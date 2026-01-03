Spis treści: Czyszczenie mikrofalówki nie jest trudno Brudna mikrofalówka to nie problem Poważne zabrudzenia rozpuści jeden środek

Czyszczenie mikrofalówki nie jest trudno

Czasami zdarza się zapomnieć, że mikrofalówkę trzeba czyścić regularnie, nawet wtedy, kiedy zabrudzenia nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Jeśli ją zaniadbamy, to dołożymy sobie więcej pracy, bo stare zabrudzenia trudniej doczyścić. Na szczęście, z każdej sytuacji możemy wyjść obronną ręką, a później nasza mikrofalówka będzie po prostu czysta.

Zanim jednak zabierzemy się za czyszczenie mikrofalówki, warto przypomnieć sobie kilka zasad. Przede wszystkim dbajmy o nią na bieżąco - każdorazowo po jej użyciu sprawdzajmy, czy nie pozostały wewnątrz resztki jedzenia, które trzeba natychmiast zebrać. Oczywiście, musimy spojrzeć na stan obracającego się talerza, ale także musimy mieć na uwadze ścianki oraz drzwiczki mikrofalówki.

Jeśli nasz model urządzenia na to pozwala, starajmy się nie zamykać mikrofalówki. Wtedy istnieje mniejsze prawodpodobieństwo, że we wnętrzu urządzenia pojawi się pleśń.

Brudna mikrofalówka to nie problem

Sok z cytryny doczyści mikrofalówkę 123RF/PICSEL

Niewiele trzeba, aby w mikrofalówce resztki jedzenia zaschły na amen. Wtedy zwykła ściereczka i detergent mogą sobie nie poradzić. Co wtedy należy zrobić? Istnieją łatwe patenty na czysczenie mikrofalówki. Jakie?

Czasami wystarczy zarządzić czyszczenie parowe mikrofalówki. Do wnętrza urządzenia można włożyć miseczkę wypełnioną wodą, nastawić maksymalną moc i włączyć na minutę. Później ostrożnie wyciągnąc gorącą miskę, a ścianki przetrzeć suchą szmatką.

Jeśli ten patent nie pozowlił na wyczyszczenie mikrofalówki na błysk, to nic straconego. Do miseczki z wodą można dolać pół szklanki octu, który potęguje działanie pary wodnej. Jeśli zaś zapach specyfiku jest dla nas zbyt rażący, to można zastąpić go sokiem z cytryny.

Poważne zabrudzenia rozpuści jeden środek

Czasami trzeba mikrofalówkę odłączyć od zasilania ANDREJ MITIN 123RF/PICSEL

Jeśli powyższe metody czyszcznia mikrofalówki zakończą się niepowodzeniem, to czas sięgnąć po inne środki. Co możemy zrobić? Wystarczy wziąć jedną tabletkę do zmywarki, rozpuścić ją w niewielkiej ilości wody tak, aby uzyskać pastę i tym specyfikiem wyszorować wnętrze mikrofalówki. Kiedy jesteśmy już pewni, że środek sobie poradził z zabrudzeniami, wystarczy zebrać nieczystości za pomocą papierowego ręcznika.

Gdy nie mamy zmywarki, to tabletki można zastąpić innym uniwersalnym środkiem. Chodzi o sodę oczyszczoną, która ma podobne działanie.

Uwaga: zanim zabierzemy się za czyszczenie mikrofalówki powyższym sposobem, dla bezpieczeństwa odłączmy ją z prądu.

