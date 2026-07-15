Spis treści: Dlaczego nadciśnienie tętnicze jest bardzo groźne? Jak obniżać ciśnienie tętnicze domowymi sposobami?

Dlaczego nadciśnienie tętnicze jest bardzo groźne?

Podaje się, że nadciśnienie tętnicze staje się prawdziwą plagą - to jedna z największych i wciąż rosnących cichych epidemii w Polsce. Statystyki mówią, że z problemem tym zmaga się już ponad 11 milionów dorosłych Polaków, a choroba dotyczy już nawet co drugiej osoby. Co powoduje regularnie utrzymujące się wysokie ciśnienie? Zdaniem ekspertów ds. żywienia i lekarzy, jest to przede wszystkim praktykowany przez wiele lat niezdrowy styl życia - brak ruchu, żywność przetworzona, nadmiar soli w diecie, alkohol, papierosy, przewlekły stres czy otyłość. Bagatelizowanie tego problemu niesie z kolei za sobą szereg innych powikłań zdrowotnych i może przyczynić się do przedwczesnej śmierci. Nieleczone nadciśnienie prowadzi do nieodwracalnych skutków - m.in. udarów mózgu czy zawałów serca. Poza środkami farmakologicznymi warto przede wszystkim zadbać o zmianę nawyków, bo to one mogą przynieść realną poprawę i powrót do zdrowia. Co zatem robić, aby przeciwdziałać wysokiemu ciśnieniu i obniżać je w naturalny sposób?

Przy nadciśnieniu niezwykle ważny jest codzienny ruch, wyciszenie i kontakt z naturą 123RF/PICSEL

Jak obniżać ciśnienie tętnicze domowymi sposobami?

Aby móc wygrać walkę z nadciśnieniem tętniczym, konieczne jest wdrożenie kilku zmian do codziennej rutyny. Przede wszystkim należy całkowicie lub w znacznym stopniu zrezygnować papierosów, alkoholu czy napojów energetycznych.

Niezwykle istotna jest także dieta - dobrze, aby opierała się w zdrowych tłuszczach (rybach, oliwie z oliwek, orzechach), chudym nabiale i mięsie, warzywach, owocach oraz produktach pełnoziarnistych. Ważne, aby do minimum ograniczyć przetworzoną żywność oraz cukier i zmniejszyć ilość spożywanej soli. Należy pamiętać także o regularnym piciu wody, co zapobiega zagęszczeniu krwi.

Przy nadciśnieniu wskazana jest także umiarkowana aktywność fizyczna - np. codzienne spacery, najlepiej na łonie natury. Eksperci są zdania, że wystarczy już 20-30 minut dziennie kontaktu z zielenią, aby obniżyć poziom kortyzolu (hormonu stresu), zwolnić tętno i obniżyć ciśnienie krwi. Istnieją także pewne domowe sposoby, np. techniki relaksacyjne, które wspomagają walkę z chronicznym stresem i napięciem, co przekłada się na niższe ciśnienie krwi. Pomocne będą np. ćwiczenia oddechowe (głębokie wdechy i wydechy przez kilka minut), joga czy medytacja.

Warto też regularnie stosować chłodne okłady na kark i nadgarstki, które rozszerzają naczynia krwionośne i mogą obniżać ciśnienie krwi. Jednocześnie warto pamiętać, że schorzenie to wymaga specjalistycznego leczenia, dlatego w każdym przypadku konieczna jest przede wszystkim konsultacja ze specjalistą.





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