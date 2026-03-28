Ekspresowy zabieg dla róż. Wykonaj jeszcze przed Wielkanocą. Będą kwitnąć na potęgę

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Róże to prawdziwe królowe ogrodów. W zależności od odmiany, zazwyczaj kwitną od późnej wiosny i wczesnego lata. Aby roślina zachwycała okazałymi kwiatami, w marcu przeprowadź ekspresowy zabieg. Dzięki niemu róża będzie zachwycającą dekoracją ogrodu.

Wykona w marcu prosty zabieg. Róże będą kwitnąć na potęgę

Spis treści:

  1. Ekspresowy zabieg dla róż. Wykonaj jeszcze przed Wielkanocą
  2. Odżywka na bujne kwitnienie. Zaserwuj różom w marcu, a zachwycą kwiatami

Wczesna wiosna to czas, w którym róże powoli budzą się po zimowym spoczynku. Już teraz dobrze jest odpowiednio o nie zadbać. Dzięki temu w sezonie odwdzięczą się okazałymi kwiatami. W tym czasie warto zaserwować im składników potrzebnych do wzrostu i przyszłego kwitnienia.

Róże zostaną pobudzone do dalszego kwitnienia, jeśli będziemy usuwać ich przekwitnięte kwiatostany.
Róże są piękną ozdobą ogrodu

W marcu można już przeprowadzić pierwsze nawożenie róż. Ogrodowej piękności warto podać nawozy mające przedłużone działanie. Powinny być bogate w potas (wzmacnia odporność), azot (pobudza wzrost liści i pędów) i fosfor (wsparcie dla kwitnienia). W sklepach gotowych preparatów nie brakuje, ale może warto przygotować taką odżywkę samodzielnie?

Ekspresowy zabieg dla róż. Wykonaj jeszcze przed Wielkanocą

Domowa odżywka będzie naturalnym wsparciem dla róż. To jedna z najprostszych metod na wzmocnienie rośliny jeszcze przed Wielkanocą. Do wyboru masz kilka opcji. Proponujemy dwie odżywki, które przygotujesz z łatwo dostępnych składników.

Pierwsza z propozycji raczej nie budzi zdziwienia. Drożdże to nie tylko tanie, ale przede wszystkim bezpieczne i skuteczne rozwiązanie. Pomogą różom wejść w nowy sezon i dostarczą dobroczynnych składników. Są cennym źródłem witaminy B, mikroelementów i aminokwasów. Dzięki takiej mieszance róże w sezonie zachwycą okazałymi kwiatami.

100 g drożdży rozpuść w 10 l ciepłej wody. Dodaj dwie łyżki cukru, wymieszaj i odstaw na pół godziny. Po tym czasie podlej krzew nawozem. Wykorzystuj 1 l wody na roślinę.

Róże są łatwe w uprawie, jednak przed posadzeniem należy znać podstawowe zasady ich uprawy
Róże są łatwe w uprawie, jednak przed posadzeniem należy znać podstawowe zasady ich uprawy

Odżywka na bujne kwitnienie. Zaserwuj różom w marcu, a zachwycą kwiatami

Na róże pozytywnie zadziała również odżywka z ziemniaka. Zawarte w nim składniki odżywcze wpłyną korzystnie na wzrost roślin. Skrobia, witamina C, potas, magnez, białko i aminokwasy będą wsparciem w budowaniu odporności krzewu. Odżywka na bazie ziemniaka może pomóc zapobiegać chorobom róż, np. czarnej plamistości. Zaserwuj ją wczesną wiosną, a efekty będziesz podziwiać latem. Do dzieła!

  1. Jednego ziemniaka pokrój na mniejsze kawałki. 
  2. Wrzuć do blendera, zalej 1 l wody i blenduj przez kilka minut.
  3. Przecedź przez sito. 
  4. Powstałą miksturą podlej krzew. 

Zabieg powtarzaj raz w miesiącu. Pozostałego miąższu nie wyrzucaj, tylko wymieszaj z wierzchnią warstwą podłoża wokół krzewu. Taki eliksir sprawi, że róża będzie bujnie kwitła od czerwca nawet do października.

