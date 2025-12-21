E - Doręczenia od 1 stycznia 2026 roku. Co się zmieni?

Natalia Jabłońska

Oprac.: Natalia Jabłońska

31 grudnia 2025 roku kończy się okres przejściowy i zmieniają się zasady komunikacji elektronicznej pomiędzy podmiotami publicznymi a niepublicznymi. Co to oznacza i na co musimy się przygotować?

Ekran smartfona trzymanego w dłoniach, na którym widać uruchomioną aplikację mObywatel z polem do wpisywania loginu i hasła oraz przyciskiem zaloguj się.
Od 12 stycznia 2026 roku zaczną obowiązywać nowe zasady logowania do e-usług, które wymuszą na użytkownikach Profilu Zaufanego używanie aplikacji mObywatelMateusz Kotowicz/REPORTEREast News

Ważne zmiany w komunikacji elektronicznej już od 1 stycznia

Jak czytamy na stronie Gov.pl. od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia staną się podstawowym sposobem komunikacji między podmiotami publicznymi a niepublicznymi - o ile przepisy szczególne nie przewidują innych form doręczeń. Jeżeli podmiot publiczny nie będzie miał aktywnego adresu do doręczeń elektronicznych (ADE), to osoby prywatne i firmy nie będą mogły skutecznie załatwiać spraw online z tym podmiotem - chyba że przepisy szczególne w określonym obszarze komunikacji umożliwiają również korespondencję przez ePUAP. Dodatkowo przestanie obowiązywać tzw. fikcja doręczenia korespondencji wysyłanej z ePUAP do podmiotów niepublicznych (w tym obywateli).

Co podmiot publiczny powinien zrobić już dziś?

Każdy podmiot publiczny, który nie ma jeszcze adresu do doręczeń elektronicznych, powinien złożyć wniosek o taki adres i aktywować go.

Od 1 stycznia 2026 roku e-usługi udostępniane przez Ministra Cyfryzacji będą połączone z e-Doręczeniami, chyba że odrębne przepisy będą wskazywały, że wymagany lub możliwy jest ePUAP.

Jeśli podmiot publiczny korzysta z aplikacji e-Doręczeń na stronie edoreczenia.gov.pl, może przygotować się do obsługi korespondencji związanej z realizacją usług cyfrowych:

  • utworzyć osobne foldery odpowiadające poszczególnym e-usługom,
  • skonfigurować reguły automatycznego kierowania korespondencji z e-usług do tych folderów,
  • zapewnić dostęp (nadać właściwe role i uprawnienia) tym pracownikom, którzy obsługują dany zakres tematyczny, aby zachować właściwy obieg korespondencji.

Wszystkie te czynności wykonuje administrator skrzynki.

Jeśli podmiot publiczny korzysta z e-Doręczeń przez system klasy EZD, powinien zweryfikować jego konfigurację. Warto sprawdzić między innymi:

  • pobieranie i odczytywanie załączników z wiadomości, w szczególności załączników, które są wnioskami przekazanymi z usług cyfrowych,
  • tworzenie reguł klasyfikacji korespondencji wpływającej z e-usług.

Zmiany w e-Doręczeniach: Co to oznacza dla obywateli?

Zmiany dotyczą także obywateli - każdy z nas powinien jak najszybciej założyć adres do e -Doręczeń, by mieć pewność, że otrzyma całą korespondencję urzędową bez przeszkód i na czas.

Od 12 stycznia 2026 roku zaczną obowiązywać również nowe zasady logowania do e-usług, które wymuszą na użytkownikach Profilu Zaufanego (PZ) i aplikacji mObywatel używanie e-dowodu i aplikacji mObywatel do uwierzytelniania. Oznacza to koniec tradycyjnych metod logowania - przez bankowość elektroniczną czy SMS-y, a przejście do jednego, bezpiecznego klucza - cyfrowej tożsamości. 

Dwie kobiece dłonie zapisujące notatki w zeszycie, na pierwszym planie długopis oraz notes. W tle widoczny fragment laptopa, po lewej stronie grafika z napisem 'porady interia kobieta'.
Czasem wystarczy kilka sprawdzonych wskazówek, by załatwić coś szybciej, taniej i spokojniejCanva ProINTERIA.PL
