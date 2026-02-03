Fikus przestanie masowo gubić liście. Potrzebuje prostej mieszanki

Natalia Jabłońska

Parapet cały w zieleni to wielka duma dla miłośników roślin doniczkowych. Nic dziwnego, że nagłe zmiany w wyglądzie ozdobnych okazów wzbudzają niepokój. Gubienie liści przez fikusa to jeden z najczęstszych problemów, z jakimi mierzą się wielbiciele tego gatunku. Choć pojedyncze opadające liście mogą być zjawiskiem zupełnie naturalnym, ich masowe zrzucanie zawsze jest sygnałem, że roślina nie czuje się dobrze. Trzeba reagować, najlepiej przy pomocy naturalnej odżywki.

Fikus benjamina w czarnej doniczce stojący na drewnianej podłodze przy białej barierce w jasnym, nowoczesnym wnętrzu.
Jak dbać o fikusa, kiedy zrzuca liście? Nie ignoruj tego objawuHelinLoikTomson123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego fikus gubi liście?
  2. Fikus w sezonie grzewczym nie ma lekko
  3. Domowy sposób na regenerację osłabionego fikusa
  4. Działanie nawozu ze szpinaku. Fikus odżyje

Dlaczego fikus gubi liście?

Może się wydawać, że roślinom niewiele może zaszkodzić, zwłaszcza jeśli nie zaniedbujemy ich pielęgnacji. To nie do końca prawda. Najczęstszą przyczyną problemów w uprawie fikusa jest stres środowiskowy. Ten atrakcyjny kwiat doniczkowy nie lubi nagłych zmian. Nawet przestawienie doniczki wzbudza jego niezadowolenie, które okazuje gubieniem liści.

Tak samo źle na fikusa działają przeciągi, nadmierne podlewanie lub jego brak, nieodpowiednie oświetlenie. Fikus potrzebuje jasnego, rozproszonego światła. Kiepsko reaguje zarówno na jego niedobór, jak i bezpośrednie nasłonecznienie. Pierwsza z sytuacji zaburza proces fotosyntezy, co objawia się żółknięciem i opadaniem liści. Druga doprowadzi do poparzenia ozdobnych liści i pojawienia się szpecących plam.

Fikus w sezonie grzewczym nie ma lekko

Zimą rośliny (zwłaszcza jedna z najpopularniejszych odmian w polskich domach - fikus benjamina) bardzo często zaczynają tracić liście, nawet jeśli przez cały rok nie sprawiały żadnych problemów w uprawie. Głównym winowajcą jest ciepłe i suche powietrze w mieszkaniach, będące nieodłącznym towarzyszem sezonu grzewczego.

Dwie bujne zielone rośliny doniczkowe ustawione obok siebie w białych doniczkach na jasnej powierzchni w dobrze oświetlonym, minimalistycznym wnętrzu.
Włączone kaloryfery stwarzają trudne warunki dla fikusa w mieszkaniuElena EBINGER123RF/PICSEL

Kaloryfery i inne źródła ciepła znacząco obniżają wilgotność powietrza. Fikus jako roślina pochodząca z cieplejszych i bardziej wilgotnych stref klimatycznych bardzo źle znosi takie warunki, które znacznie bardziej przypominają Saharę. Liście błyskawicznie tracą wilgoć, co prowadzi do ich więdnięcia, zasychania brzegów i w końcu opadania.

Domowy sposób na regenerację osłabionego fikusa

Mamy dobrą wiadomość dla zwolenników naturalnych nawozów w pielęgnacji roślin. Nie musimy od razu kierować się do kwiaciarni czy centrum ogrodniczego, by znaleźć skuteczny preparat przeznaczony do zregenerowania osłabionego okazu. Na fikusa bardzo dobrze działa odżywka ze szpinaku.

Dokładniej rzecz ujmując, chodzi o wodę, która zostaje po gotowaniu lub blanszowaniu świeżych liści. Ważne, aby nie była ona solona ani wzmacniana żadnymi innymi przyprawami. Po ugotowaniu płyn należy odcedzić i przestudzić. Gdy będzie chłodny, użyjmy do podlania fikusa. W okresie zimowym patent ten warto stosować raz na dwa-trzy tygodnie.

Aleksandra Tokarz
Działanie nawozu ze szpinaku. Fikus odżyje

Wiedza na temat właściwości odżywczych szpinaku nie jest nowinką. Słynie z wysokiej zawartości żelaza i innych cennych składników. Ich obecność niejednokrotnie staje się głównym argumentem osób, które próbują przekonać niejadków ze swojego otoczenia do skosztowania liściastego warzywa.

Z perspektywy domowego ogrodnictwa najbardziej istotnymi substancjami obecnymi w szpinaku są wspomniane żelazo, magnez oraz potas. Dzięki tym składnikom odżywczym liście fikusa stają się bardziej jędrne i zyskują intensywną barwę. Zwiększa się także odporność rośliny, dzięki czemu łatwiej radzi sobie z zimowymi warunkami i nie gubi liści.

Doniczki z kwiatami, głównie fioletowymi bratkami, ustawione w ogrodzie, rozmyte tło tworzy przyjemną atmosferę letniego dnia. W tle widoczne napisy 'porady' oraz 'interia KOBIETA'.
Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobamiCanva ProINTERIA.PL
