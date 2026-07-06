Domowy nawóz wzmacnia petunie i bratki. Prosty sposób na piękne kwiaty na balkonie
Bratki i petunie to balkonowe klasyki, które potrafią zachwycać od wiosny aż do końca lata. Mało kto wie, że ich kondycję można w prosty sposób wesprzeć domowym sposobem, który nie wymaga ani dużego wysiłku, ani wydatków. Wystarczy sięgnąć po jeden kuchenny składnik, by rośliny wyglądały zdrowiej i kwitły jeszcze obficiej przez cały sezon.
Spis treści:
- Bratki i petunie - klasyka w uprawie balkonowej
- Jak działa herbaciana odżywka na kwiaty?
- Prosty przepis na domowy nawóz z herbaty
- Jak prawidłowo stosować napar i o czym pamiętać?
Bratki i petunie - klasyka w uprawie balkonowej
Trudno wyobrazić sobie wiosenny i letni balkon bez bratków i petunii. Choć to zupełnie różne rośliny, wspaniale się uzupełniają. Bratki to pierwsi zwiastuni wiosny - nie straszne im chłodniejsze poranki i cieszą oko mnóstwem kolorów już od marca. Petunie z kolei kojarzą się z pełnią lata; uwielbiają słońce i ciepło, ale potrzebują też regularnego podlewania.
Co je łączy? Przede wszystkim to, że obie te rośliny najlepiej czują się w żyznej, przepuszczalnej i lekko kwaśnej ziemi (o pH w granicach 5,5-6,5). To świetna wiadomość, bo oznacza to, że możemy pomóc im rosnąć za pomocą prostych, domowych sposobów, które delikatnie regulują odczyn gleby.
Jak działa herbaciana odżywka na kwiaty?
Napar z klasycznej czarnej lub zielonej herbaty to dla roślin delikatne, naturalne wsparcie. Herbata kryje w sobie cenne składniki: garbniki (taniny), kwasy organiczne oraz odrobinę potasu i azotu.
Garbniki działają łagodnie antybakteryjnie, co pomaga chronić korzenie bratków i petunii przed chorobami. Z kolei kwasy pomagają utrzymać tak lubiany przez te rośliny, lekko kwaśny odczyn podłoża, dzięki czemu łatwiej przyswajają one składniki odżywcze z ziemi. Regularne podlewanie takim naparem sprawia, że liście stają się jędrniejsze i ładnie wybarwione, a same kwiaty zyskują nieco więcej odporności na kaprysy pogody.
Prosty przepis na domowy nawóz z herbaty
Przygotowanie tego nawozu jest bardzo proste i prawdopodobnie masz już w kuchni wszystko, czego potrzeba. Ważne jest tylko, aby użyć czystej czarnej lub zielonej herbaty - bez żadnych dodatków smakowych, aromatów czy cukru.
- Jedną torebkę herbaty (lub łyżeczkę suszu) zalej szklanką wrzątku.
- Parz napar przez około 2-3 minuty.
- Wyjmij torebkę lub przecedź liście i odstaw napar do całkowitego ostygnięcia.
- Na koniec rozcieńcz herbatę z czystą wodą (najlepiej w proporcji 1:1). Odżywka jest gotowa do użycia, gdy osiągnie temperaturę pokojową.
Jak prawidłowo stosować napar i o czym pamiętać?
Napar z herbaty najlepiej sprawdza się wtedy, gdy używamy go regularnie - wystarczy raz w tygodniu. Dobrym nawykiem jest podlewanie roślin rano lub wieczorem. W ten sposób unikamy podlewania w pełnym, południowym słońcu, kiedy woda szybko paruje, a mokre liście mogłyby ulec poparzeniu.
Pamiętajmy, że domowe metody działają łagodniej niż gotowe, skoncentrowane nawozy mineralne, dlatego kluczem jest tu systematyczność. I jeszcze jedna mała wskazówka na koniec: aby bratki i petunie kwitły jak najdłużej, warto regularnie obrywać lub ucinać przekwitłe kwiaty. Dzięki temu roślina nie traci energii na zawiązywanie nasion i chętniej wypuszcza nowe pąki.
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