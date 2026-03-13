Francuzi od lat dodają chętnie do dań. Wiedzą, że wspiera serce

Tomasz Kromp

Mówi się, że szalotka to nieodzowny składnik kuchni francuskiej. Okazuje się jednak, że tego rodzaju cebuli można używać również do wielu innych dań - nie tylko kojarzonych z "cuisine française". Warto włączyć szalotkę do swojego jadłospisu, a to z uwagi na jej cenne wartości odżywcze. Kto szczególnie powinien sięgać po to warzywo, czym różni się od zwykłej cebuli i jakie ma właściwości? Odpowiadamy.

Drobno posiekana szalotka o czerwonej barwie na drewnianej desce do krojenia.
Szalotka ma delikatny, lekko słodki aromat, który docenimy w naszej kuchni. Poznaj jej właściwości i włącz do swojego jadłospisu123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Czym jest szalotka? Poznaj jej wartości odżywcze
  2. Czym różni się szalotka od cebuli? Dzieli je nie tylko wygląd, ale i smak
  3. Dlaczego warto jeść szalotkę regularnie? Ma cenne właściwości prozdrowotne
  4. Jak jeść szalotkę? Najlepsze sposoby na wykorzystanie jej w kuchni

Czym jest szalotka? Poznaj jej wartości odżywcze

Szalotka, nazywana również czosnkiem askalońskim, to roślina należąca do rodziny amerylkowatych. Pochodzi z Azji Środkowej oraz rejonów Bliskiego Wschodu. Według niektórych źródeł warzywo trafiło do Europy za sprawą krzyżowców wracających z wypraw krzyżowych w XI-XII wieku.

Według danych USDA, w 100 g szalotki znajdziemy zaledwie 72 kcal. Energia pochodzi głównie z węglowodanów (16,8 g na 100 g) oraz białka (2,5 g na 100 g). Warzywo zawiera również błonnik (3,2 g na 100 g) oraz śladowe ilości tłuszczu (około 0,1 g na 100 g). Szalotka jest źródłem witamin i minerałów takich jak wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, sód, cynk, selen, witamina C czy witaminy z grupy B.

Kilka obranych szalotek leży w metalowej misce na jasnej powierzchni.
Francuzi dodają ją do sosów i sałatek. Ma delikatniejszy smak niż cebulaKaterina.Kubatina [kubatina.com]123RF/PICSEL

Czym różni się szalotka od cebuli? Dzieli je nie tylko wygląd, ale i smak

Choć szalotka należy do tej samej rodziny botanicznej co cebula, pomiędzy nimi istnieją pewne istotne różnice. Z reguły czosnek askaloński jest mniejszy od Allium cepa (cebuli zwyczajnej). Ma również nieco bardziej wydłużony kształt oraz łuskę w kolorze miedziano-brązowym lub białawo-fioletowym. Z uwagi na swój wygląd, może przypominać ząbek czosnku.

Obydwa warzywa różnią się również smakiem. Aromat szalotki jest znacznie subtelniejszy i łagodniejszy niż cebuli białej bądź żółtej. Z tego względu czosnek askaloński może znaleźć zastosowanie w nieco innych przepisach kulinarnych (zazwyczaj w recepturach, w których stosuje się go w formie surowej).

    Dlaczego warto jeść szalotkę regularnie? Ma cenne właściwości prozdrowotne

    Szalotkę warto włączyć do swojego jadłospisu z uwagi na cenne właściwości prozdrowotne. Warzywo to źródło witamin i minerałów ważnych dla funkcjonowania organizmu. Ta odmiana cebuli jest także bogata w błonnik - substancję, która usprawnia perystaltykę jelit, zapobiega zaparciom oraz stanowi pożywkę dla mikrobioty.

    Co ciekawe, szalotka zawiera również kwercetynę. Związek ten należy do grupy flawonoidów - wykazuje właściwości przeciwzapalne oraz antyoksydacyjne. Może redukować poziom złego cholesterolu LDL oraz obniżać ryzyko chorób układu krążenia.

    Po szalotkę powinny sięgać szczególnie te osoby, które z uwagi na problemy żołądkowe, nie mogą jeść ostrzejszej i trudniejszej do strawienia cebuli.

    Szalotka ma delikatny, lekko słodki aromat, który docenimy w naszej kuchni. Poznaj jej właściwości i włącz do swojego jadłospisu
    Dodawana do sosów i sałatek. Szalotka to coś więcej niż przyprawabarmalini123RF/PICSEL

    Jak jeść szalotkę? Najlepsze sposoby na wykorzystanie jej w kuchni

    Szalotka znajduje szerokie zastosowanie w kuchni francuskiej. Używa się jej między innymi do sosów (np. Béarnaise czy Bercy) czy sałatek. Szalotka, wraz z niezwykle delikatnym stekiem Bavette (częścią mięsa wycinaną z łaty wołowej), gra również pierwsze skrzypce w daniu Bavette à l'Échalote.

    Co ciekawe, szalotki używa się również w kuchniach innych niż francuska. Składnik ten znajdziemy w rozmaitych przepisach kuchni azjatyckiej. Szalotkę uwzględnia wiele receptur na tajskie curry, zupę kokosową czy dania w stylu stir-fry.

    Z uwagi na łagodny, lekko czosnkowy smak, szalotkę możemy drobno posiekać i dodać do dipu lub sałatki. Niewielkie cebulki możemy również upiec z oliwą, a następnie wykorzystać jako dodatek do kanapek lub dań obiadowych.

    Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność. 

    Soczyste truskawki i borówki na białym talerzu, w tle koszyk z cytrynami i pomarańczami, fragment napisu 'porady' na grafice.
    Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysłMagda WeidnerINTERIA.PL
    "Nomada": Mongołka o dorastaniu w Polsce: Byłam inna, czułam się gorsza INTERIA.PL
    Oceń artykuł
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze