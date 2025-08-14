Wreszcie przyszło lato - czas beztroskiego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Ekscytacja wakacjami nie powinna jednak zwalniać nas z dbania o ochronę przed słońcem. Stosowanie kremów z filtrem, zakładanie nakrycia głowy i nawadnianie organizmu. To absolutne podstawy dbania o zdrowie w najcieplejszych miesiącach. Warto wzmacniać ochronę skóry także od wewnątrz. Dieta bogata w odpowiednie produkty może zwiększyć naturalną odporność skóry na słońce, poprawić jej wygląd oraz zapobiec przedwczesnemu starzeniu.

Dlaczego dieta ma znaczenie w ochronie przed słońcem?

Promieniowanie UV przyspiesza procesy starzenia się skóry, powoduje szpecące przebarwienia i zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów. Składniki odżywcze ujęte w diecie mogą działać jak naturalne filtry przeciwsłoneczne, które wspierają nasze ciało od środka. Pomagają w regeneracji skóry i neutralizują wolne rodniki powstałe w wyniku ekspozycji na słońce.

Należy jednocześnie pamiętać, że budowa odporności to proces. Nie wystarczy raz zjeść dany owoc czy warzywo, by zapewnić sobie ochronę przed słońcem. O odpowiednio zbilansowaną dietę należy dbać na co dzień. Tak samo zresztą jak o zabezpieczenie skóry przed promieniowaniem przy użyciu dedykowanych temu kosmetyków.

Zadbaj o to, by lato nie było męczarnią dla skóry RossandHelen 123RF/PICSEL

Królowa włoszczyzny dla pięknej skóry

Beta-karoten to silny antyoksydant, który nadaje skórze zdrowy koloryt i wspiera jej naturalną ochronę przed promieniowaniem UV. Znajdziesz go m.in. w:

marchwi,

dyni,

morelach,

brzoskwiniach,

batatach.

Składnik ten to naturalna tarcza skóry. Chroni, regeneruje, upiększa, więc nie powinno brakować go w diecie. Nie można zapomnieć, że jest prekursorem witaminy A, czyli substancji niezbędnej dla regeneracji skóry, gojenia ran i leczenia zmian trądzikowych oraz stanów zapalnych.

Latem smakują najlepiej. Sprzymierzeńcy w ochronie przed słońcem

Mowa o pomidorach, które są bogate w likopen. Substancja ta neutralizuje wolne rodniki powstałe w wyniku promieniowania UV. Częste spożywanie pomidorów, których latem nie brakuje w warzywniakach i na straganach, wspomaga regenerację komórek skóry. Trzeba jednak wspomnieć, że pomidory po obróbce termicznej (np. gotowane w postaci sosu) zawierają więcej dobrze przyswajalnego likopenu niż surowe.

Idziemy na jagody

Oto cenne źródła flawonoidów i antocyjanów, które chronią komórki skóry przed stresem oksydacyjnym. Korzystaj z sezonowych skarbów, zajadając jagody, borówki i jeżyny. Składniki w nich zawarte chronią przed przedwczesnym starzeniem się skóry i zmniejszają stany zapalne.

Jedz regularnie dla ochrony skóry

Tłuste ryby morskie są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3. Jaki jest ich wpływ na cerę? Chronią komórki skóry przed uszkodzeniami wywołanymi promieniowaniem UV, a także zmniejszają stany zapalne będące efektem ekspozycji na skórę.

Wśród właściwości ryb znajduje się także korzystny wpływ na skórę 123RF/PICSEL

Co więcej, substancje te wzmacniają barierę lipidową naskórka, chroniąc tym samym przed nadmierną utratą wody. W efekcie skóra jest lepiej nawilżona, mniej podatna na przesuszenie, gładsza oraz bardziej elastyczna. W jadłospisie staraj się uwzględniać łososia, makrele oraz sardynki.

