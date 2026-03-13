Francuzi od lat dodają chętnie do dań. Wiedzą, że wspiera serce
Mówi się, że szalotka to nieodzowny składnik kuchni francuskiej. Okazuje się jednak, że tego rodzaju cebuli można używać również do wielu innych dań - nie tylko kojarzonych z "cuisine française". Warto włączyć szalotkę do swojego jadłospisu, a to z uwagi na jej cenne wartości odżywcze. Kto szczególnie powinien sięgać po to warzywo, czym różni się od zwykłej cebuli i jakie ma właściwości? Odpowiadamy.
Spis treści:
- Czym jest szalotka? Poznaj jej wartości odżywcze
- Czym różni się szalotka od cebuli? Dzieli je nie tylko wygląd, ale i smak
- Dlaczego warto jeść szalotkę regularnie? Ma cenne właściwości prozdrowotne
- Jak jeść szalotkę? Najlepsze sposoby na wykorzystanie jej w kuchni
Czym jest szalotka? Poznaj jej wartości odżywcze
Szalotka, nazywana również czosnkiem askalońskim, to roślina należąca do rodziny amerylkowatych. Pochodzi z Azji Środkowej oraz rejonów Bliskiego Wschodu. Według niektórych źródeł warzywo trafiło do Europy za sprawą krzyżowców wracających z wypraw krzyżowych w XI-XII wieku.
Według danych USDA, w 100 g szalotki znajdziemy zaledwie 72 kcal. Energia pochodzi głównie z węglowodanów (16,8 g na 100 g) oraz białka (2,5 g na 100 g). Warzywo zawiera również błonnik (3,2 g na 100 g) oraz śladowe ilości tłuszczu (około 0,1 g na 100 g). Szalotka jest źródłem witamin i minerałów takich jak wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, sód, cynk, selen, witamina C czy witaminy z grupy B.
Czym różni się szalotka od cebuli? Dzieli je nie tylko wygląd, ale i smak
Choć szalotka należy do tej samej rodziny botanicznej co cebula, pomiędzy nimi istnieją pewne istotne różnice. Z reguły czosnek askaloński jest mniejszy od Allium cepa (cebuli zwyczajnej). Ma również nieco bardziej wydłużony kształt oraz łuskę w kolorze miedziano-brązowym lub białawo-fioletowym. Z uwagi na swój wygląd, może przypominać ząbek czosnku.
Obydwa warzywa różnią się również smakiem. Aromat szalotki jest znacznie subtelniejszy i łagodniejszy niż cebuli białej bądź żółtej. Z tego względu czosnek askaloński może znaleźć zastosowanie w nieco innych przepisach kulinarnych (zazwyczaj w recepturach, w których stosuje się go w formie surowej).
Dlaczego warto jeść szalotkę regularnie? Ma cenne właściwości prozdrowotne
Szalotkę warto włączyć do swojego jadłospisu z uwagi na cenne właściwości prozdrowotne. Warzywo to źródło witamin i minerałów ważnych dla funkcjonowania organizmu. Ta odmiana cebuli jest także bogata w błonnik - substancję, która usprawnia perystaltykę jelit, zapobiega zaparciom oraz stanowi pożywkę dla mikrobioty.
Co ciekawe, szalotka zawiera również kwercetynę. Związek ten należy do grupy flawonoidów - wykazuje właściwości przeciwzapalne oraz antyoksydacyjne. Może redukować poziom złego cholesterolu LDL oraz obniżać ryzyko chorób układu krążenia.
Po szalotkę powinny sięgać szczególnie te osoby, które z uwagi na problemy żołądkowe, nie mogą jeść ostrzejszej i trudniejszej do strawienia cebuli.
Jak jeść szalotkę? Najlepsze sposoby na wykorzystanie jej w kuchni
Szalotka znajduje szerokie zastosowanie w kuchni francuskiej. Używa się jej między innymi do sosów (np. Béarnaise czy Bercy) czy sałatek. Szalotka, wraz z niezwykle delikatnym stekiem Bavette (częścią mięsa wycinaną z łaty wołowej), gra również pierwsze skrzypce w daniu Bavette à l'Échalote.
Co ciekawe, szalotki używa się również w kuchniach innych niż francuska. Składnik ten znajdziemy w rozmaitych przepisach kuchni azjatyckiej. Szalotkę uwzględnia wiele receptur na tajskie curry, zupę kokosową czy dania w stylu stir-fry.
Z uwagi na łagodny, lekko czosnkowy smak, szalotkę możemy drobno posiekać i dodać do dipu lub sałatki. Niewielkie cebulki możemy również upiec z oliwą, a następnie wykorzystać jako dodatek do kanapek lub dań obiadowych.
Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.