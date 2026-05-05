Poszukujesz rośliny o oryginalnym, niemalże egzotycznym wyglądzie? Gazania z rodziny astrowatych sprawdzi się w tej roli doskonale. Bylina naturalnie występuje w południowej Afryce, a w naszym klimacie jest uprawiana jako roślina jednoroczna. Dorasta do 30 cm wysokości, a jej znaki rozpoznawcze to grube, rozgałęzione pędy, ciemnozielone liście i oczywiście barwne kwiaty.

Gazania: efektowna ozdoba ogrodu. Kwitnie do jesieni

Gazania kwitnie od czerwca do jesieni i w tym czasie jej kwiaty mogą przybierać kolory takie jak żółty, kremowy, różowy, pomarańczowy, czerwony, fioletowy, kremowy lub wielokolorowy. Od tych barw może zakręcić się w głowie. Gazania potrafi zamienić przestrzeń w której rośnie w rajski zakątek. Wystarczy tylko odpowiednio o nią zadbać.

Roślina nie tylko pięknie wygląda. Stanowi naturalny magnes na motyle. Nie martw się, jeśli przy pochmurnej pogodzie gazania zamknie swoje efektowne kwiaty. To zupełnie normalne.

Sadzonki rzadko można kupić jako pojedynczą odmianę. Najczęściej są sprzedawane w seriach, pogrupowane pod względem wielkości kwiatów lub długości kwitnienia.

Gazania rzadko choruje i dobrze znosi upały 123RF/PICSEL

Najczęściej występujące odmiany to:

Gazoo - ma małe kwiaty, obficie kwitnie i co ciekawe, pozostają otwarte nawet, gdy jest pochmurno. Ma kolory żółty, pomarańczowy i kremowy.

Kiss - idealna do pojemników, wcześnie zakwita (Frosty z białym nalotem, Mahogany o mahoniowych kwiatach czy Lemon Shades z jasnożółtymi płatkami).

Daybreak i New Day - mają spore kwiatostany i intensywne kolory, otwierają się o poranku i zamykają o zachodzie słońca (Red Shades, Rose Stripe).

Talent - ma liście w szarym kolorze, które są równie ozdobne co kwiaty (Rose Shades, White).

Ministar - gazania karłowata osiągająca maksymalnie 20 cm wysokości. Nadaje się świetnie do uprawy doniczkowej, ma niewielkie kwiaty w kolorach żółtego, bieli i brązu.

W Polsce najpopularniejsza jest gazania lśniąca (Gazania rigens). To wieloletnia roślina dorastająca do 30 cm. Ma liście w kolorze zielonym (od góry) i szaro-białym (od spodu). Kwiaty osiągają do 10 cm średnicy i występują w kolorach: jasnożółtym, pomarańczowym, czerwonym. Można je sadzić w doniczkach i gruncie. Świetnie prezentują się zwłaszcza na rabatach i obrzeżach ogrodowych ścieżek. Lubią towarzystwo barwników, kosmosów podwójnie pierzastych czy werben.

Gazania jest prosta w uprawie. Jak o nią dbać?

Gazania uwielbia ciepło. Dlatego najpiękniej rośnie na słonecznym stanowisku osłoniętym od wiatru. Poradzi sobie w przepuszczalnym i umiarkowanie wilgotnym podłożu, ale za zbytnią wilgocią nie przepada. Wystarczy podlewać ją raz w tygodniu, gdy panuje susza. Roślina nie wymaga też nawożenia. Trzeba pamiętać o regularnym usuwaniu przekwitłych kwiatostanów i przycinaniu pędów. To pobudzi gazanię do rozgałęziania i zmotywuje do wypuszczania nowych pąków.

Jak dbać o gazanie, aby kwitły dłużej? 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL

Zimowanie gazanii: o czym pamiętać?

W naszym klimacie gazania najczęściej jest uprawiana jako roślina jednoroczna. Można spróbować ją przezimować. Jeśli zrobimy to w odpowiedni sposób, możliwe, że przetrwa do kolejnego sezonu.

Przed pierwszymi przymrozkami wykop ją z gruntu i usuń suche liście. Przytnij do 1/3 wysokości, umieść w doniczce z ziemią ogrodową i wstaw do chłodnego pomieszczenia. Idealna temperatura powinna w nim wynosić od 7 do 10 st. C. Zimą sadzonkę należy podlewać tylko od czasu do czasu, by podłoże było lekko wilgotne. Należy regularnie sprawdzać, czy nie dochodzi do gnicia korzeni lub roślina nie stała się celem ataku szkodników. W przypadku niepokojących objawów, należy działać natychmiast i zaserwować roślinie odpowiedni preparat.

Na przełomie lutego i marca zwiększ intensywność podlewania. Temperatur w pomieszczeniu również powinna być wyższa. Gazanię do ogrodu należy przenieść dopiero po zakończeniu majowych przymrozków.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów © 2026 Associated Press