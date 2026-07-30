Gałąź z drzewa stojącego na działce uszkodziła auto. Kto ponosi odpowiedzialność?

Co do zasady - to właściciel posesji, na której stoi drzewo, odpowiada za szkody wyrządzone przez tę roślinę. Należy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku musi dojść do zaniedbania z jego strony, czyli sytuacji, gdy właściciel działki nie podjął działań zapobiegawczych i doprowadził roślinę do złego stanu.

Podstawę prawną może stanowić artykuł 415 Kodeksu cywilnego, wskazujący, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

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Na właścicielu posesji, na której stoi drzewo, spoczywa obowiązek oceny stanu drzewa, by nie stwarzało ono zagrożenia. Wobec tego zarządca terenu powinien mieć świadomość, czy istnieje ryzyko, że któraś z gałęzi może spaść m.in. na ulicę, drogę publiczną, chodnik czy miejsce parkingowe, ponieważ roślina jest np. spróchniała lub zachodzą inne okoliczności i czynniki mogące do tego doprowadzić.

Niewłaściwa pielęgnacja drzewa czy zignorowanie widocznego zagrożenia przez właściciela posesji, nakłada na niego obowiązek poniesienia odpowiedzialności i konsekwencji za powstałe szkody oraz potrzebę ich naprawienia.

Osoba poszkodowana, w tym przypadku właściciel pojazdu, musi dowieść, że zdarzenie nastąpiło rzeczywiście w następstwie zaniedbania, innymi słowy powinien udowodnić winę właściciela posesji.

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Tzw. siła wyższa ma znaczenie w kontekście wskazania, kto jest winny zniszczenia pojazdu 123RF/PICSEL

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Zdarzają się również sytuacje, kiedy z drzewa stojącego na prywatnej posesji na zaparkowany pojazd spadnie gałąź, kasztan czy jabłko, doprowadzając do uszkodzenia np. karoserii czy też zbicia szyby w aucie, ale właściciel działki nie poniesie wówczas konsekwencji. Jak to możliwe?

Otóż jeśli drzewo było zdrowe, a wspomniany kasztan spadł w wyniku naturalnego procesu lub nagłego, silnego podrywu wiatru, czyli tzw. siły wyższej, właściciel terenu prawdopodobnie nie odpowie za szkody i nie będzie miał obowiązku wypłaty odszkodowania z własnej kieszeni.

Wobec tego, w przywołanych scenariuszach kluczową kwestią jest ustalenie, czy powstaniu szkody można było uniknąć poprzez podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych i dochowanie staranności przy pielęgnowaniu drzewa oraz ocenie jego faktycznego stanu.

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