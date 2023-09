Dostajesz 500 plus? Możesz jeszcze 400!

1 lipca 2019 roku weszła w życie ustawa, przyznająca dodatkowe świadczenie na każde dziecko w wysokości 500 zł. 14 maja 2023 roku na konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział natomiast podniesienie tego dodatku do 800 złotych na każde dziecko. Nie wszyscy rodzice wiedzą jednak, że mogą starać się o jeszcze jedno świadczenie w postaci dofinansowania w wysokości maksymalnie 400 zł. Komu przysługuje?

Dodatkowe 400 zł na dziecko. Komu przysługuje?

Gigantyczna monstera i ogromne liście? To zasługa tych domowych nawozów Dodatek wynoszący maksymalnie 400 zł miesięcznie przysługuje rodzicom posyłającym swoje dzieci do żłobka, klubu dziecięcego lub oddającym je pod opiekę dziennego opiekuna. Nie może on jednak wynieść więcej niż wysokość faktycznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Jak podkreśla ZUS, opłata to miesięczna kwota po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do tej kwoty nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

Co ważne, dofinansowanie do żłobka nie jest uzależnione od dochodów rodziców. Rodzice, którzy pobierają na dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO), nie mogą jednak w tym samym czasie otrzymywać dofinansowania za pobyt tego dziecka w żłobku.

Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, na które pobierasz RKO, najwcześniej możesz otrzymać w 36 miesiącu życia dziecka, tj. po miesiącu, w którym otrzymałbyś ostatnią wypłatę kapitału, jeśli byłby on wypłacany w kwocie 500 zł miesięcznie

- tłumaczy ZUS.

Rodzice mogą jednak korzystać z dofinansowania pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do ZUS-u najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Można to zrobić tylko drogą elektroniczną, przez Platformę Usług Elektronicznych, a także poprzez aplikację mZUS czy poprzez swój bank.

ZUS przekaże dofinansowanie na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.



