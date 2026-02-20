Spis treści: Co znajduje się w oleju z ostropestu? Olej z ostropestu - właściwości Jak stosować olej z ostropestu? Komu polecany jest olej z ostropestu? Kto nie powinien sięgać po ostropest?

Co znajduje się w oleju z ostropestu?

O oleju z ostropestu mówi się wciąż za mało. Obserwuje się jednak, że ostatnimi czasy produkt ten zyskuje zainteresowanie osób, które chcą w naturalny sposób wzmacniać swoje zdrowie. Naturalny suplement diety pozyskiwany o rośliny z rodziny astrowatych, o nazwie ostropest plamisty (Silybum marianum), jest bogaty w wiele cennych składników, wspierających i chroniących organizm przed toksycznymi związkami. Roślina ta zawiera przede wszystkim:

Sylimarinę - jest to główna, aktywna substancja ostropestu, która wspomaga regenerację wątroby i chroni komórki przez toksynami

Nienasycone kwasy tłuszczowe, kwas linolowy i witaminę E - dzięki nim działa przeciwzapalnie i obniża poziom cholesterolu LDL

Olej z ostropestu - właściwości

Mimo iż ostropest plamisty kojarzony jest zwykle z pracą wątroby, może korzystnie wpływać również na inne narządy. Faktem jest, że do głównych jego zadań należy pozbywanie się toksycznych ze związków, które kumuluje wątroba (innymi słowy jej oczyszczanie) i jej regeneracja, wspomaganie układu żółciowego i ochrona przez niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Tak naprawdę, regularne spożywanie specyfików z ostropestu, a w szczególności picie naturalnego oleju, działa przeciwzapalnie na cały organizm, poprawia metabolizm tłuszczów, obniża poziom cholesterolu LDL, a także poprawa ogólną odporności i samopoczucie.

Jak stosować olej z ostropestu?

Olej z ostropestu poleca się spożywać na czczo - wystarczy jedna łyżeczka tego suplementu, tłoczonego na zimno przed śniadaniem, aby skutecznie wspomóc oczyszczanie organizmu i pobudzić wątrobę do pracy. Nie jest to jednak jedyna możliwa forma podania. Olej z ostropestu można również dodawać do dań na zimno - sałatek, kasz, koktajli, surówek czy kanapek. Jego smak jest delikatny, neutralny, z delikatną orzechową nutą oraz subtelnym, ziołowym aromatem. Osoby, które preferują inną formę przyjmowania ostropestu, mogą sięgnąć po kapsułki lub napary.

Komu polecany jest olej z ostropestu?

Najlepiej, aby po olej z ostropestu sięgali ci, którzy mają problemy z wątrobą, jednak specyfik ten nie jest dedykowany wyłącznie tej jednej grupie osób. Jego regularne spożywanie przynosi bowiem korzyści także w innych obszarach zdrowia, a z uwagi na to, że reguluje poziom cholesterolu, wspomaga pracę serca oraz wspiera zdrowie żył i korzystnie oddziałuje na układ krwionośny, polecany jest przede wszystkim seniorom i osobom w średnim wieku.

Kto nie powinien sięgać po ostropest?

Z uwagi na brak wystarczających badań na temat rośliny jaką jest ostropest plamisty, nie zaleca się jego przyjmowania u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Ponadto ostrożność powinny zachować osoby, u których zaobserwowano reakcje alergiczne na rośliny z rodziny astrowatych (rumianek, oset). Po olej z ostropestu nie powinny także sięgać osoby z niedrożnością woreczka żółciowego, ponieważ stymuluje on produkcję żółci i może pogorszyć objawy schorzenia. Warto także wiedzieć, że sylimaryna może wpływać na metabolizm niektórych leków, więc przed rozpoczęciem suplementacji warto skonsultować się z lekarzem.

