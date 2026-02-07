Spis treści: Sałata. Cenne dla zdrowia zielone warzywo Uprawa sałaty w gruncie Dzięki nim zyska motywację do wzrostu. Oto idealne sąsiedztwo dla sałaty

Sałata. Cenne dla zdrowia zielone warzywo

Sałata - cenne źródło składników odżywczych i jedno z najpopularniejszych warzyw, które sadzimy na grządkach. Zawiera błonnik, kwas foliowy, zawiera witaminy A, B, E i C, dostarcza żelaza, potasu, manganu i magnezu. Sałata jest bogata w luteinę i jest niskokaloryczna. Trudno też wyobrazić sobie bez niej wiosenne czy letnie sałatki.

Poszczególne rodzaje sałat różnią się od siebie wyglądem, smakiem i właściwościami. Najpopularniejsze to:

Sałata masłowa: ma duże, miękkie, jasnozielone liście. Ma delikatny smak, jest świetnym źródłem żelaza, magnezu, witaminy B i C oraz błonnika, najlepiej jeść ją świeżą,

Sałata lodowa: jej liście są kruche i intensywnie zielone, zachowuje świeżość dłużej niż sałata masłowa,

Sałata rzymska: jej znakiem rozpoznawczym jest podłużny kształt, a zielone liście są długie i pomarszczone. Ma słodki i delikatny smak, długo utrzymuje świeżość, zawiera sporo chromu i witaminę A.

Uprawa sałaty w gruncie

Sałata to warzywo łatwe w uprawie, które nie ma zbyt wielu wymagań pielęgnacyjnych. Można ją uprawiać w ogrodzie, na balkonie, tarasie czy w domu. Będzie dobrze rosła na stanowisku słonecznym lub w półcieniu. Preferuje wilgotną, ale nie mokrą glebę. Najlepsza będzie żyzna i próchnicza, ale poradzi sobie dobrze również w gliniasto-piaszczystej. Roślina jest w stanie wyrosnąć również w piaszczystym podłożu, ale może mieć gorzkawy smak.

Warzywo można wysiewać z nasion bezpośrednio do gruntu lub sadzić z rozsady w marcu i kwietniu (nasiona wystarczy przykryć cienką warstwą ziemi). Na grządkach sałatę należy sadzić dość gęsto - jeśli stosujemy rozsadę, rośliny najlepiej umieszczać co 20 cm.

Dzięki nim zyska motywację do wzrostu. Oto idealne sąsiedztwo dla sałaty

Sałata zazwyczaj dobrze radzi sobie obok większości warzyw. Które najlepiej posadzić obok niej? Oto krótka lista:

burak,

brokuł,

czoasnek,

cebula,

fasola,

groch,

jarmuż,

kapusta,

kalafior,

koper włoski,

koper ogrodowy,

ogórek,

marchew,

por,

pomidor,

rzodkiewka,

rabarbar.

Warto pamiętać, że sałata może nie poradzić sobie, gdy posadzimy ją obok pietruszki, selera czy pasternaka. Wszystko przez wytwarzane przez nie substancje, które hamują jej wzrost.

