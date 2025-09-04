Florystka zdradziła mi ten trik. Słoneczniki postoją w wazonie 2 tygodnie
Słoneczniki to jedne z najbardziej kapryśnych kwiatów ciętych - piękne i efektowne, ale w wazonie często szybko tracą swoją świeżość, pochylają główki, zrzucają płatki. Okazuje się jednak, że florystki od lat stosują prosty trik, który potrafi zatrzymać ich urok na znacznie dłużej. Wystarczy wykorzystać coś, co każdy ma w domu.
Jak przedłużyć świeżość słoneczników w wazonie?
Wiele z nas kocha te kwiaty. Słoneczniki dostępne są w kwiaciarniach od sierpnia do października, warto więc skorzystać z tego krótkiego okresu, w którym mogą ozdobić wnętrze naszego domu i cieszyć oko.
Niestety słoneczniki potrafią szybko więdnąć, przez co wiele osób przestaje decydować się w kwiaciarni na żółte bukiety przypominające słoneczko. Również dość wysoka cena zdaje się być nie warta tego, by po dwóch dniach być zmuszonym do wyrzucenia ich. Na szczęście istnieje patent, dzięki któremu te cudowne kwiaty mogą postać w wazonie 7, 10, a nawet 14 dni. Zdradziła mi go florystka, u której zaopatruję się co roku w słoneczniki. Prosty patent z wrzątkiem sprawia, że nie pochylają główek, nie zrzucają tak szybko płatków i wystarczy wymiana wody na świeżą co 2-3 dni, by zdobiły mój pokój przez długi czas. Co trzeba zrobić? To bardzo proste.
Trik florystów na słoneczniki
Oto instrukcja krok po kroku, by zapewnić bukietowi słoneczników dłuższą żywotność:
- Nalej do wazonu świeżej, chłodnej wody.
- Upewnij się, że wazon jest czysty - najlepiej go umyć płynem i dobrze wypłukać.
- Przytnij łodygi pod kątem (ok. 2-3 cm od dołu), żeby zwiększyć powierzchnię chłonięcia wody.
- Usuń liście, które mogłyby być zanurzone w wodzie (szybciej gniją i skracają żywotność kwiatów).
- Zagotuj wodę w czajniku.
- Od razu przelej ją do wysokiej szklanki lub słoika.
- Zanurz i trzymaj końcówki słoneczników (2-3 cm) w wrzątku przez około 20-30 sekund.
- Od razu po "kąpieli" we wrzątku wstaw słoneczniki do przygotowanego wcześniej wazonu z chłodną wodą.
- Codziennie lub co drugi dzień zmieniaj wodę w wazonie.
- Za każdym razem możesz też lekko podcinać łodygi.
- Woda powinna być świeża i czysta, najlepiej bez dodatku cukru (słoneczniki wolą czystą wodę).
Dlaczego to działa? Słoneczniki wydzielają "mleczny sok", który zatyka naczynia przewodzące w łodydze i utrudnia pobieranie wody. Wrzątek ścina ten sok, dzięki czemu łodyga znowu "otwiera się" i chłonie wodę znacznie lepiej. Dzięki temu słonecznik dłuższy czas nie więdnie.
Wypróbujesz ten patent?