato. Nie trzeba pilnować godzin hotelowych posiłków, martwić się opóźnionym pociągiem ani pakować ciężkich walizek.

Po 60. roku życia coraz większe znaczenie mają przewidywalność, cisza i możliwość odpoczynku we własnym tempie. W domku można samodzielnie przygotowywać posiłki, zrobić drzemkę, zaprosić rodzinę lub po prostu usiąść z książką pod drzewem. Własna przestrzeń daje swobodę, której często brakuje podczas zorganizowanych wycieczek. Osoby starsze częściej poszukują spokojnych, kameralnych miejsc i ostrożniej podchodzą do wydatków na noclegi.

- Najlepsze jest to, że możemy być razem, ale bez pośpiechu - dodaje Andrzej. - I wnuki wpadają częściej niż wtedy, gdy jeździliśmy gdzieś daleko.

Działka daje zajęcie, ale nie narzuca planu

Domek jest tylko częścią takiego wypoczynku. Równie ważny jest ogród. Podlewanie kwiatów, zbieranie owoców, pielęgnowanie warzyw czy krótki spacer między alejkami zapewniają naturalną, umiarkowaną dawkę ruchu. Senior może dostosować aktywność do samopoczucia, odpocząć w cieniu i wrócić do pracy następnego dnia.

Dla pani Krystyny, emerytowanej nauczycielki, działka ma jeszcze inne znaczenie.

- Zostałam sama kilka lat temu - mówi spokojnie. - Na początku było mi bardzo trudno siedzieć w pustym mieszkaniu. Działka mnie uratowała.

Jej ogródek nie jest duży, ale zadbany, pełen malin, ziół i kwiatów, które sama sadziła.

- Każda roślina coś mi przypomina. Te róże sadziłam jeszcze z mężem. A pomidory? Zawsze mówił, że moje są najlepsze - uśmiecha się.

Działka pozwala jej zachować rytm dnia i poczucie sensu. Sprzyja również kontaktom z ludźmi. Sąsiedzi zatrzymują się na rozmowę, rodzina może przyjechać na obiad, a wnuki zyskują przestrzeń do zabawy. W ogrodach organizowane są też spotkania, warsztaty, ćwiczenia i letnie zajęcia dla seniorów. Dzięki temu wypoczynek blisko domu nie musi oznaczać samotności.

- Mam po co wstać rano. Podleję, coś przytnę, porozmawiam z sąsiadką. Człowiek nie czuje się samotny.

Domek na działce zamiast dalekich wakacji. Coraz więcej seniorów wybiera wypoczynek blisko domu 123RF/PICSEL

Ile kosztuje działka ROD w 2026 roku?

Największym wydatkiem jest zwykle przejęcie prawa do działki wraz z altaną, nasadzeniami i wyposażeniem. Formalnie nie kupuje się gruntu, lecz prawo do dzierżawy działkowej oraz znajdujące się na niej elementy. W mniejszych miejscowościach słabiej zagospodarowane ogródki mogą kosztować około 8-15 tys. zł. W średnich miastach ceny często mieszczą się w granicach 25-60 tys. zł, natomiast w dużych aglomeracjach zadbane działki z nową altaną i mediami bywają wyceniane na 80 tys. zł, a nawet ponad 200 tys. zł.

Tańszą drogą jest otrzymanie wolnej działki bezpośrednio od zarządu ROD. Wtedy koszty początkowe mogą wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych, ale wolne ogródki pojawiają się rzadko. Przy przejęciu działki od innej osoby potrzebna jest pisemna umowa z notarialnym poświadczeniem podpisów, a następnie zatwierdzenie jej przez zarząd ogrodu.

Do tego dochodzą opłaty roczne, ustalane oddzielnie przez każdy ogród. Przykładowo w jednym z warszawskich ROD opłata ogrodowa za 300 mkw. wynosi w 2026 roku 345 zł. Dochodzi do niej 110 zł za wywóz śmieci, opłata energetyczna, zużyty prąd i składka członkowska. W jednym z krakowskich ogrodów naliczane jest łącznie 2,20 zł za metr kwadratowy oraz składka. Podstawowe utrzymanie zwykle kosztuje więc kilkaset złotych rocznie, ale rachunek zwiększają media, naprawy, narzędzia i pielęgnacja zieleni.

Oszczędność pojawia się z czasem

Działka nie zawsze od razu oznacza tanie wakacje. Stary domek może wymagać naprawy dachu, wymiany instalacji, zabezpieczenia przed wilgocią czy urządzenia aneksu kuchennego. Kosztują także meble, lodówka, kosiarka i wyposażenie sanitarne. Przed przejęciem ogródka trzeba więc sprawdzić stan altany, dostęp do prądu i wody oraz możliwość legalnego odprowadzania ścieków.

- Na początku trochę nas to kosztowało - przyznaje Halina. - Dach przeciekał, trzeba było wymienić lodówkę, kupić meble.

Jednak z czasem wydatki się stabilizują.

- Teraz właściwie mamy wakacje bez rachunków za noclegi - dodaje Andrzej. - I jemy swoje warzywa. To też daje satysfakcję.

Po uporządkowaniu działki kolejne pobyty mogą być jednak niedrogie. Odpada cena noclegu, częste jedzenie w restauracjach i daleki transport. Domek służy nie przez tydzień, ale przez wiele weekendów i miesięcy. Można również korzystać z własnych warzyw, owoców i ziół, choć ogród także wymaga regularnych nakładów.

ROD to nie całoroczny dom

Przed zakupem trzeba rozróżnić działkę ROD od prywatnej działki rekreacyjnej. Na terenie rodzinnego ogrodu grunt nie staje się własnością użytkownika, a altana ma służyć rekreacji. Nie wolno traktować jej jako stałego miejsca zamieszkania. Jej powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 35 mkw., a wysokość wynosi maksymalnie 5 metrów przy dachu stromym lub 4 metry przy płaskim. Przekroczenie norm może oznaczać konieczność przebudowy albo rozbiórki.

Inne zasady mogą dotyczyć prywatnej działki i domku mobilnego. Koła lub brak tradycyjnych fundamentów nie zwalniają automatycznie z formalności. Przed zakupem trzeba sprawdzić miejscowy plan, przeznaczenie gruntu oraz wymagania właściwego urzędu. Ryzykowne jest zwłaszcza płacenie za rozbudowaną altanę bez potwierdzenia jej legalności.

Domek na działce zamiast dalekich wakacji. Coraz więcej seniorów wybiera wypoczynek blisko domu 123RF/PICSEL

Domek przyjazny seniorowi

Wygodne miejsce nie powinno mieć wysokich progów, śliskich schodów ani wąskiego wejścia. Warto zaplanować płaską ścieżkę, poręcz, dobre oświetlenie, antypoślizgową podłogę i stabilne meble z podłokietnikami. Przydatne są także zacieniony taras, apteczka, telefon w zasięgu ręki oraz możliwość szybkiego wezwania pomocy. Takie rozwiązania zwiększają komfort już dziś, a za kilka lat mogą stać się niezbędne.

- Zrobiliśmy sobie poręcz przy schodkach - mówi Andrzej. - Niby drobiazg, a od razu człowiek czuje się pewniej.

Domek na działce nie zastąpi każdemu podróży i poznawania nowych miejsc. Może jednak stać się prywatnym letniskiem, do którego nie trzeba kupować biletu ani rezerwować terminu. Dla seniorów liczących wydatki, unikających tłumów i ceniących samodzielność jest to sposób na długi, spokojny urlop - bliżej, taniej i bardziej po swojemu.

Dla jednych to wygoda i oszczędność. Dla innych - jak dla pani Krystyny - sposób na codzienność z sensem. A dla Haliny i Andrzeja spokojny czas razem, bez pośpiechu, bliżej natury i siebie nawzajem.

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