Nawet mistrzowi patelni zdarza się czasami kulinarna wpadka. Chwila nieuwagi wystarczy, aby zawartość patelni i garnka przypaliła się na amen. Taka sytuacja powoduje, że czeka nas przymusowe szorowanie, które nie zawsze kończy się sukcesem. Jeśli nasz garnek albo patelnia mają przypalone dno, nie muszą kończyć na śmietniku. Istnieją jeszcze sposoby, aby przywrócić im dawny blask. Trik z herbatą jest jednym z nich.

Dwa stalowe garnki ustawione obok siebie, jeden z czystą przezroczystą cieczą, drugi z ciemniejszą cieczą pokrytą pianą.
Nie spisuj brudnego garnka na straty. Torebki herbaty go doczyszczą123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Jak wyczyścić przypalony tłuszcz w garnku?
  2. Jak pozbyć się tłustej zawartości patelni?
  3. Przypalony garnek? Oto możliwe ratunki dla naczynia

Jak wyczyścić przypalony tłuszcz w garnku?

Spalony tłuszcz nie zawsze odchodzi płatami, kiedy stosujemy domowe sposoby. Czasami nawet użycie detergentów nie powoduje, że unikniemy szorowania. Oczywiście, nie musimy rozstawać się z ulubionymi garnkami lub patelniami, jeśli zostały przypalone. Można sięgnąć po zwykłą, czarną herbatę.

Wystarczy do przypalonego garnka albo patelni wrzucić dwie torebki zwykłej, czarnej herbaty, zalać wrzącą wodą tak, aby płyn przykrył całą powierzchnię zabrudzenia. Następnie całość trzeba postawić na małym ogniu, doprowadzić do wrzenia, wyłączyć kuchenkę i pozostawić całość na około 30 minut. Po tym czasie zawartość przypalonego naczynia wylać i przetrzeć zwykłą gąbką. Zawarte w herbacie garbniki mogą pomóc pozbyć się tłustych zabrudzeń, dlatego ta metoda jest doskonała do delikatnych powierzchni - ceramicznych, stalowych oraz teflonowych.

    Jak pozbyć się tłustej zawartości patelni?

    Stara, żelazna patelnia z resztkami używanego oleju i przypalonym tłuszczem, ustawiona na kuchence gazowej na zewnątrz, widoczne ślady użytkowania oraz odbicia otoczenia w tłuszczu.
    Nadmiar tłuszczu na patelni nie może być wylany do zlewu123RF/PICSEL

    Tłuszczu z patelni nie powinno się wylewać ani do toalety, ani do zlewu, ponieważ może doprowadzić do zapchania rur. Małe ilości np. oleju można zetrzeć ręcznikiem papierowym i wyrzucić do kosza. A co zrobić w sytuacji, kiedy tego tłuszczu mamy więcej? Wystarczy patelnię podgrzać i wysypać szczodrą porcją mąki w taki sposób, aby po wymieszaniu wsiąkła nadmiar oleju. Taką "kluskę" można umieścić w koszu na odpady zmieszane.

      Przypalony garnek? Oto możliwe ratunki dla naczynia

      Stosy brudnych patelni ułożone na siebie na kuchennym blacie obok ściereczki, w tle rozmyte światło wpadające przez okno.
      Ocet, sól, kwasek cytrynowy: niezawodne trio do czyszczenia garnków123RF/PICSEL

      Jeśli akurat nie mamy herbaty pod ręką, można garnek lub patelnię doczyścić w inny sposób. Brudne naczynie trzeba zalać wodą w takiej ilości, aby zakryło dno i ścianki przypalenia, a następnie zasypać dużą ilością soli kuchennej. Teraz takie naczynie wystarczy umieścić na kuchence, podgrzewać do momentu wrzenia, wyłączyć źródło ciepła, a następnie odstawić do wystygnięcia. Na koniec garnek lub patelnie trzeba umyć za pomocą gąbki.

      Inne sposoby na przypalony garnek? Można sięgnąć również po ocet, ale jego zapach nie każdemu przypada do gustu. Jeśli jesteśmy wrażliwi na drażniące aromaty, można skorzystać z kwasku cytrynowego. Wystarczy do brudnego garnka z wodą wsypać kwasek, podgrzać, ostudzić, a potem przetrzeć miękką gąbką.

