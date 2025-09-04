Wiele z nas kocha te kwiaty. Słoneczniki dostępne są w kwiaciarniach od sierpnia do października, warto więc skorzystać z tego krótkiego okresu, w którym mogą ozdobić wnętrze naszego domu i cieszyć oko.

Niestety słoneczniki potrafią szybko więdnąć, przez co wiele osób przestaje decydować się w kwiaciarni na żółte bukiety przypominające słoneczko. Również dość wysoka cena zdaje się być nie warta tego, by po dwóch dniach być zmuszonym do wyrzucenia ich. Na szczęście istnieje patent, dzięki któremu te cudowne kwiaty mogą postać w wazonie 7, 10, a nawet 14 dni. Zdradziła mi go florystka, u której zaopatruję się co roku w słoneczniki. Prosty patent z wrzątkiem sprawia, że nie pochylają główek, nie zrzucają tak szybko płatków i wystarczy wymiana wody na świeżą co 2-3 dni, by zdobiły mój pokój przez długi czas. Co trzeba zrobić? To bardzo proste.