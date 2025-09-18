Dziesięć produktów spożywczych, które przyciągają mole jesienią. Masz je w szafce
Mole to jedne z najbardziej znienawidzonych i najtrudniejszych do wytępienia insektów. Atakują nasze domy przez cały rok, bo w większości przypadków sami "przynosimy" je do mieszkań z popularnymi produktami spożywczymi. Wybrałyśmy dziesięć, które mole kochają najbardziej!
Jak wyglądają mole i gdzie występują?
Mole to rodzina niewielkich owadów z rzędu motyli, licząca około 3000 gatunków i rozprzestrzeniona we wszystkich strefach klimatycznych. Mole przypominają rozmiarem komary, a wyglądem ćmy - dorosłe osobniki posiadają smukłe, owłosione ciało o barwie od białawej, poprzez żółtą aż po szarobrunatną. Larwy moli żyją w rurkowatych osłonkach, składających się głównie z resztek pożywienia.
Mole odzieżowe i spożywcze. Najczęstszy problem w domu
Dwie najpopularniejsze grupy moli to mole odzieżowe oraz mole spożywcze. Larwy mola odzieżowego żywią się wełnianymi wyrobami włókienniczymi oraz futrami, a mola spożywczego suchymi pokarmami.
Owady te są niestety bardzo podstępne i błyskawicznie zadomawiają się w kuchni, z łatwością przedostając się do niezabezpieczonych opakowań z jedzeniem. Co przyciąga je jesienią?
Dziesięć produktów spożywczych, które przyciągają mole
Produkty, które przyciągają mole jesienią to produkty sypkie takie jak:
- mąka,
- kasze,
- ryż,
- makarony,
- płatki owsiane.
Owady te uwielbiają również orzechy, rodzynki, śliwki, figi oraz wszelkie przyprawy.
Aby zapobiec zagnieżdżaniu się moli w produktach sypkich, powinniśmy, zaraz po zakupie, przesypać je do szklanych pojemników lub słoików i dobrze je zakręcić. Szafki w kuchni należy regularnie sprzątać i profilaktycznie dezynfekować octem, warto też rozłożyć w nich małe woreczki z lawendą lub położyć na półce lawendowe mydełko - mole nie znoszą tego zapachu.
W kuchni warto trzymać też suszone skórki cytrusów, goździki, ziele angielskie i liście laurowe oraz gałązki wrotyczu.
Znalazłeś w domu mole? Działaj szybko
Jeśli odkryjemy, że w naszej kuchni zagnieździły się już mole spożywcze, musimy w pierwszej kolejności jak najszybciej pozbyć się larw. Niestety, wiąże się to z wyrzuceniem wszystkich produktów spożywczych, w których żyją i dokładnym wyczyszczeniem szafek. W tym celu należy dodać do wody kilka łyżek octu lub nawet wymyć szafki samym octem, który skutecznie dezynfekuje i zabija jaja moli.
Możemy także wymieszać gorącą wodę oraz ocet w proporcji 1:1, przelać do miseczki i zamknąć ją w szafce aż do wystygnięcia - to prosty sposób na błyskawiczną dezynfekcję.
Zobacz również: Jak zwalczyć mole raz na zawsze?