Z czym pić kawę? Propozycji jest mnóstwo

Kawa najlepsza i najzdrowsza jest solo - tak przynajmniej wiele osób twierdzi i mają w tym sporo racji. Oczywiście, dodatek mleka oraz cukru nie wyrządzi nam większej szkody, o ile będziemy stosowali je z umiarem. Oprócz tego stałego duetu, kawę można i parzyć, i serwować na wiele sposobów. Wystarczy dodać np. przyprawy korzenne albo chili, żeby napar nabrał całkiem nowego charakteru.

Oczywiście nie wszystko, co dodajemy do kawy, jest dla naszego organizmu całkiem zdrowe. Najczęściej dotyczy to wszystkich wstawek, które obfitują w rafinowany cukier. Jeśli po takie słodkości sięgamy raz na jakiś czas, to nie powinniśmy mieć powodów do obaw, ale gdy stanie się to nawykiem, to grożą nam np. otyłość, pogorszenie kondycji skóry, osłabienie odporności, zniszczenie zębów, a także choroby serca.

Co zatem można dodać do kawy, żeby miała prozdrowotne właściwości? Można sięgnąć np. po pastę z pistacji. Te orzechy już od pewnego czasu robią furorę na całym świecie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć pastę pistacjową z kawą.

Jak zrobić kawę z pastą pistacjową?

Pastę pistacjową można kupić w sklepie albo przygotować samodzielnie 123RF/PICSEL

Zanim jednak zobaczymy, jak przygotować kawę z pastą pistacjową, trzeba powiedzieć kilka słów o produkcie. Orzechowe smarowidło można kupić w sklepie, ale lepiej wcześniej przestudiować skład. Najlepiej, aby lista składników była jak najkrótsza i pozbawiona cukrów, barwników oraz rafinowanych tłuszczów. Jeśli trudno znaleźć taką pastę pistacjową w naszej okolicy, możemy ją przygotować samodzielnie, o ile mamy dobry blender.

Jak zrobić pastę pistacjową? 100 gramów niesolonych pistacji wystarczy zblanszować (wrzucić do wrzątku przez minutę), przepłukać, osuszyć. Pistacje warto podprażyć albo na patelni, albo w piekarniku - żeby wydobyć smak. Później orzechy wystarczy zblendować - najlepiej pulsacyjnie, aby uzyskać odpowiednią konsystencję. Na sam koniec można, ale nie trzeba, dodać łyżkę oliwy, łyżeczkę miodu i szczyptę soli dla podkreślenia smaku.

Skoro mamy już pastę pistacjową, czas przekonać się, jak zrobić napar. Wystarczy zaparzyć kawę, a następnie dodać do niej łyżeczkę albo dwie pasty pistacjowej i dokładnie wymieszać. Gotowe.

Co daje picie kawy z pastą pistacjową?

Pistacje robią furorę na całym świecie. Można połączyć je z kawą 123RF/PICSEL

Kawa z pastą pistacjową może smakować jak deser, ale będzie to zdecydowanie zdrowsza opcja, niż zjedzenie słodyczy. Okazuje się, że takie połączenie jest dla naszego organizmu bardzo korzystne. Oto, co się dzieje, kiedy włączymy taką kawę do naszego menu.

Wspieramy pracę serca i mózgu - obecność nienasyconych kwasów tłuszczowych działa korzystnie na pracę układów krążenia oraz nerwowego.

Dbamy o jelita - jelita będą pracowały sprawniej, dzięki obecności w pistacjach błonnika pokarmowego. Dodatkowo substancja może ograniczać wchłanianie cholesterolu.

Wzmacniamy organizm - pistacje to źródło pełnowartościowego białka. Dostarczamy budulca tkanek, ważnego surowca energetycznego oraz katalizatora kluczowych procesów zachodzących w organizmie.

Poprawiamy funkcjonowanie naszego ciała - to zasługa obecnych w pistacjach witamin z grupy B, które działają całościowo na nasze ciało.

Wyglądamy lepiej i zdrowiej - takie połączenie może poprawić nasz wygląd. Wszystko to zasługa witaminy E, nazywanej też "witaminą młodości". Poprawia ona kondycję skóry, hamuje tworzenie się zmarszczek oraz sprzyja jej regeneracji.

Pamiętajmy, że pistacje oraz przygotowana z nich pasta jest bardzo kaloryczna. Co prawda, raz na jakiś czas takie połączenie nie będzie zamachem na stan sylwetki, ale w perspektywie nadużywania napoju, może sprzyjać otyłości.

