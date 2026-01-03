Dwa składniki i gotowe. Mikrofalówka będzie w końcu lśnić

Tomasz Hirkyj

Są domy, w których mikrofalówka jest używana codziennie. Powód jest prosty: szybko podgrzewa posiłki, które po prostu są smaczniejsze. Gorzej, kiedy zapominamy, że musimy ją czyścić regularnie. Same resztki jedzenia, które przylepiają się do ścianek mikrofalówki mogą się przypalać i wpływać na jakość posiłków, ale z czasem one pleśnieją w zakamarkach, co już nie jest dobre dla naszego zdrowia. Jeśli z czyszczeniem mikrofalówki jesteś na bakier podpowiemy, jak zrobić do szybko.

Czyszczenie szklanej tacy mikrofalówki ręką trzymającą żółtą gąbkę, otwarte drzwi urządzenia, widoczne wnętrze z zabrudzeniami.
Czyszczenie mikrofalówki nie musi być utrapieniem123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Czyszczenie mikrofalówki nie jest trudno
  2. Brudna mikrofalówka to nie problem
  3. Poważne zabrudzenia rozpuści jeden środek

Czyszczenie mikrofalówki nie jest trudno

Czasami zdarza się zapomnieć, że mikrofalówkę trzeba czyścić regularnie, nawet wtedy, kiedy zabrudzenia nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Jeśli ją zaniadbamy, to dołożymy sobie więcej pracy, bo stare zabrudzenia trudniej doczyścić. Na szczęście, z każdej sytuacji możemy wyjść obronną ręką, a później nasza mikrofalówka będzie po prostu czysta.

Zanim jednak zabierzemy się za czyszczenie mikrofalówki, warto przypomnieć sobie kilka zasad. Przede wszystkim dbajmy o nią na bieżąco - każdorazowo po jej użyciu sprawdzajmy, czy nie pozostały wewnątrz resztki jedzenia, które trzeba natychmiast zebrać. Oczywiście, musimy spojrzeć na stan obracającego się talerza, ale także musimy mieć na uwadze ścianki oraz drzwiczki mikrofalówki.

Jeśli nasz model urządzenia na to pozwala, starajmy się nie zamykać mikrofalówki. Wtedy istnieje mniejsze prawodpodobieństwo, że we wnętrzu urządzenia pojawi się pleśń.

    Brudna mikrofalówka to nie problem

    Szkło z wodą i dwiema połówkami cytryny ustawione na blacie przed kuchenką mikrofalową, światło dzienne wpada przez okno w tle.
    Sok z cytryny doczyści mikrofalówkę123RF/PICSEL

    Niewiele trzeba, aby w mikrofalówce resztki jedzenia zaschły na amen. Wtedy zwykła ściereczka i detergent mogą sobie nie poradzić. Co wtedy należy zrobić? Istnieją łatwe patenty na czysczenie mikrofalówki. Jakie?

    Czasami wystarczy zarządzić czyszczenie parowe mikrofalówki. Do wnętrza urządzenia można włożyć miseczkę wypełnioną wodą, nastawić maksymalną moc i włączyć na minutę. Później ostrożnie wyciągnąc gorącą miskę, a ścianki przetrzeć suchą szmatką.

    Jeśli ten patent nie pozowlił na wyczyszczenie mikrofalówki na błysk, to nic straconego. Do miseczki z wodą można dolać pół szklanki octu, który potęguje działanie pary wodnej. Jeśli zaś zapach specyfiku jest dla nas zbyt rażący, to można zastąpić go sokiem z cytryny. 

      Poważne zabrudzenia rozpuści jeden środek

      Ręka w żółtej gumowej rękawicy czyści gąbką panel sterowania mikrofalówki, skupiając się na przyciskach i pokrętle ustawień.
      Czasami trzeba mikrofalówkę odłączyć od zasilaniaANDREJ MITIN123RF/PICSEL

      Jeśli powyższe metody czyszcznia mikrofalówki zakończą się niepowodzeniem, to czas sięgnąć po inne środki. Co możemy zrobić? Wystarczy wziąć jedną tabletkę do zmywarki, rozpuścić ją w niewielkiej ilości wody tak, aby uzyskać pastę i tym specyfikiem wyszorować wnętrze mikrofalówki. Kiedy jesteśmy już pewni, że środek sobie poradził z zabrudzeniami, wystarczy zebrać nieczystości za pomocą papierowego ręcznika.

      Gdy nie mamy zmywarki, to tabletki można zastąpić innym uniwersalnym środkiem. Chodzi o sodę oczyszczoną, która ma podobne działanie.

      Uwaga: zanim zabierzemy się za czyszczenie mikrofalówki powyższym sposobem, dla bezpieczeństwa odłączmy ją z prądu.

        Kobieta w jasnofioletowej bluzie przygotowuje jedzenie w domowej, nowoczesnej kuchni ozdobionej zielonymi motywami roślinnymi. Na blacie leżą warzywa, a w tle widoczne są kuchenne akcesoria i dekoracje.
        Sprzątanie nigdy nie było prostsze i przyjemniejszeCanva ProINTERIA.PL
