Spis treści: Kiedy zwrot podatku w 2026 roku? Błędy, które opóźniają zwrot podatku Kiedy nie otrzymasz zwrotu podatku? Jak szybko otrzymać zwrot podatku? Odsetki od zwłoki zwrotu podatku - jak je otrzymać?

Kiedy zwrot podatku w 2026 roku?

Rozliczenia roczne są obowiązkiem każdego podatnika. Wymagają złożenia PIT-u do Urzędu Skarbowego z wyszczególnionymi wysokością dochodu, pobranych składek na podatek dochodowy czy składek zdrowotnych. W przypadku, gdy pobrane składki przewyższają kwotę należnego podatku dochodowego - można liczyć na zwrot nadpłaconych pieniędzy. Ile się czeka na zwrot podatku?

Zarówno Urząd Skarbowy, jak i podatnik zobowiązani są do przestrzegania konkretnych terminów. Deklarację podatkową należy złożyć do końca kwietnia, z kolei Urząd Skarbowy ma obowiązek wysłać zwrot w terminie:

3 miesięcy od złożenia deklaracji w formie papierowej,

45 dni od złożenia deklaracji w formie elektronicznej,

30 dni w przypadku osób z Kartą Dużej Rodziny

Osoby mające Kratę Dużej Rodziny powinny wpisać jej numer w odpowiednim polu deklaracji podatkowej. W ten sposób mogą liczyć na szybszy zwrot pieniędzy.

W rzeczywistości osoby wysyłające swój PIT online mogą liczyć na szybszy zwrot niż do 45 dni, szczególnie gdy kwota zwrotu nie przekracza 5 tys. złotych. Takie deklaracje rozliczane są bez udziału urzędników, co przyspiesza cały proces.

Błędy, które opóźniają zwrot podatku

Swoją deklarację podatkową należy bardzo dokładnie sprawdzić przed wysłaniem. Najmniejszy błąd może skutkować opóźnieniem zwrotu podatku. Do najczęstszych błędów należą:

Błędy formalne w deklaracji PIT

Wszelkiego rodzaju literówki w nazwisku, adresie czy kwotach dochodu mogą skutkować koniecznością weryfikacji deklaracji przez urzędnika i złożeniem stosownej korekty. Na zwrot nadpłaconej kwoty można liczyć do 2 miesięcy od złożenia korekty, ale nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia pierwszej wersji deklaracji. Sytuację taką mogą spowodować również nieaktualne dane w arkuszu.

Brak numeru konta lub błędny numer bankowy

Zwrot podatku najczęściej jest wysyłany bezpośrednio na konto bankowe podane w deklaracji. Błędny numer może uniemożliwić zwrot. Z kolei jego brak powoduje, że Urząd Skarbowy zleci zwrot np. za pomocą przekazu pocztowego. Proces ten również może przedłużyć otrzymanie nadpłaconej kwoty podatku.

Brak załączników uprawniających do skorzystania z ulgi

Aby skorzystać z niektórych ulg podatkowych, do deklaracji należy dołączyć dodatkowe dokumenty jako potwierdzenie spełnienia warunków. Dotyczy ulgi termomodernizacyjnej czy ulgi rehabilitacyjnej. Brak odpowiednich załączników może wymagać złożenia korekty.

Błędna deklaracja PIT

Osoby rozliczające dochód z różnych źródeł często sięgają po zły arkusz PIT. Należy pamiętać, że inną deklarację składa się w przypadku umowy cywilnoprawnej, a inną w przypadku dochodu ze sprzedaży nieruchomości. O odpowiedniej deklaracji decyduje również forma rozliczania podatku np. na zasadach ogólnych czy według skali podatkowej.

Składanie papierowej deklaracji PIT

Osobiste składanie PIT-u w Urzędzie Skarbowym lub za pośrednictwem poczty polskiej również skutkuje dłuższym czasem oczekiwania na zwrot pieniędzy.

Wysoka kwota zwrotu

Osoby osiągające wysoki zwrot podatku - powyżej 5 tys. również muszą liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania na zwrot podatku. Wynika to z konieczności osobistej weryfikacji deklaracji przez urzędnika.

Kiedy nie otrzymasz zwrotu podatku?

Istnieją sytuacje, w których pomimo naliczonego zwrotu podatku nie otrzymasz go na konto. Pieniądze wynikające z nadpłaty podatku dochodowego w pierwszej kolejności są kierowane na spłatę zadłużeń. Jeśli wiec masz niezapłacone odsetki, podatki czy mandaty, twój zwrot podatku zostanie przeznaczony na ich spłatę. Podobnie jest z osobami mającymi egzekucję komorniczą wynikającą z innych zadłużeń.

Jak szybko otrzymać zwrot podatku?

Choć deklaracje podatkowe można składać już od stycznia, Urząd Skarbowy wypłaca zwroty dopiero od 15 lutego. Przed tym terminem nie otrzymasz zwrotu. Aby szybko otrzymać zwrot podatku, należy wcześniej wysłać deklarację PIT najlepiej drogą elektroniczną. Koniecznie zwróć uwagę na poprawność danych, aby uniknąć wymaganej korekty zeznania podatkowego. Jeśli masz Kartę Dużej Rodziny, nie zapomnij wpisać jej numeru do deklaracji.

Odsetki od zwłoki zwrotu podatku - jak je otrzymać?

Pomimo poprawnie wypełnionej deklaracji Urząd Skarbowy zwleka z wypłatą zwrotu podatku? W takiej sytuacji należą ci się odsetki za każdy dzień zwłoki. Jak je otrzymać?

Przede wszystkim sprawdź status swojej deklaracji PIT. Jak sprawdzić status zwrotu podatku? Możesz to zrobić po zalogowaniu na stronie e-Urząd Skarbowy. Informację taką otrzymasz również po skontaktowaniu się bezpośrednio z Urzędem Skarbowym.

W przypadku opóźnień wynikających z pracy urzędu możesz złożyć wniosek o wyjaśnienie opóźnień z wysłaniem zwrotu podatkowego. Złożenie takiego dokumentu zobowiązuje Urząd Skarbowy do odpowiedzi. Zazwyczaj urząd samodzielnie nalicza odsetki za zwłokę i wysyła wraz ze zwrotem podatku na konto podane w deklaracji.

Nie wszystko trzeba wiedzieć od razu, ale warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Zajrzyj po proste i rzetelne porady, które pomogą ci w codziennych sprawach od sąsiedzkich nieporozumień po ważne dokumenty i świadczenia. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Czasem wystarczy kilka sprawdzonych wskazówek, by załatwić coś szybciej, taniej i spokojniej Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 165: Patricia Kazadi INTERIA.PL