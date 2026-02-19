Spis treści: Deski do krojenia - ich jakość ma ogromne znaczenie Czy używanie plastikowych desek do krojenia jest szkodliwe dla zdrowia? Deska do krojenia: plastikowa czy drewniana?

Deski do krojenia - ich jakość ma ogromne znaczenie

W każdej kuchni muszą znaleźć się podstawowe akcesoria kuchenne, koniecznie do przygotowywania posiłków. Nie obędzie się bez garnków, patelni, talerzy, sztućców, ostrego noża czy sitka. Chcą pozostawić kuchenne blaty w estetycznym, schludnym wyglądzie, niezbędna jest także deska do krojenia. Mimo iż na rynku dostępny jest ogromny wybór podkładek do krojenia, większość z nas ma w swojej kuchni chociaż jedną plastikową sztukę. Mimo iż temat wykorzystywanie tego tworzywa do gotowania czy przechowywania żywności budzi ostatnimi czasy sporo kontrowersji, niewiele osób nie bierze sobie do serca zaleceń, które mówią, aby minimalizować użycie plastiku w codziennych czynnościach. A jak sprawa wygląda w przypadku desek do krojenia? Czy te wykonane z plastiku są bezpieczne?

Czy używanie plastikowych desek do krojenia jest szkodliwe dla zdrowia?

W temacie plastikowych desek do krojenia wypowiedziała się ostatnio w sieci znana chemiczka i influencerka - Sylwia Panek, która w mediach społecznościowych publikuje treści związane z ekologicznymi rozwiązaniami w domu. Swoich obserwatorów zachęca do korzystania z naturalnych środków czystości, a najlepiej specyfików jak ocet i soda oczyszczona. Na swoim instagramowym profilu o nazwie "W zdrowym domu" dzieli się poradami i edukującymi treściami dotyczącymi świadomych, zdrowych wyborów. Niejednokrotnie przestrzegała przed wieloma powszechnie używanymi produktami i dzieliła się swoją opinią na temat wielu popularnych, domowych gadżetów. Tym razem Sylwia Panek postanowiła wypowiedzieć się na temat przedmiotu, który niemal każdy Polak ma swojej kuchni, a mianowicie - plastiku używanego do krojenia warzyw, owoców czy mięsa. Jej zdaniem deski do krojenia wykonane z tego tworzywa to najgorszy wybór. Swoją wypowiedź poparła aktualnymi wynikami badań.

- Plastik się zużywa i powstaje mikroplastik. Badania pokazują, że pod wpływem krojenia z plastikowych desek uwalniają się fragmenty mikroplastiku, który może potem trafić do przygotowywanego jedzenia - szczególnie przy twardszych produktach.

Mikroplastik to drobinki poniżej 5 mm, czyli największe można dojrzeć gołym okiem, ale tych mniejszych nie widzimy. Jednak to, że czegoś nie widzimy nie znaczy, że tego nie ma. Mikroplastik z plastikowych desek do krojenia trafia do naszego jedzenia, a później do naszego ciała - wyjaśniła Sylwia Panek.

Chemiczka poruszyła też kwestię mycia plastikowych desek do krojenia. Zdaniem wielu, jest je bowiem łatwiej utrzymać w czystości aniżeli np. drewniane.

- Wiele osób zakłada, że plastikowe deski są bardziej higieniczne.

Badania naukowe wskazują, że nowe plastikowe deski są łatwe do umycia i neutralne mikrobiologicznie, ale gdy tylko zaczną się na nich pojawiać zarysowania od noża, pojawia się problem. Zabrudzenia z ich wnętrza trudniej usunąć. Co ciekawe, drewno w niektórych badaniach miało mniej bakterii niż plastik - dodała chemiczka.

Deska do krojenia: plastikowa czy drewniana?

Sylwia Panek porównała także wady oraz zalety plastikowych i równie popularnych - drewnianych desek do krojenia.

- Drewno nie jest polecane do surowego mięsa, więc wiele osób uważa, że w takim razie trzeba używać desek plastikowych. Lubimy też wygodę, czyli możliwość wrzucenia deski do zmywarki. Drewno w zmywarce może ulec zniszczeniu, a jeśli wrzucimy deskę do mokrego zlewu z założeniem, że umyjemy ją później, to też może doprowadzić do jej pękania lub pleśnienia.

Drewniana deska w badaniach zachowywała się równie dobrze lub nawet lepiej, jeśli była odpowiednio czyszczona gorącą wodą i detergentem - nawet przy kontakcie z surowym mięsem.

Plastikowe deski są: lekkie, tanie, często nadają się do zmywarki. Ale łatwo się rysują, mogą gromadzić bakterie w rowkach, mogą uwalniać mikroplastik do jedzenia, trzeba je częściej wymieniać, bo szybko widać oznaki zniszczenia - napisała na Instagramie Sylwia Panek.

Jakie zatem deski będą zdaniem ekspertki najlepszym wyborem?

deski drewniane lub bambusowe

szklane

stalowe

kamienne

