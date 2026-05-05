Spis treści: Dlaczego storczyk nie chce kwitnąć? Najlepsze domowe nawozy do storczyków Nawóz z łupin cebuli do storczyka

Dlaczego storczyk nie chce kwitnąć?

Storczyki to rodzaj bylin z rodziny storczykowatych. Ze względu na swoje charakterystyczne, zróżnicowane kwiaty (ich kolor, rozmiar i kształt może różnić się w zależności od konkretnego gatunku i odmiany), bardzo często zdobią nasze domy i mieszkania. Zdarza się jednak, że roślina nie chce kwitnąć. Dlaczego tak się dzieje?

Dwie najczęstsze przyczyny związane z brakiem kwitnienia storczyków to nieodpowiednie stanowisko oraz błędy w podlewaniu.

Roślina potrzebuje dostępu do rozproszonego światła. Najlepiej postawić ją na parapecie z ekspozycją wschodnią bądź zachodnią. Jeśli zaś chodzi o nawadnianie - storczyka podlewamy miękką, odstaną wodą - przeważnie raz na dwa tygodnie (latem raz na tydzień). Podłoże powinno być w miarę suche pomiędzy kolejnymi nawadnianiami.

Co istotne - brak kwitnienia storczyka często spowodowany jest niedoborami poszczególnych pierwiastków. W takiej sytuacji dobrze jest zadbać o odpowiednie nawożenie rośliny.

Jednym z najczęściej stosowanych domowych środków okazuje się odżywka z fusów po kawie 123RF/PICSEL

Najlepsze domowe nawozy do storczyków

W zasileniu storczyków mogą pomóc samodzielnie przygotowane, domowe odżywki. Dzięki nim dostarczymy roślinom niezbędnych pierwiastków, które przyczynią się do poprawy kwitnienia. Jakich nawozów warto użyć wiosną, gdy storczyki rozpoczynają swój okres wegetacyjny?

Jednym z najczęściej stosowanych domowych środków okazuje się odżywka z fusów po kawie. Tego rodzaju preparat to świetne źródło potasu, magnezu, azotu oraz fosforu, czyli elementów niezbędnych dla prawidłowego wzrostu i odporności roślin. Nawóz z fusów jest niezwykle prosty w wykonaniu - wystarczy wsypać 1 łyżkę fusów po kawie do większego naczynia, a następnie zalać ją mniej więcej 300 ml wody. Całość trzeba dobrze wymieszać. Następnie odżywka jest gotowa do stosowania - wystarczy za jej pomocą podlać storczyka. Dzięki temu preparatowi roślina zdecydowanie szybciej wypuści kwiaty!

Nawóz z łupin cebuli do storczyka

Innym ciekawym patentem na kwitnienie storczyka okazuje się zastosowanie nawozu z łupin cebuli. Dwie garście wspomnianych łupin należy włożyć do czystego słoika, a następnie zalać 1 l ciepłej wody. Słoik trzeba szczelnie zamknąć i odstawić na około 24 godziny. Po tym czasie przecedzamy odżywkę przez gazę do konewki i za jej pomocą podlewamy storczyka. W łupinach cebuli znajduje się wiele cennych dla storczyków pierwiastków (na przykład potasu, fosforu czy żelaza) oraz witamin, na przykład z grupy B. Elementy te nie tylko pozytywnie wpływają na kwitnienie storczyka, ale również przyczyniają się do poprawy odporności rośliny. Co ciekawe, podobny nawóz można zrobić z łupin czosnku - przygotowuje się go tak samo - na garść łupin używamy 1 l wody.

Pamiętajmy jednak, by wyżej opisanych nawozów nie stosować zbyt często. Wystarczy używać ich raz w miesiącu, by rośliny błyskawicznie odwdzięczyły się zdrowym wyglądem i cudownymi kwiatami.

