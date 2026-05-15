Spis treści: Fasola - roślinne źródło białka i wartości odżywczych Wspiera jelita i może ograniczać napady głodu Fasola a nastrój. Skąd związek z hormonem szczęścia? Dieta może realnie wpływać na poczucie szczęścia

Fasola - roślinne źródło białka i wartości odżywczych

Fasola należy do roślin bobowatych i występuje w wielu odmianach - od białej i czerwonej po czarną czy mung. Dzięki temu łatwo wykorzystać ją w codziennej diecie, zarówno w wytrawnych daniach, jak i słodkich przepisach.

Największą zaletą fasoli jest wysoka zawartość białka roślinnego. W 100 gramach suchych nasion znajduje się średnio od 21 do 25 gramów białka. Oprócz tego fasola dostarcza węglowodanów złożonych oraz dużej ilości błonnika pokarmowego, który wspiera pracę układu trawiennego.

W jej składzie znajdziemy również witaminy z grupy B, kwas foliowy oraz składniki mineralne takie jak magnez, potas, wapń, cynk czy żelazo. To właśnie dzięki temu fasola często uznawana jest za jeden z najbardziej wartościowych produktów w dietach roślinnych.

Choć nie należy do produktów niskokalorycznych, może wspierać kontrolę masy ciała. Błonnik i białko zapewniają uczucie sytości na dłużej, pomagają ograniczać podjadanie i stabilizują poziom glukozy we krwi.

Wspiera jelita i może ograniczać napady głodu

Dietetycy od dawna podkreślają, że regularne spożywanie roślin strączkowych korzystnie wpływa na funkcjonowanie organizmu. Zawarty w fasoli błonnik wspomaga perystaltykę jelit oraz odżywia korzystną mikroflorę jelitową.

Ma to znaczenie nie tylko dla trawienia, ale również dla ogólnego stanu zdrowia. Coraz więcej badań wskazuje bowiem, że kondycja jelit może wpływać także na samopoczucie i funkcjonowanie układu nerwowego.

Produkty bogate w błonnik pomagają również ograniczać gwałtowne skoki poziomu cukru we krwi. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko nagłych napadów głodu i ochoty na słodycze. Z tego powodu fasola często pojawia się w jadłospisach osób dbających o sylwetkę lub redukujących masę ciała.

Fasolę warto włączyć do codziennej diety 123RF/PICSEL

Fasola a nastrój. Skąd związek z hormonem szczęścia?

Nie każdy wie, że fasola może wpływać również na samopoczucie. Wszystko za sprawą tryptofanu - aminokwasu, który jest niezbędny do produkcji serotoniny, czyli jednego z najważniejszych neuroprzekaźników odpowiadających za nastrój.

Serotonina bierze udział m.in. w regulacji snu, poziomu energii, apetytu i emocji. Jej niski poziom może wiązać się z pogorszeniem samopoczucia, przewlekłym zmęczeniem czy problemami ze snem.

Tryptofan występuje w wielu produktach spożywczych, m.in. w rybach, jajkach, nabiale, bananach czy orzechach. Dobrym źródłem tego aminokwasu są również różne odmiany fasoli.

Szczególną uwagę zwraca się na afrykańską czarną fasolę, która zawiera 5-hydroksytryptofan - substancję będącą prekursorem serotoniny. Na rynku dostępne są suplementy z ekstraktem z tej rośliny, reklamowane jako wsparcie dla osób zmagających się z obniżonym nastrojem czy problemami ze snem.

Specjaliści podkreślają jednak, że także zwykła fasola obecna w codziennej diecie dostarcza tryptofanu, dlatego nie zawsze konieczne jest sięganie po suplementy.

Dieta może realnie wpływać na poczucie szczęścia

Sposób żywienia oparty o produkty wspierające naturalną produkcję serotoniny, najczęściej określa się jako "dieta serotoninowa". Znaczenie mają tutaj nie tylko same aminokwasy, ale również odpowiednia ilość witamin, minerałów i zdrowych węglowodanów.

Tego typu dieta szczególnie polecana jest osobom żyjącym w stresie, przemęczonym lub zmagającym się z obniżonym nastrojem.

Fasola może być jednym z produktów, które warto regularnie włączać do jadłospisu - nie tylko ze względu na wartości odżywcze, ale również potencjalny wpływ na dobre samopoczucie.

Magda Weidner INTERIA.PL

