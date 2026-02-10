Spis treści: Z czego powstają ręczniki papierowe? Szkodliwe chemikalia w ręcznikach papierowych: co naprawdę kryje się w rolce? W ręcznikach papierowych może pojawić się także formaldehyd Jak bezpiecznie korzystać z ręczników papierowych? Czym je zastąpić?

Z czego powstają ręczniki papierowe?

Ręczniki papierowe powstają z połączenia włókien celulozowych, wody oraz dodatków technologicznych, które nadają im chłonność, wytrzymałość i odpowiednią strukturę. Podstawą są włókna drzewne - najczęściej z sosny, świerku lub eukaliptusa - poddawane procesowi rozwłókniania, oczyszczania i bielenia. W przypadku produktów z recyklingu wykorzystuje się makulaturę, która przechodzi etap odbarwiania i filtracji, choć jej skład może być bardziej zróżnicowany ze względu na obecność pozostałości farb drukarskich, powłok termicznych czy substancji stosowanych w papierach biurowych i opakowaniowych.

Do masy papierniczej dodaje się również substancje poprawiające właściwości użytkowe. Najczęściej są to żywice zwiększające odporność na wilgoć, środki wzmacniające strukturę włókien, a także niewielkie ilości klejów, które stabilizują arkusz. W ręcznikach premium stosuje się tłoczenia mechaniczne, dzięki którym papier jest bardziej chłonny bez konieczności używania dodatkowych chemikaliów.

W tańszych produktach rolę tę przejmują dodatki technologiczne, które poprawiają chłonność, lecz mogą zwiększać ryzyko migracji substancji chemicznych podczas kontaktu z wodą, parą lub tłuszczem. I właśnie w tym miejscu zaczyna się temat, który budzi coraz większe zainteresowanie naukowców i konsumentów.

Szkodliwe chemikalia w ręcznikach papierowych: co naprawdę kryje się w rolce?

Włókna ręczników papierowych w kontakcie z wodą lub parą mogą uwalniać toksyczne substancje powstające podczas produkcji papieru. W artykule opublikowanym przez zespół naukowców z Universität Leipzig w 2016 r. w Journal of AOAC International, wykazano obecność 3‑monochloropropanodiolu (3‑MCPD) oraz innych chloropropanoli w każdym z testowanych ręczników papierowych dostępnych na rynku niemieckim. Autorzy odnotowali stężenia od kilkudziesięciu do ponad tysiąca nanogramów na gram produktu i potwierdzili, że procesy produkcyjne oparte na żywicach wzmacniających odporność na wilgoć sprzyjają powstawaniu tych związków.

3‑MCPD, zgodnie z ustaleniami Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, wykazuje działanie rakotwórcze u zwierząt laboratoryjnych, a jego migracja z materiałów papierowych do żywności lub powierzchni kuchennych jest realnym zjawiskiem. W 2025 r. temat ponownie trafił na agendę unijnych zespołów ds. bezpieczeństwa żywności, które omawiały nowe kryteria analityczne dla chloropropanoli, podkreślając konieczność precyzyjniejszego monitoringu tych substancji w produktach mających kontakt z żywnością.

W ręcznikach papierowych może pojawić się także formaldehyd

Drugim istotnym elementem układanki jest formaldehyd - związek stosowany w niektórych procesach produkcji papieru, zwłaszcza w materiałach z recyklingu. Badania toksykologiczne prowadzone przez Uniwersytet Technologiczny Hunan w 2024 roku wskazują, że formaldehyd może migrować do roztworów wodnych w ilościach od 0,23 do 40 mg/kg, zależnie od rodzaju papieru i użytych dodatków. A zatem każdorazowe użycie ręcznika papierowego po kontakcie z wilgocią może prowadzić do uwalniania niewielkich porcji substancji drażniącej skórę i drogi oddechowe.

W 2025 r. południowokoreański zespół badawczy opublikował w czasopiśmie BioResources szczegółową analizę mechanizmów chłonności ręczników papierowych. Badanie koncentrowało się na trójwymiarowych i dwuwymiarowych procesach absorpcji, pokazując, że porowatość, układ włókien oraz kierunek kapilarnego transportu wody determinują nie tylko szybkość wchłaniania cieczy, lecz także potencjalną migrację substancji chemicznych obecnych w strukturze papieru. Autorzy wykazali, że różnice między absorpcją powierzchniową (X-Y) a objętościową (Z) mogą wpływać na to, jak głęboko woda penetruje materiał i jak intensywnie wypłukuje z niego związki chemiczne.

To badanie jest szczególnie istotne w kontekście bezpieczeństwa kuchennego, ponieważ ręczniki papierowe często mają kontakt z wodą, tłuszczem, parą i żywnością. Jeśli struktura włókien sprzyja szybkiemu transportowi cieczy, to jednocześnie może sprzyjać migracji substancji takich jak chloropropanole, formaldehyd czy pozostałości żywic wzmacniających.

Jak bezpiecznie korzystać z ręczników papierowych? Czym je zastąpić?

Ręczniki papierowe o zwartej strukturze, pozbawione intensywnego zapachu i barwników, sprawdzają się najlepiej podczas pracy z wilgocią, ponieważ nie rozpadają się w dłoniach i nie pozostawiają włókien na powierzchniach. Warto zwracać uwagę na ręczniki o wyraźnie tłoczonej fakturze, ponieważ taka konstrukcja zwiększa chłonność bez konieczności stosowania dodatkowych substancji wzmacniających. Dobrym sygnałem jakości jest również brak sztucznego połysku - efekt ten często wynika z powłok poprawiających wytrzymałość, które nie zawsze są pożądane w kontakcie z żywnością.

Ręczniki papierowe najlepiej sprawdzają się podczas szybkiego osuszania dłoni, zbierania rozlanych płynów lub w sytuacjach, które wymagają jednorazowego użycia. Prace związane z tłuszczem, wysoką temperaturą lub długotrwałym przecieraniem powierzchni warto kończyć szmatką z mikrofibry, ponieważ taki materiał radzi sobie z zabrudzeniami bez ryzyka przenoszenia cząsteczek papieru na blat czy naczynia.

Dobrym nawykiem jest również trzymanie ręczników z dala od pary unoszącej się znad garnków, ponieważ wilgotne środowisko zwiększa podatność papieru na uwalnianie substancji pomocniczych stosowanych podczas produkcji. Osoby o wrażliwej skórze mogą sięgnąć po produkty z certyfikatami bezpieczeństwa użytkowego, które przechodzą dodatkowe testy jakości.

