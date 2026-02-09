Polski system emerytalny określa ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która opisuje zasady przyznawania tych świadczeń osobom do nich upoważnionym:

emerytom, którzy urodzili się przed 1949 rokiem - obowiązują ich świadczenia emerytalne oparte na zasadach sprzed wprowadzonej reformy w 1999 roku,

emerytom, którzy urodzili się po 1949 roku - ich świadczenie podlega rozdziałowi na dwa systemy. Część środków trafiała bowiem na konto indywidualne prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a część uzyskiwał Otwarty Fundusz Emerytalny.

Od 2014 roku OFE stał się opcją dobrowolną, więc wciąż można z niego korzystać, ale nie ma już takiego obowiązku.

Wysokość emerytury zależy od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego oraz:

zwaloryzowanego kapitału początkowego,

środków zapisanych na subkoncie,

średniego dalszego trwania życia.

Ustawowy wiek emerytalny wynosi w Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Podczas przejścia na emeryturę równie ważny jest staż pracy - 20 i 25 lat dla kobiet oraz mężczyzn i większość polskich emerytów może pochwalić się takim wynikiem. Na jakie świadczenie mogą oni liczyć?

Emerytura po 20 latach pracy. Jakiej kwoty można się spodziewać? 123RF/PICSEL

Jaka emerytura po 20 latach pracy za najniższą krajową?

Świadczenie osoby, która przechodzi na emeryturę po dwudziestu latach pracy będzie się różnić w zależności od płci przyszłego emeryta. Kobieta, która skończyła 60 lat i ma na koncie 20 lat pracy za najniższą krajową, otrzyma emeryturę minimalną, która wyniesie w tym roku 1 tys. 978 zł 49 gr brutto.

Mężczyzna, który ukończył 65 rok życia i ma na koncie przepracowanych 20 lat, otrzyma emeryturę w wysokości proporcjonalnej do wartości składek zgromadzonych na jego koncie emerytalnym. Nie przepracował on bowiem wymaganych 25 lat, które są niezbędne do otrzymania minimalnego wynagrodzenia.

Przyszli emeryci, którzy zarabiali więcej niż najniższa krajowa i odłożyli większe sumy, mogą oczywiście liczyć na wyższe świadczenie.

Jak podwyższyć swoją przyszłą emeryturę?

W tym miejscu warto też przypomnieć, że eksperci od dawna przekonują, że nasza przyszła emerytura z ZUS-u wyniesie maksymalnie 1/4 pensji. Według szacunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, już jeden dodatkowy rok pracy gwarantuje emeryturę wyższą o 8-15 proc. W przeliczeniu może być to nawet 400 zł więcej. Praca dłuższa o dodatkowe siedem lat może za to wręcz podwoić świadczenie emerytalne!

Nie wszystko trzeba wiedzieć od razu, ale warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Zajrzyj po proste i rzetelne porady, które pomogą ci w codziennych sprawach od sąsiedzkich nieporozumień po ważne dokumenty i świadczenia. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Czasem wystarczy kilka sprawdzonych wskazówek, by załatwić coś szybciej, taniej i spokojniej Canva Pro INTERIA.PL

"Nomada". W Chinach to normalne? "Byłam kochanką i nie wiedziałam" INTERIA.PL