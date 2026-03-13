Spis treści: Czym jest szalotka? Poznaj jej wartości odżywcze Czym różni się szalotka od cebuli? Dzieli je nie tylko wygląd, ale i smak Dlaczego warto jeść szalotkę regularnie? Ma cenne właściwości prozdrowotne Jak jeść szalotkę? Najlepsze sposoby na wykorzystanie jej w kuchni

Czym jest szalotka? Poznaj jej wartości odżywcze

Szalotka, nazywana również czosnkiem askalońskim, to roślina należąca do rodziny amerylkowatych. Pochodzi z Azji Środkowej oraz rejonów Bliskiego Wschodu. Według niektórych źródeł warzywo trafiło do Europy za sprawą krzyżowców wracających z wypraw krzyżowych w XI-XII wieku.

Według danych USDA, w 100 g szalotki znajdziemy zaledwie 72 kcal. Energia pochodzi głównie z węglowodanów (16,8 g na 100 g) oraz białka (2,5 g na 100 g). Warzywo zawiera również błonnik (3,2 g na 100 g) oraz śladowe ilości tłuszczu (około 0,1 g na 100 g). Szalotka jest źródłem witamin i minerałów takich jak wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, sód, cynk, selen, witamina C czy witaminy z grupy B.

Czym różni się szalotka od cebuli? Dzieli je nie tylko wygląd, ale i smak

Choć szalotka należy do tej samej rodziny botanicznej co cebula, pomiędzy nimi istnieją pewne istotne różnice. Z reguły czosnek askaloński jest mniejszy od Allium cepa (cebuli zwyczajnej). Ma również nieco bardziej wydłużony kształt oraz łuskę w kolorze miedziano-brązowym lub białawo-fioletowym. Z uwagi na swój wygląd, może przypominać ząbek czosnku.

Obydwa warzywa różnią się również smakiem. Aromat szalotki jest znacznie subtelniejszy i łagodniejszy niż cebuli białej bądź żółtej. Z tego względu czosnek askaloński może znaleźć zastosowanie w nieco innych przepisach kulinarnych (zazwyczaj w recepturach, w których stosuje się go w formie surowej).

Dlaczego warto jeść szalotkę regularnie? Ma cenne właściwości prozdrowotne

Szalotkę warto włączyć do swojego jadłospisu z uwagi na cenne właściwości prozdrowotne. Warzywo to źródło witamin i minerałów ważnych dla funkcjonowania organizmu. Ta odmiana cebuli jest także bogata w błonnik - substancję, która usprawnia perystaltykę jelit, zapobiega zaparciom oraz stanowi pożywkę dla mikrobioty.

Co ciekawe, szalotka zawiera również kwercetynę. Związek ten należy do grupy flawonoidów - wykazuje właściwości przeciwzapalne oraz antyoksydacyjne. Może redukować poziom złego cholesterolu LDL oraz obniżać ryzyko chorób układu krążenia.

Po szalotkę powinny sięgać szczególnie te osoby, które z uwagi na problemy żołądkowe, nie mogą jeść ostrzejszej i trudniejszej do strawienia cebuli.

Jak jeść szalotkę? Najlepsze sposoby na wykorzystanie jej w kuchni

Szalotka znajduje szerokie zastosowanie w kuchni francuskiej. Używa się jej między innymi do sosów (np. Béarnaise czy Bercy) czy sałatek. Szalotka, wraz z niezwykle delikatnym stekiem Bavette (częścią mięsa wycinaną z łaty wołowej), gra również pierwsze skrzypce w daniu Bavette à l'Échalote.

Co ciekawe, szalotki używa się również w kuchniach innych niż francuska. Składnik ten znajdziemy w rozmaitych przepisach kuchni azjatyckiej. Szalotkę uwzględnia wiele receptur na tajskie curry, zupę kokosową czy dania w stylu stir-fry.

Z uwagi na łagodny, lekko czosnkowy smak, szalotkę możemy drobno posiekać i dodać do dipu lub sałatki. Niewielkie cebulki możemy również upiec z oliwą, a następnie wykorzystać jako dodatek do kanapek lub dań obiadowych.

