Domowy sposób na pluskwy

Pluskwa domowa to gatunek owada, należący do rodziny pluskwowatych. Żywi się krwią zwierząt ciepłokrwistych, głównie człowieka. Choć udało się ją już raz prawie wytępić, to współcześnie obserwowany jest jej powrót. Pluskwa jest groźna, ale malutka - mierzy zaledwie ok. 4 - 6 mm długości i 3 mm szerokości. Posiada silnie spłaszczone, owalne ciało, zwężające się ku przodowi. Gdy jest głodna, jej ciało jest bladożółte, syta przybiera barwę ciemnobrązową.

Pluskwa gnieździ się najczęściej w meblach tapicerowanych, pod boazerią i pod tapetami, w spojeniach łóżek i tapczanów, w szczelinach ścian, pod ramami obrazów i na zasłonach.

Pluskwy zwalcza się zazwyczaj poprzez wymrażanie ich suchym lodem o temperaturze -78 stopni Celsjusza lub "gotując je" gorącym powietrzem o temperaturze powyżej 65 stopni Celsjusza. To profesjonalne metody walki z pluskwami, ale istnieją też domowe sposoby, które pozwalają "wykurzyć" je z domu. Jednym z nich jest użycie ziemi okrzemkowej, którą należy umieścić w nogach mebli, w szczelinach ścian, szaf, dookoła okien, a na koniec rozsypać na ziemi na okres siedmiu dni. Po tym czasie należy wciągnąć ją odkurzaczem. Im dłużej pozwolimy ziemi działać, tym większa szansa, że raz na zawsze pozbędziemy się z domu robactwa.

Prosty sposób na karaluchy

Karaluch (inaczej karaczan wschodni, Blatta orientalis) to nocny owad z rzędu karaczanów o spłaszczonym, ciemnobrązowym lub czarnym ciele o długości 2 - 3 cm. Preferuje ciepłe oraz wilgotne miejsca, więc najłatwiej spotkać go w łazience, kuchni czy piwnicach. Karaluch jest szkodnikiem, przenoszącym aż 80 różnych bakterii i zarazków, więc gdy tylko zauważymy go w domu, powinniśmy natychmiast zareagować.

Karaluchy trafiają do naszych mieszkań przez rury, instalacje oraz wentylację, choć bywają też przynoszone w opakowaniach. Rozmnażają się bardzo szybko - jedna samica może wydać na świat nawet setki nowych osobników.

W przypadku wykrycia w domu karaluchów, powinniśmy natychmiast zastosować mocne środki chemiczne, żele oraz pułapki, które zastopują rozrastanie się kolonii tych szkodników. Dodatkowo warto zastosować roztwór sody oczyszczonej, zmieszanej 1:1 z cukrem i umieścić miksturę w miejscu występowania owadów. Cukier zwabi karaluchy, które skosztują przysmaku z sody, a ta połączona z kwasem żołądkowym zacznie wytrącać gaz, który zabije je od środka.

Naturalna metoda na inwazję rybików

Rybiki cukrowe, nazywane też czasem srebrzykami (z bliska przypominają małe, srebrne rybki) to bezskrzydłowe, drobne i bardzo zwinne owady o długości ok. 10 mm. Mają trzy pary odnóży oraz długie czułki na głowie i są doskonale przystosowane do szybkiego ruchu, skakania i wspinania się.

Rybiki postrzegane są zazwyczaj jako szkodniki, ale nie są groźne - nie przenoszą chorób, nie kąsają, a na żer wychodzą najczęściej w nocy lub wtedy, gdy w pomieszczeniu jest całkiem ciemno (boją się światła, ludzkiego głosu i domowych pupili). Owady te uwielbiają skrobię oraz cukier i chętnie polują na resztki z naszych stołów. Niestety, jedzą także papier, więc gdy dostaną się do biblioteczki, to mogą poczynić w niej niemałe szkody. Rybiki żywią się również pleśnią i papierem toaletowym, a ich przysmakiem jest ludzki naskórek. Są też bardzo wytrzymałe i bez pożywienia mogą przetrwać nawet cały rok.

Rybiki kochają wilgoć i ciepło, więc najczęściej mieszkają w łazienkach, w trudno dostępnych miejscach i szparach. Można je spotkać np. za pralką, pod wanną czy kabiną prysznicową, ale także w szparach między płytkami oraz trudno dostępnych zakamarkach.

By wybawić rybiki ze swoich kryjówek, warto przyrządzić bardzo skuteczną, domową pułapkę. W tym celu należy przygotować słoik, taśmę klejącą lub plaster i trochę cukru. Słoik należy dokładnie okleić taśmą lub plastrem - ważne, by był oklejony w całości, bo chropowata powierzchnia umożliwi rybikom dostanie się do środka. Na dno słoika należy wysypać odrobinę cukru i gotową pułapkę położyć w łazience.

Rybiki, zwabione cukrem będą wspinać się po oklejonej powierzchni słoika, ale już z niego nie wyjdą. Wyłapane tak rybiki można wypuścić na wolność, z dala od naszego mieszkania - nie są szkodnikami, za to wspaniale "sprzątają" resztki, więc warto dać im drugą szansę.

Skuteczny i tani sposób na mole

Mole to rodzina niewielkich owadów z rzędu motyli, licząca około 3000 gatunków i rozprzestrzeniona we wszystkich strefach klimatycznych. Mole przypominają rozmiarem komary, a wyglądem ćmy - dorosłe osobniki posiadają smukłe, owłosione ciało o barwie od białawej, poprzez żółtą aż po szarobrunatną.

Dwie najpopularniejsze grupy moli to mole odzieżowe oraz mole spożywcze. Larwy mola odzieżowego żywią się wełnianymi wyrobami włókienniczymi oraz futrami, a mola spożywczego suchymi pokarmami takimi jak cukier, kasza, mąka oraz otręby.

Jeśli w kuchni zagnieździły się nam mole spożywcze, musimy w pierwszej kolejności jak najszybciej pozbyć się larw. Niestety, wiąże się to zawsze z wyrzuceniem wszystkich produktów, w których żyją i dokładnym wyczyszczeniem szafek skutecznym roztworem. W tym celu należy dodać do wody kilka łyżek octu lub wymyć szafki samym octem, który skutecznie dezynfekuje i zabija jaja. Możemy także wymieszać gorącą wodę oraz ocet w proporcji 1:1, przelać do miseczki i zamknąć w szafce aż do wystygnięcia lub wlać miksturę do atomizera i dokładnie spryskać szafki.

Aby odstraszyć mole spożywcze, warto trzymać w szafach woreczki z lawendą, świeży lub zasuszony wrotycz lub gotowe łapki zapachowe. Szafy na ubrania warto regularnie czyścić wodą z octem, a ubrania traktować od czasu do czasu gorącym powietrzem z suszarki.

