Jak wyczyścić przypalony tłuszcz w garnku?

Spalony tłuszcz nie zawsze odchodzi płatami, kiedy stosujemy domowe sposoby. Czasami nawet użycie detergentów nie powoduje, że unikniemy szorowania. Oczywiście, nie musimy rozstawać się z ulubionymi garnkami lub patelniami, jeśli zostały przypalone. Można sięgnąć po zwykłą, czarną herbatę.

Wystarczy do przypalonego garnka albo patelni wrzucić dwie torebki zwykłej, czarnej herbaty, zalać wrzącą wodą tak, aby płyn przykrył całą powierzchnię zabrudzenia. Następnie całość trzeba postawić na małym ogniu, doprowadzić do wrzenia, wyłączyć kuchenkę i pozostawić całość na około 30 minut. Po tym czasie zawartość przypalonego naczynia wylać i przetrzeć zwykłą gąbką. Zawarte w herbacie garbniki mogą pomóc pozbyć się tłustych zabrudzeń, dlatego ta metoda jest doskonała do delikatnych powierzchni - ceramicznych, stalowych oraz teflonowych.

Jak pozbyć się tłustej zawartości patelni?

Nadmiar tłuszczu na patelni nie może być wylany do zlewu 123RF/PICSEL

Tłuszczu z patelni nie powinno się wylewać ani do toalety, ani do zlewu, ponieważ może doprowadzić do zapchania rur. Małe ilości np. oleju można zetrzeć ręcznikiem papierowym i wyrzucić do kosza. A co zrobić w sytuacji, kiedy tego tłuszczu mamy więcej? Wystarczy patelnię podgrzać i wysypać szczodrą porcją mąki w taki sposób, aby po wymieszaniu wsiąkła nadmiar oleju. Taką "kluskę" można umieścić w koszu na odpady zmieszane.

Przypalony garnek? Oto możliwe ratunki dla naczynia

Ocet, sól, kwasek cytrynowy: niezawodne trio do czyszczenia garnków 123RF/PICSEL

Jeśli akurat nie mamy herbaty pod ręką, można garnek lub patelnię doczyścić w inny sposób. Brudne naczynie trzeba zalać wodą w takiej ilości, aby zakryło dno i ścianki przypalenia, a następnie zasypać dużą ilością soli kuchennej. Teraz takie naczynie wystarczy umieścić na kuchence, podgrzewać do momentu wrzenia, wyłączyć źródło ciepła, a następnie odstawić do wystygnięcia. Na koniec garnek lub patelnie trzeba umyć za pomocą gąbki.

Inne sposoby na przypalony garnek? Można sięgnąć również po ocet, ale jego zapach nie każdemu przypada do gustu. Jeśli jesteśmy wrażliwi na drażniące aromaty, można skorzystać z kwasku cytrynowego. Wystarczy do brudnego garnka z wodą wsypać kwasek, podgrzać, ostudzić, a potem przetrzeć miękką gąbką.

Sprzątanie nigdy nie było prostsze i przyjemniejsze Canva Pro INTERIA.PL

