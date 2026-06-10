Dwa domowe urządzenia, które "psują" internet. To dlatego Wi - Fi słabo działa
Wi-Fi to technologia, bez której trudno dziś sobie wyobrazić nie tylko życie zawodowe, ale także to prywatne, domowe. Mocna, sprawnie działająca sieć to podstawa funkcjonowania większości gospodarstw domowych. Nie wszyscy jednak wiedzą, że niektóre urządzenia mogą zakłócać jej pracę!
Jak działa Wi-Fi?
Wi-Fi to technologia, która pozwala na bezprzewodowe łączenie urządzeń takich jak np. smartfony, laptopy czy telewizory z siecią lokalną i internetem za pomocą fal radiowych. Router odbiera sygnał internetowy od dostawcy i zamienia go w niewidzialne fale radiowe, które rozsyłane są następnie po całym pomieszczeniu. Każde urządzenie z dostępem do Wi-Fi posiada wbudowaną antenę, która odbiera te fale i zamienia je na dane, pozwalając nam przeglądać strony internetowe czy oglądać filmy.
Największą zaletą Wi-Fi jest takt, że umożliwia ona wygodne korzystanie z sieci z dowolnego miejsca w zasięgu i pozwala podłączyć dziesiątki różnych urządzeń do jednego punktu dostępowego. Nic dziwnego więc, że dobre, mocne Wi-Fi to dziś podstawa codziennego funkcjonowania. Nie wszyscy wiedzą, że ogromny wpływ na jakość domowej sieci ma lokalizacja routera. Gdzie go położyć, by działał jak najlepiej?
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Te urządzenia "psują" internet. Trzymaj router z dala od nich
Aby router działał prawidłowo, a sieć Wi-Fi była mocna, nie powinniśmy instalować go w kuchni oraz tuż obok niej. Jednym z największych wrogów tego urządzenia jest bowiem mikrofalówka pracująca na częstotliwości 2,45 GHz, niemal identycznej z pasmem 2,4 GHz, na którym działa większość sieci bezprzewodowych. Uruchomiona mikrofalówka emituje fale elektromagnetyczne, które, pomimo zabezpieczeń, przedostają się poza jej obudowę i skutecznie zakłócają sygnał Wi-Fi. Router powinien znajdować się co najmniej trzy metry od mikrofalówki.
Router powinien też leżeć w dużej odległości od lodówki. Choć nie korzysta ona z tej samej częstotliwości co Wi-Fi, to jej metalowa obudowa skutecznie blokuje fale radiowe. Nowoczesne lodówki mogą też dodatkowo generować zakłócenia elektromagnetyczne. Co ciekawe, router nie musi wcale leżeć przy lodówce, wystarczy, że oba urządzenia są w tym samym pomieszczeniu, by pojawiły się pierwsze zakłócenia.
Inne urządzenia, które osłabiają sygnał Wi-Fi to:
- starsze telefony bezprzewodowe, pracujące na 2,4 GHz,
- urządzenia Bluetooth (słuchawki, głośniki),
- świetlówki i tanie żarówki LED,
- akwaria (woda tłumi sygnał),
- lustra i metalowe ramy.
Idealne miejsce na router to środek mieszkania lub domu, na wysokości około dwóch metrów nad podłogą. Nie należy chować go w szafkach, za meblami czy w kątach - sygnał potrzebuje bowiem przestrzeni. W domach piętrowych router powinien znajdować się na piętrze.
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