Jak długo żurek może stać w lodówce?

Żurek trzymany w lodówce może zachować swoją świeżość przez trzy dni, o ile nie popełnimy pewnych błędów. Przede wszystkim, zanim zupa trafi do lodówki, należy ją dokładnie wystudzić do temperatury pokojowej.

Masz zamiar przechowywać zupę w garnku? W ten sposób zwiększa się ryzyko jej zepsucia. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest przelanie żurku do czystych, wyparzonych słoików, które następnie dokładnie zakręcamy i odstawiamy do lodówki.

O tym, że żurek stracił na swojej świeżości, wskazuje jego nienaturalny, nieprzyjemny zapach i zmieniona konsystencja. Ponadto zupa, która już nie powinna być spożywana, może wyróżniać się zdecydowanie bardziej kwaskowatym smakiem.

Jeśli na powierzchni żurku zauważymy charakterystyczną pianę lub pleśń, oznacza to, że zupy pod żadnym pozorem nie powinniśmy już jeść.

Czy żurek można mrozić?

Świetnym sposobem na przedłużenie terminu ważności domowego żurku, zwłaszcza gdy mamy go w nadmiarze, jest mrożenie. W tym przypadku również należy pamiętać o pewnych zasadach, które sprawią, że mrożenie zupy będzie bezpieczne dla zdrowia, a sam żurek nie straci na swoim smaku.

Żurek powinniśmy mrozić bez dodatków, a mowa m.in. o jajkach, kiełbasie, cebuli czy ziemniakach. Tego typu składniki po rozmrożeniu mogą zdecydowanie negatywnie wpływać na smak zupy i przyspieszać jej proces psucia się.

W związku z tym, zanim przelejemy zupę do pojemnika, w którym trafi do zamrażalnika, należy ją dokładnie przecedzić. Jeśli żurek został już zabielony śmietaną, powinniśmy zrezygnować z jego mrożenia.

Rzecz jasna, zupa musi być całkowicie wystudzona przed włożeniem do zamrażalnika. Zamrożony żurek można przechowywać w zamrażalniku nawet przez ok. 2 miesiące. Rozmrożonego żurku nie można zamrażać drugi raz.

