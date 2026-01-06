Co może zaszkodzić szklanym bombkom choinkowym?

Co może zaszkodzić szklanym bombkom choinkowym? Poza tak oczywistymi czynnikami jak uszkodzenie mechaniczne, a mówiąc prostym językiem: stłuczenie czy pęknięcie, istnieją jeszcze dwa źródła zagrożenia: słońce i wilgoć.

- Nadmierna ekspozycja na promienie słoneczne sprawi, że z czasem kolory będą coraz mniej intensywne - tłumaczy Marek Długosz właściciel Manufaktura Ozdób i Pamiątek Szklanych od dekad związany z produkcją baniek choinkowych i zwraca uwagę na, że równie niebezpieczna jest dla nich wilgoć.

Wilgoć wpływa na trwałość srebrzenia i lakieru. Jeśli podczas produkcji w bombce pozostałyby ślady cieczy używanej do ich srebrzenia, lakier zacząłby się łuszczyć. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy są one przechowywane w wilgotnych warunkach.

Ekspert radzi jak prawidłowo przechowywać bombki choinkowe?

Ekspert zdradza też krok po kroku, jak prawidłowo przechowywać bombki, by służyły nam latami:

"Po zdjęciu z choinki należy delikatnie pędzelkiem usunąć z nich kurz. Wkładamy bombkę do woreczka foliowego i do pudełka. Należy zadbać, by podczas przechowywania nie docierało do nich światło słoneczne. Ogromnie ważne są także warunki przechowywania, bombki nie mogą by pozostawione w miejscu o dużej wilgotności, bo lakier może zacząć odpadać".

Kiedy rozbiera się choinkę?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: kiedy rozbierać choinkę?Jednak istnieją pewne terminy, które przyjęły się w naszej tradycji, a związane są z kościelnym rokiem liturgicznym.

W niektórych regionach Polski choinka pozostaje ubrana do 6 stycznia , czyli do święta Objawienia Pańskiego nazywanego powszechnie świętem Trzech Króli.

W innych częściach kraju datą graniczną jest święto Chrztu Pańskiego, które w kościele Katolickim kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia , a przypada w pierwszą niedzielę po święcie Trzech Króli .

Miłośnicy świątecznej atmosfery najchętniej wybierają trzecią datę, która najdłużej pozwala cieszyć się choinką, czyli święto Ofiarowania Pańskiego, zwane potocznie świętem Matki Boskiej Gromnicznej, czyli 2 lutego.

