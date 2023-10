Fryzury dla kobiet w średnim wieku. Potrafią odmłodzić nawet o dekadę

Zdaniem urodowych ekspertów fryzura potrafi wpływać na to, jak postrzegają nas inne osoby, kreować wizerunek, a nawet wizualnie odjąć lub dodać lat. Większość kobiet, szczególnie tych będących w średnim wieku z pewnością ciekawi, które fryzury uznawane są przez stylistów jako odmładzające. Zanim wybierzesz się do fryzjera, sprawdź, jaki wariant będzie dla ciebie idealny i co będzie modne jesienią.

Zdjęcie Jakie fryzury będą modne jesienią? Zobacz najlepsze stylizacje dla dojrzałych kobiet / 123RF/PICSEL