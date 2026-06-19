Spis treści: Dekoracyjny krzew osłoni od sąsiadów. Zachwyca okazałymi kwiatami i słodkim zapachem Jak dbać o jaśminowiec? Zasady pielęgnacji Uprawa jaśminowca. O tym pamiętaj

Jaka jest różnica między jaśminem a jaśminowcem? To dwie różne rośliny - pierwsza z nich to ciepłolubne pnącze z rodziny oliwkowatych. W Polsce jaśmin jest często uprawiany w donicach. Z kolei jaśminowiec wywodzi się z rodziny hortensjowatych i jest mrozoodpornym krzewem.

Dekoracyjny krzew osłoni od sąsiadów. Zachwyca okazałymi kwiatami i słodkim zapachem

Jaśminowiec słynie przede wszystkim z walorów dekoracyjnych. To nie jedyne jego zalety, ale o tym za moment. W ogrodach często pełni rolę żywopłotu, dlatego jest chętnie wybierany jako naturalna osłona od sąsiadów. Jaśminowiec sprawdza się również na rabatach czy jako soliter. Większość odmian kwitnie od czerwca do września, wyjątkiem jest jaśmin nagokwiatowy zakwitający zimą (od grudnia do marca).

Krzew latem obsypuje się okazałymi, białymi lub różowymi kwiatami. To właśnie one wydzielają intensywny, słodki zapach, co jest kolejnym plusem posiadania jaśminowca w ogrodzie. Kwiaty są cenionym surowcem w perfumach i stanowią słodkie nuty w różnych kompozycjach zapachowych.

Jaśminowiec wonny wspaniale i intensywnie pachnie 123RF/PICSEL

Jaśminowiec może dorastać od 1 do 3 m wysokości. Kwiaty są zazwyczaj zebrane w pęczki. Liście są owalne, proste lub lancetowate, a po bokach mają charakterystyczne ząbki. Po przekwitnięciu nadal budzi zachwyt - zielone liście są świetnym tłem dla innych roślin ogrodowych.

Jak dbać o jaśminowiec? Zasady pielęgnacji

Jaśminowiec najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym lub w półcieniu. Preferuje żyzną, przepuszczalną i lekko wilgotną glebę o odczynie zbliżonym do obojętnego. Krzew powinien zostać posadzony na miejscu osłoniętym od wiatru. Roślinę dobrze sadzić jesienią lub wiosną. Jaśminowiec posadzony wiosną lepiej się zakorzeni i zacznie rosnąć. Jesienne sadzenie powinno mieć miejsce na kilka tygodni przed przymrozkami. Młode okazy mogą wymagać przesadzania co kilka lat, dzięki czemu zyskują więcej miejsca do wzrostu.

Jaśminowiec to najintensywniej pachnący krzew w ogrodzie 123RF/PICSEL

Pielęgnacja jaśminowca do skomplikowanych nie należy. Najważniejszym zabiegiem jest przycinanie, które pomoże zachować zdrowy i ładny wygląd. Idealny termin to wczesna wiosna, jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji. Należy usunąć uszkodzone, martwe lub zbyt gęste gałęzie. To zmotywuje jaśminowiec do wytworzenia nowych pędów.

Uprawa jaśminowca. O tym pamiętaj

Krzew lubi lekko wilgotne podłoże, dlatego wymaga systematycznego podlewania. Warto o tym pamiętać zwłaszcza w czasie suszy. Trzeba jednak uważać, by nie przesadzić z wodą, ponieważ może to doprowadzić do zgnicia korzeni. Z kolei w czasie intensywnego wzrostu i kwitnienia trzeba pamiętać o nawożeniu. W tym celu warto sięgnąć po preparaty wieloskładnikowe dla roślin kwitnących.

Na bieżąco warto obserwować, czy jaśminowiec nie stał się celem szkodników, ewentualnie czy nie ma na nim śladów choroby. Im szybciej zauważymy działalność mszyc lub chorób grzybowych, tym większa szansa, że jaśminowiec nie będzie marniał.

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