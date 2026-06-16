Spis treści: Czy soda oczyszczona nadaje się do prania? Dodaj do prania: efekty przyjdą szybko Jak stosować sodę oczyszczoną do prania?

Czy soda oczyszczona nadaje się do prania?

Soda oczyszczona to jeden z tych środków, które przydatne są nie tylko w kuchni, ale także jest niezbędna do sprzątania. Przykład? Do tej pory wiele osób uważa, że soda oczyszczona to doskonały środek wybielający. Trzeba przyznać zwolennikom tej metody rację - jeśli namoczymy białe ubrania albo inne tkaniny w roztworze wody i sody, a następnie ten nawyk wprowadzimy do regularnych działań, to z czasem zobaczymy wyraźnie bielszy ton tkanin.

Okazuje się, że soda oczyszczona może być pomocna do prania tkanin kolorowych i wcale nie musimy obawiać się, że stracą swoją barwę, o ile będziemy rozsądnie z sody oczyszczonej do prania korzystać.

Dodaj do prania: efekty przyjdą szybko

Pranie w sodzie oczyszczonej pomoże przywrócić miękkość tkanin 123RF/PICSEL

Dlaczego warto dodawać sodę oczyszczoną do prania? Przede wszystkim dlatego, że zmiękcza ona wodę w pralce, przez co tkaniny mogą być gładsze po wyciągnięciu z urządzenia. Ale to nie wszystko: specyfik przez to, że zmiękcza wodę, może również wnikać głęboko w strukturę tkanin i ją "rozmiękczać", przez co detergenty i woda lepiej działają i pozbywają się brudu. Soda oczyszczona doskonale rozpuszcza się, ale wiele osób twierdzi, że specyfik również pomaga w rozpuszczaniu się detergentów.

Co jeszcze może zdziałać soda oczyszczona w trakcie prania? Specyfik ten może pozbywać się nieprzyjemnych zapachów, np. potu, ale także ułatwić usunięcie tłustych plam. Wiele osób również docenia działania sody oczyszczonej i stosuje ją, żeby pozbyć się zabrudzeń z kawy i herbaty, które czasami trudno usunąć, szczególnie wtedy, kiedy zaschną.

A co z kolorem tkanin po stosowaniu sody oczyszczonej? Nie trzeba bawić się, że ubrania go stracą. Może być on wzmocniony, jeśli były pokryte osadem z proszku albo płynu do prania, ponieważ soda z czasem może go rozpuścić.

Warto wiedzieć, że soda oczyszczona jest bezpieczna, ale lepiej nie korzystać z niej, kiedy chcemy wyprać delikatne materiały, takie jak wełna albo jedwab.

Jak stosować sodę oczyszczoną do prania?

Ćwierć szklanki sody do prania wystarczy, aby zobaczyć efekty 123RF/PICSEL

Stosowanie sody oczyszczonej do prania jest banalne, ale w tej materii nie opłaca się przesadzać. Wystarczy, jeśli do pełnej pralki dodamy dwie łyżki (ok. 1/4 szklanki) specyfiku, ale jeśli chcemy wzmocnić kolor, wystarczy jedynie połowa powyższej proporcji.

Warto wiedzieć jeden fakt. Do prania nadaje się nie tylko soda oczyszczona, ale także jej pochodna, czyli soda kalcynowana, która ma silniejsze działanie. Choć oba specyfiki są bezpieczne dla środowiska, w przypadku tego drugiego trzeba zachować większą ostrożność. Z drugiej strony do prania nie nadaje się absolutnie soda kaustyczna, która jest silną substancją żrącą.

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