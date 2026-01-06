Ekspert ostrzega. Nieprawidłowe przechowywanie bombek choinkowych może je zniszczyć

Katarzyna Adamczak

Dla większości z nas ozdoby choinkowe to dekoracje, których używamy co roku, dlatego chcemy, by jak najdłużej zdobiły świąteczne drzewko, szczególnie jeśli mają one znaczenie sentymentalne lub wyjątkowo cenimy ich estetykę. Okazuje się, że nieprawidłowe przechowywanie baniek może doprowadzić do ich szybszego niszczenia.

Kolorowe bombki choinkowe w intensywnych odcieniach czerwieni, fioletu, niebieskiego i złota, ułożone w kartonowym pudełku z przegródkami.
Bombki z roku na rok wyglądają coraz gorzej? Powodem może być odpowiednie przechowywanieRussieseO123RF/PICSEL

Co może zaszkodzić szklanym bombkom choinkowym?

Co może zaszkodzić szklanym bombkom choinkowym? Poza tak oczywistymi czynnikami jak uszkodzenie mechaniczne, a mówiąc prostym językiem: stłuczenie czy pęknięcie, istnieją jeszcze dwa źródła zagrożenia: słońce i wilgoć.

- Nadmierna ekspozycja na promienie słoneczne sprawi, że z czasem kolory będą coraz mniej intensywne - tłumaczy Marek Długosz właściciel Manufaktura Ozdób i Pamiątek Szklanych od dekad związany z produkcją baniek choinkowych i zwraca uwagę na, że równie niebezpieczna jest dla nich wilgoć.

Wilgoć wpływa na trwałość srebrzenia i lakieru. Jeśli podczas produkcji w bombce pozostałyby ślady cieczy używanej do ich srebrzenia, lakier zacząłby się łuszczyć. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy są one przechowywane w wilgotnych warunkach.
Marek Długosz

Ekspert radzi jak prawidłowo przechowywać bombki choinkowe?

Ekspert zdradza też krok po kroku, jak prawidłowo przechowywać bombki, by służyły nam latami:

"Po zdjęciu z choinki należy delikatnie pędzelkiem usunąć z nich kurz. Wkładamy bombkę do woreczka foliowego i do pudełka. Należy zadbać, by podczas przechowywania nie docierało do nich światło słoneczne. Ogromnie ważne są także warunki przechowywania, bombki nie mogą by pozostawione w miejscu o dużej wilgotności, bo lakier może zacząć odpadać".

Kiedy rozbiera się choinkę?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: kiedy rozbierać choinkę?Jednak istnieją pewne terminy, które przyjęły się w naszej tradycji, a związane są z kościelnym rokiem liturgicznym.

  • W niektórych regionach Polski choinka pozostaje ubrana do 6 stycznia, czyli do święta Objawienia Pańskiego nazywanego powszechnie świętem Trzech Króli.
  • W innych częściach kraju datą graniczną jest święto Chrztu Pańskiego, które w kościele Katolickim kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia, a przypada w pierwszą niedzielę po święcie Trzech Króli.
  • Miłośnicy świątecznej atmosfery najchętniej wybierają trzecią datę, która najdłużej pozwala cieszyć się choinką, czyli święto Ofiarowania Pańskiego, zwane potocznie świętem Matki Boskiej Gromnicznej, czyli 2 lutego.

Katarzyna Adamczak
    Kobieta w jasnofioletowej bluzie przygotowuje jedzenie w domowej, nowoczesnej kuchni ozdobionej zielonymi motywami roślinnymi. Na blacie leżą warzywa, a w tle widoczne są kuchenne akcesoria i dekoracje.
    Sprzątanie nigdy nie było prostsze i przyjemniejszeCanva ProINTERIA.PL
