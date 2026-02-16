Ekspert wyjawił prawdę na temat popularnych ubrań. "Ubierasz się w ropę naftową"

Kupujesz ubrania z poliestru? Jeśli tak, warto dowiedzieć się czym tak naprawdę jest ten materiał. Mimo iż wydaje się być praktyczny i komfortowy, jego wpływ na skórę oraz zdrowie nie jest obojętny. Fakty jakie pojawiły się ostatnio w sieci na temat tego tworzywa wielu mogą zdziwić.

Ubrania czy pościel z poliestru nie tylko nie przepuszczają powietrza, ale mogą fatalnie wpływać na zdrowie

Spis treści:

  1. Poliester - co to za materiał?
  2. Ekspert szczerze na temat poliestru. "Ubierasz się w ropę naftową"
  3. Te materiały są bezpieczne dla zdrowia. Wybieraj je zamiast sztucznych tkanin

Poliester - co to za materiał?

Poliester to jedno z najbardziej popularnych na świecie materiałów włókienniczych. Produkowany z polimerów (głównie PET) pochodnych ropy naftowej. Podobnie jak poliamid czy akryl jest tworzywem sztucznym, powszechnie stosowanym do produkcji odzieży w szczególności swetrów, strojów i akcesoriów sportowych i tekstyliów domowych. Ma swoje zalety, jednak jego wady i wpływ na zdrowie człowieka są przytłaczające. Poliester nie gniecie się (nie wymaga więc prasowania), jest odporny na pleśń, szybko schnie, nie kurczy się w praniu i jest lekki. Jednak zdaniem wielu osób, założenie na siebie takiej tkaniny to tak, jakby owinąć się folią. Dlaczego poliester to materiał, którego lepiej się wystrzegać?

Ekspert szczerze na temat poliestru. "Ubierasz się w ropę naftową"

Ostatnio w mediach społecznościowych, na profilu Bartosza Stemplewskiego - zielarza i fitoterapeuty, zajmującego się akupunkturą, udzielaniem porad dietetycznych i tworzeniem indywidualnych recept z ziół chińskich, pojawił się wpis, który wywołał niemałe poruszenie. Influencer wypowiedział się na temat materiału, który niemal każdy z nas ma w swojej szafie - poliestru. Wyjaśnił z czego i w jaki sposób jest on produkowany oraz jakie może nieść dla nas zagrożenie.

- Ubierasz się w ropę naftową. Dosłownie.

Kiedy patrzysz na metkę z napisem "100% Poliester", tak naprawdę patrzysz na plastikowe butelki i ropę, które przeszły przez ekstremalną obróbkę chemiczną.

W szokującym filmiku zamieszczonym na instagramowym profilu Bartosza Stemplewskiego widać zaledwie urywek przedstawiający proces produkcji poliestru.

- Proces produkcji, który widzisz na filmie, to tylko początek. Aby ten "plastikowy sznurek" stał się miękką bluzą czy leginsami, musi zostać nasączony barwnikami i syntetycznymi ulepszaczami - dodał.

Poliester to nic innego jak plastik, który przeszedł ekstremalną obróbkę chemiczną

Mało kto zdaje sobie sprawę, że poliesteru powinno się unikać nie tylko z uwagi na fakt, że nie przepuszcza on powietrza.

- Dlaczego to problem dla Twojego zdrowia? Twoja skóra to Twój największy organ chłonny. Kiedy nosisz syntetyki - zwłaszcza podczas treningu, gdy ciało jest rozgrzane, a pory otwarte - narażasz się na bezpośredni kontakt z:

  • Mikroplastikiem
  • Związkami zaburzającymi gospodarkę hormonalną (tzw. endocrine disruptors)
  • Toksynami uwalnianymi pod wpływem ciepła
  • Twoje ciało nie oddycha. Ono się "dusi" w plastiku - wyjaśnił ekspert.

Te materiały są bezpieczne dla zdrowia. Wybieraj je zamiast sztucznych tkanin

Bartosz Stemplewski wyjaśnił również w nagraniu, jakie materiały będę zdecydowanie lepszym wyborem, aniżeli toksyczny poliester.

- Wybieraj materiały, które żyją:

  • Bawełna organiczna
  • Len
  • Wełna/Kaszmir
  • Jedwab

Traktuj swoją skórę z takim samym szacunkiem, jak swój żołądek. To, co na nią nakładasz, ma znaczenie - podsumował Bartosz Stemplewski.

