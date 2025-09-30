Jak odpowiednio przechowywać masło?

Zamknięcie masła w lodówce to bardzo dobry sposób na wydłużenie jego świeżości i zapobieganie roztapianiu się. Prawdopodobnie większość Polaków wybiera właśnie ten sposób, gdy mowa o obchodzeniu się z masłem.

Rzecz jasna niektórzy umieszczają w lodówce masło w oryginalnym opakowaniu, w jakim oferowane jest w sprzedaży, inni przekładają je do tzw. maselniczki lub innego pojemnika, które mają lepiej chronić masło przed wilgocią i pochłanianiem innych zapachów.

Masło należy umieszczać w lodówce w najchłodniejszej części tego urządzenia, a optymalna temperatura do przechowywania masła wynosi od 0 st. C do 4 st. C, co spowalnia proces psucia się tego produktu.

Ponadto masło może być z powodzeniem przechowywane w lodówce przez ok. 2-3 tygodnie, choć za każdym razem np. przed posmarowaniem pieczywa powinniśmy sprawdzać jego świeżość. Z kolei proces mrożenia masła nie powinien wynosić dłużej niż 6 miesięcy.

Maselniczka wodna - francuski trik na przechowywanie masła

W wielu francuskich domach można spotkać się z ciekawym sposobem na przechowywanie masła. Produkt umieszcza się w specjalnym naczyniu ceramicznym lub szklanym, który nazywa się potocznie wodną maselniczką.

Taka maselniczka składa się z dwóch części - górnej i dolnej, przy czym dolną część wypełnia się zimną wodą. Następnie w dolnej komorze z wodą wkłada się masło, a ciecz stanowi wówczas pewnego rodzaju uszczelnienie, które sprawia, że powietrze nie dociera do masła, zapobiegając jego utlenianiu, jełczeniu oraz przenikaniu innych zapachów.

Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że masło zawsze pozostaje miękkie i gotowe do rozsmarowania.

