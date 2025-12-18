Spis treści: Czym jest europejska emerytura? Czym europejska emerytura różni się od oszczędzania w ZUS-ie?

Czym jest europejska emerytura?

Europejska emerytura, czyli Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny to dobrowolna forma ubezpieczenia społecznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce jest ona elementem tzw. III filaru emerytalnego. W jego skład wchodzą też takie produkty jak:

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne),

IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego),

PPE (Pracownicze Programy Emerytalne),

PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe).

W Polsce emerytura europejska dostępna jest od 2023 roku.

System odkładania pieniędzy na emeryturę europejską obejmuje ulgi podatkowe, dostęp do produktów finansowych z różnych państw oraz możliwość przenoszenia subkonta do innego państwa członkowskiego przy zmianie miejsca zamieszkania.

Oszczędzanie w ramach OIPE składa się z dwóch etapów:

fazy akumulacji, gromadzenia środków na koncie,

fazy dekumulacji, czyli korzystania ze zgromadzonego majątku.

Zgromadzone środki można wypłacić w sposób jednorazowy, ale także w ratach, pomniejszając zgromadzony kapitał lub łącząc te formy.

Co ważne, europejska emerytura nie jest w żaden sposób związana z zatrudnieniem - mogą z niej korzystać również studenci, osoby bezrobotne oraz przebywające na urlopie macierzyńskim.

Czym europejska emerytura różni się od oszczędzania w ZUS-ie?

Zacznijmy od tego, że emerytura europejska nie jest obowiązkowym filarem jak ZUS, ale można ją porównać do IKE lub IKZE. Instytucja pobiera od zebranych środków maksymalnie 1 proc. rocznie jako opłatę za zarządzanie.

WAŻNE: Istnieje limit wpłat, czyli maksymalna kwota, jaką można w danym roku wpłacić na swoje subkonto OIPE. Jak poinformował już Minister Rodziny i Polityki Społecznej, w 2026 roku limit ten wyniesie 28 260 zł.

Największą zaletą systemu OIPE jest według ekspertów możliwość zwolnienia z tzw. podatku Belki (19 proc.) przy wypłacie po osiągnięciu 60. roku życia lub po 55. roku życia w przypadku nabycia uprawnień emerytalnych. Wypłata przed 60. rokiem życia jest możliwa tylko w całości i niestety jest już obciążona tym podatkiem.

Sporym plusem jest także fakt, że środki zgromadzone w Ogólnoeuropejskim Indywidualnym Produkcie Emerytalnym nie przepadają po śmierci uczestnika i można zapisać je testamentem lub dyspozycją spadkobiercom.

Jak podało finax.eu, w Polsce na przystąpienie do OIPE zdecydowało się już 7,5 tys. osób, głównie w wieku 40-49 lat.

