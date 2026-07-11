Spis treści: Ty nie widzisz, ale parkiet niszczy. Oto wrogowie drewna Odkurzanie? Parkiet to bardzo lubi Mycie parkietu? Tylko jak się zabrudzi Środki do parkietu: tu też trzeba uważać Nie płacz nad rysami: wcześniej zabezpiecz parkiet

Ty nie widzisz, ale parkiet niszczy. Oto wrogowie drewna

Jeśli mamy parkiet w domu, nie wolno spoczywać na laurach. Co prawda, jest to bardzo wdzięczny materiał na podłodze, ale wymaga uwagi. Mitem jest, że trzeba być ostrożnym, jeśli mamy parkiet na podłodze. Jego trwałość będzie niezachwiana, jeśli będziemy po prostu utrzymywać go w czystości i nie jest to kwestia odpowiedzialności, ale również dbanie o stan naszego portfela.

Co niszczy parkiet? Przede wszystkim trzy rzeczy:

kurz i piasek,

nadmiar wilgoci,

nieodpowiednie środki czystości.

Sprawdźmy wspólnie, jak krok po kroku dbać o parkiet, aby faktycznie służył nam przez lata.

Odkurzanie? Parkiet to bardzo lubi

Parkiet musi być czysty i to jest nasze codzienne zadanie, aby w takim stanie go utrzymywać. Co prawda, mycie na mokro nie jest aż tak wymagane, jak cykliczne odkurzanie. Z parkietu trzeba pozbywać się kurzu, piesku i innych drobinek, które mogą działać jak papier ścierny. Co prawda, wiele parkietów ma swoje klasy ścieralności, ale drobinki np. piasku mogą być bardzo ostre, więc w trakcie chodzenia mogą jak rylec ryć po lakierze. Ubytki otwierają drogę dla wilgoci, a więc drewno szybko może się nie tylko przebarwiać, ale także wybrzuszać, a to już jest powód do kosztownej reparacji albo remontu.

Odkurzać parkiet można tradycyjnie: albo odkurzaczem, albo miotłą czy szczotką. Idealnie, aby te przyrządy były dostosowane do drewna, czyli np. miały miękkie włosie.

Odnowienie parkietu może się obyć bez cyklinowania OkiDokiBot AI Art Generator 123RF/PICSEL

Mycie parkietu? Tylko jak się zabrudzi

Trzeba wiedzieć jedno: nadmiar wilgoci to każdy wróg parkietu. W codziennej pielęgnacji - jeśli jest taka potrzeba - można przecierać podłogę na sucho. Dopiero w trakcie cotygodniowych porządków lub wtedy, kiedy jest taka potrzeba, można myć parkiet na mokro.

Czym myć parkiet? Do tego celu świetnie nadają się mopy np. z wkładem z mikrofibry, które trzymają doskonale wilgoć, ale nie rozlewają wody po podłodze. Jeśli mamy tradycyjny mop sznurkowy, warto rozważyć jego wymianę, chyba że jesteśmy w stu procentach pewni, że potrafimy dobrze go wyżymać.

Środki do parkietu: tu też trzeba uważać

Mycie parkietu nie może odbywać się za pomocą przypadkowych środków czystości. Lepiej zrezygnować z płynu do mycia naczyń albo innych, agresywnych preparatów. W takim wypadku lepiej po prostu zapatrzyć się w specjalne produkty przeznaczone do mycia parkietu.

Jeśli nie mamy takiego środka pod ręką, warto przygotować go samodzielnie. Wystarczy 5 l wody, szklanka octu i kilka kropel olejku eterycznego i środek do mycia już jest gotowy. Można także przygotować mieszankę wody i szarego mydła, albo wody z kilkoma łyżkami sody oczyszczonej.

Nie płacz nad rysami: wcześniej zabezpiecz parkiet

Dywany mogą nieco zabezpieczyć parkiet przed zniszczeniami 123RF/PICSEL

Chcemy zadbać o parkiet w domu? Trzeba go również dobrze zabezpieczyć. Nie chodzi wyłącznie o jego konserwację, ale także praktyczne rozwiązania, które zminimalizują ryzyko zniszczenia drewnianej podłogi. O czym trzeba pamiętać?

Filcowe podkładki pod nogami mebli - nawet tych, które rzadko są przesuwane.

Podkładki pod krzesła biurowe - o dużej powierzchni, ponieważ kółka również mogą rysować parkiet.

Wycieraczkach - zarówno przed drzwiami wejściowymi, jak i w środku, żeby zminimalizować ilość piachu w domu.

Dywanach - jeśli jest taka możliwość, warto je położyć po podłodze, ponieważ ściągają brud.

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