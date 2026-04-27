Gaura, znana również jako gaura wieloletnia, gaura Lindheimera lub werbena Lindheimera, to piękna, wieloletnia bylina, rosnąca naturalnie na amerykańskiej prerii, na łąkach i wzdłuż brzegów rzek.

W naszych warunkach może być uprawiana zarówno w doniczkach jak i w gruncie. Jej największą ozdobą są miododajne, białe lub różowe kwiaty, przypominające swoim wyglądem motyle.

Gaura osiąga wysokość od 60 cm do 120 cm, ale może dorosnąć nawet do 150 cm. Kwitnie od późnej wiosny do jesieni, ale co ciekawe, każdy kwiat zakwita tylko na jeden dzień.

Gaura 123RF/PICSEL

Gaura: Jak uprawiać tę roślinę w naszych warunkach?

Gaura Lindheimera nie należy do szczególnie wymagających roślin. Jest częściowo mrozoodporna i potrafi wytrzymać spadki temperatur nawet do około minus 18/20 stopni Celsjusza. Może zimować w gruncie, ale młode sadzonki należy osłaniać warstwą ściółki i agrowłókniną.

Gaura idealnie sprawdzi się w ogrodach utrzymanych w stylu naturalistycznym, wiejskim i na łąkach kwietnych. Świetnie rośnie w miejscach słonecznych i osłoniętych od wiatru. Przetrwa jednak również w lekkim półcieniu, choć w takich warunkach rozwinie mniej pąków kwiatowych.

Warto pamiętać, że gaura bardzo źle znosi przesadzanie, więc warto zaplanować dobrze miejsce uprawy tej rośliny. Wymaga przepuszczalnej, umiarkowanie wilgotnej gleby (o odczynie lekko kwaśnym do zasadowego), osłony od wiatru oraz regularnego przycinania. Cięcie należy wykonać późną wiosną, przed pojawieniem się kwiatostanów. Pędy skracamy o połowę długości (odmiany wysokie) i około 1/3 w odmianach niskich. Warto też na bieżąco ścinać przekwitłe kwiatostany. Nie ma potrzeby stosowania nawozu.

Gaura nieźle znosi okresową suszę - wymaga intensywnego podlewania jedynie podczas kwitnienia i w bardzo suche, letnie dni.

