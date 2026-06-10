Jak działa Wi-Fi?

Wi-Fi to technologia, która pozwala na bezprzewodowe łączenie urządzeń takich jak np. smartfony, laptopy czy telewizory z siecią lokalną i internetem za pomocą fal radiowych. Router odbiera sygnał internetowy od dostawcy i zamienia go w niewidzialne fale radiowe, które rozsyłane są następnie po całym pomieszczeniu. Każde urządzenie z dostępem do Wi-Fi posiada wbudowaną antenę, która odbiera te fale i zamienia je na dane, pozwalając nam przeglądać strony internetowe czy oglądać filmy.

Największą zaletą Wi-Fi jest takt, że umożliwia ona wygodne korzystanie z sieci z dowolnego miejsca w zasięgu i pozwala podłączyć dziesiątki różnych urządzeń do jednego punktu dostępowego. Nic dziwnego więc, że dobre, mocne Wi-Fi to dziś podstawa codziennego funkcjonowania. Nie wszyscy wiedzą, że ogromny wpływ na jakość domowej sieci ma lokalizacja routera. Gdzie go położyć, by działał jak najlepiej?

Te urządzenia "psują" internet. Trzymaj router z dala od nich

Aby router działał prawidłowo, a sieć Wi-Fi była mocna, nie powinniśmy instalować go w kuchni oraz tuż obok niej. Jednym z największych wrogów tego urządzenia jest bowiem mikrofalówka pracująca na częstotliwości 2,45 GHz, niemal identycznej z pasmem 2,4 GHz, na którym działa większość sieci bezprzewodowych. Uruchomiona mikrofalówka emituje fale elektromagnetyczne, które, pomimo zabezpieczeń, przedostają się poza jej obudowę i skutecznie zakłócają sygnał Wi-Fi. Router powinien znajdować się co najmniej trzy metry od mikrofalówki.

Router powinien też leżeć w dużej odległości od lodówki. Choć nie korzysta ona z tej samej częstotliwości co Wi-Fi, to jej metalowa obudowa skutecznie blokuje fale radiowe. Nowoczesne lodówki mogą też dodatkowo generować zakłócenia elektromagnetyczne. Co ciekawe, router nie musi wcale leżeć przy lodówce, wystarczy, że oba urządzenia są w tym samym pomieszczeniu, by pojawiły się pierwsze zakłócenia.

Inne urządzenia, które osłabiają sygnał Wi-Fi to:

starsze telefony bezprzewodowe, pracujące na 2,4 GHz,

urządzenia Bluetooth (słuchawki, głośniki),

świetlówki i tanie żarówki LED,

akwaria (woda tłumi sygnał),

lustra i metalowe ramy.

Idealne miejsce na router to środek mieszkania lub domu, na wysokości około dwóch metrów nad podłogą. Nie należy chować go w szafkach, za meblami czy w kątach - sygnał potrzebuje bowiem przestrzeni. W domach piętrowych router powinien znajdować się na piętrze.

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