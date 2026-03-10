Spis treści: Czym są migdały i co zawierają? Migdały najlepsze na stres Migdały na wzmocnienie kości Migdały działają ochronnie na trzustkę Migdały dla zdrowia serca Migdały idealne na zgagę i niestrawność

Czym są migdały i co zawierają?

Migdały, choć najczęściej zaliczane są do orzechów, tak naprawdę są nasionami owoców migdałowca. Znajdziemy w nich duże ilości białka, zdrowych tłuszczów, cennych witamin (zwłaszcza witamina E oraz witaminy z grupy B) silnych przeciwutleniaczy i błonnika. Z tego względu, mimo że migdały są kaloryczne (ok. 660 kcal w 100 g), to korzystnie wpływają na organizm.

Migdały najlepsze na stres

Migdały zawierają sporo magnezu oraz cennych witamin z grupy B. Dzięki temu są prawdziwym sojusznikiem w walce ze stresem czy obniżonym nastrojem. Nie tylko poprawiają pamięć i koncentrację, ale redukują też napięcie. Zawierają też aminokwas, który korzystnie wpływa na układ nerwowy, poprawiając nastrój. Znajdziemy w nich również tryptofan stymulujący produkcję hormonów snu. Migdały ułatwiają więc zasypianie i regenerację organizmu.

Migdały na wzmocnienie kości

Znajdujące się w migdałach minerały, takie jak wapń, fosfor, potas czy magnez wzmacniają układ kostny i zmniejszają ryzyko osteoporozy.

Migdały działają ochronnie na trzustkę

Migdały cechują się niskim indeksem glikemicznym, a do tego znajdujące się w nich substancje odżywcze zwiększają wrażliwość komórek na insulinę. Dzięki temu odciążają trzustkę i poprawiają glikemię, spowalniając wchłanianie cukru do krwi i niwelując skoki glukozy po posiłku.

Migdały wspierają kości 123RF/PICSEL

Migdały dla zdrowia serca

Migdały są bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, które obniżają poziom złego cholesterolu, regulują ciśnienie tętnicze krwi i wzmacniają naczynia krwionośne. Działają też przeciwutleniająco i chronią przed stanami zapalnymi żył i tętnic. Zmniejszają więc ryzyko miażdżycy i innych schorzeń układu krążenia, takich jak zawał serca czy udar mózgu.

Migdały idealne na zgagę i niestrawność

Migdały spożywane w niewielkich ilościach po posiłku chronią przed zgagą i objawami niestrawności. Znajdujące się w nich substancje neutralizują kwasy żołądkowe, a jednocześnie wspierają procesy trawienia. Korzystnie oddziałują na pożyteczną florę bakteryjną jelit.

