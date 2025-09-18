Jak wyglądają mole i gdzie występują?

Mole to rodzina niewielkich owadów z rzędu motyli, licząca około 3000 gatunków i rozprzestrzeniona we wszystkich strefach klimatycznych. Mole przypominają rozmiarem komary, a wyglądem ćmy - dorosłe osobniki posiadają smukłe, owłosione ciało o barwie od białawej, poprzez żółtą aż po szarobrunatną. Larwy moli żyją w rurkowatych osłonkach, składających się głównie z resztek pożywienia.

Mole odzieżowe i spożywcze. Najczęstszy problem w domu

Dwie najpopularniejsze grupy moli to mole odzieżowe oraz mole spożywcze. Larwy mola odzieżowego żywią się wełnianymi wyrobami włókienniczymi oraz futrami, a mola spożywczego suchymi pokarmami.

Owady te są niestety bardzo podstępne i błyskawicznie zadomawiają się w kuchni, z łatwością przedostając się do niezabezpieczonych opakowań z jedzeniem. Co przyciąga je jesienią?

Dziesięć produktów spożywczych, które przyciągają mole

Produkty, które przyciągają mole jesienią to produkty sypkie takie jak:

mąka,

kasze,

ryż,

makarony,

płatki owsiane.

Owady te uwielbiają również orzechy, rodzynki, śliwki, figi oraz wszelkie przyprawy.

Mole uwielbiają mąkę i makarony 123RF/PICSEL

Aby zapobiec zagnieżdżaniu się moli w produktach sypkich, powinniśmy, zaraz po zakupie, przesypać je do szklanych pojemników lub słoików i dobrze je zakręcić. Szafki w kuchni należy regularnie sprzątać i profilaktycznie dezynfekować octem, warto też rozłożyć w nich małe woreczki z lawendą lub położyć na półce lawendowe mydełko - mole nie znoszą tego zapachu.

W kuchni warto trzymać też suszone skórki cytrusów, goździki, ziele angielskie i liście laurowe oraz gałązki wrotyczu.

Znalazłeś w domu mole? Działaj szybko

Jeśli odkryjemy, że w naszej kuchni zagnieździły się już mole spożywcze, musimy w pierwszej kolejności jak najszybciej pozbyć się larw. Niestety, wiąże się to z wyrzuceniem wszystkich produktów spożywczych, w których żyją i dokładnym wyczyszczeniem szafek. W tym celu należy dodać do wody kilka łyżek octu lub nawet wymyć szafki samym octem, który skutecznie dezynfekuje i zabija jaja moli.

Możemy także wymieszać gorącą wodę oraz ocet w proporcji 1:1, przelać do miseczki i zamknąć ją w szafce aż do wystygnięcia - to prosty sposób na błyskawiczną dezynfekcję.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 145: Bartłomiej Topa INTERIA.PL