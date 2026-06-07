Spis treści: Szafran działa nie tylko w kuchni Naturalne wsparcie dla psychiki i lepszy nastrój Wspiera serce, pamięć i chroni organizm

Szafran działa nie tylko w kuchni

Szafran pozyskiwany jest ze znamion krokusa uprawnego (Crocus sativus). To właśnie wyjątkowo czasochłonny proces zbioru sprawia, że przyprawa należy do najdroższych na świecie. Aby uzyskać zaledwie kilka gramów suszonego produktu, potrzeba nawet tysiąca kwiatów.

Choć najczęściej kojarzy się z kuchnią śródziemnomorską i orientalną, coraz częściej pojawia się także jako składnik suplementów diety. Wszystko za sprawą bogactwa substancji aktywnych, takich jak safranal, krocyna czy liczne przeciwutleniacze.

Szafran zawiera również witaminy z grupy B, karotenoidy oraz związki wspierające ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Dzięki temu może korzystnie wpływać na pracę mózgu, wspierać pamięć i pomagać organizmowi w walce z przewlekłym napięciem.

Naturalne wsparcie dla psychiki i lepszy nastrój

Jedną z najlepiej przebadanych właściwości szafranu jest jego wpływ na samopoczucie psychiczne. Metaanaliza badań kontrolowanych z 2025 roku przygotowana przez badaczy z Iranu, wykazała, że szafran może wspierać produkcję serotoniny i dopaminy - neuroprzekaźników odpowiadających za dobry nastrój, odporność na stres i poczucie emocjonalnej równowagi.

Szafran może również łagodzić napięcie, uczucie rozdrażnienia oraz stany lękowe. Z tego względu coraz częściej polecany jest jako naturalne wsparcie w okresach zwiększonego stresu, przemęczenia czy obniżonego nastroju.

Korzystny wpływ zauważono także u kobiet zmagających się z zespołem napięcia przedmiesiączkowego. Regularna suplementacja pomagała ograniczać drażliwość, wahania nastroju i uczucie psychicznego dyskomfortu.

Dlaczego warto włączyć szafran do diety? 123RF/PICSEL

Wspiera serce, pamięć i chroni organizm

Właściwości szafranu nie kończą się na wsparciu psychiki. Zawarte w nim antyoksydanty skutecznie neutralizują wolne rodniki, które przyspieszają proces starzenia i zwiększają ryzyko wielu chorób cywilizacyjnych.

Badania przeprowadzone w 2022 roku przez uczonych z Afryki Północnej oraz Kanady sugerują, że regularne stosowanie szafranu może wspierać pamięć i koncentrację, a nawet spowalniać procesy neurodegeneracyjne związane z chorobą Alzheimera.

Spożywanie szafranu ma również korzystny wpływ na układ krążenia. Może pomagać obniżać poziom "złego" cholesterolu LDL, wspierać prawidłowe ciśnienie krwi i poprawiać wrażliwość komórek na insulinę. To sprawia, że bywa wskazywany jako cenny element profilaktyki cukrzycy typu 2 i chorób serca.

Choć szafran nie zastąpi zdrowej diety ani leczenia zaleconego przez lekarza, coraz więcej dowodów naukowych pokazuje, że ta niepozorna przyprawa może być cennym wsparciem dla organizmu - szczególnie wtedy, gdy stres daje się we znaki.

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