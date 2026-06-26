Spis treści: Konkretne odmiany powojników, na które warto zwrócić uwagę Sposób na kamuflaż i szybką dekorację Jak i gdzie sadzić powojniki, żeby dobrze rosły? Pielęgnacja i zasada "głowa w słońcu, nogi w cieniu" Z jakimi roślinami łączyć powojniki na rabatach?

Konkretne odmiany powojników, na które warto zwrócić uwagę

Powojnik to wiotkie pnącze, które potrafi wspiąć się na wysokość od dwóch do kilku metrów, owijając się wokół podpór ogonkami liściowymi. Ponieważ wybór w sklepach bywa przytłaczający, warto znać konkretne, niezawodne odmiany.

Jeśli zależy ci na wielkich, dwukolorowych kwiatach, wybierz 'Nelly Moser' - zachwyca jasnoróżowymi płatkami z wyraźnym, ciemniejszym paskiem pośrodku. Szukasz burzy kwiatów, która utrzyma się do końca wakacji? Postaw na odmianę 'Jackmanii', która obsypie kratkę głębokim, fioletowo-granatowym kolorem. Wielbicielom klasycznej elegancji na pewno spodoba się polska duma, czyli mocno rosnący 'Jan Paweł II' o ogromnych, śnieżnobiałych kwiatach. Jeśli wolisz nietypowe kształty, poszukaj odmiany 'Princess Diana', której kwiaty wyglądają jak urocze, różowe dzwoneczki (albo małe tulipany), lub wybierz 'Multi Blue' z gęstymi, fioletowymi środkami przypominającymi puszyste pompony.

Warto wiedzieć, że poszczególne odmiany kwitną w różnych terminach, od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. Kiedy kwiaty już opadną, dodatkową ozdobą wielu powojników stają się puszyste owocostany, które bardzo długo utrzymują się na pędach.

Na świecie występuje około 380 gatunków i ponad 4000 odmian powojników (clematisów) 123RF/PICSEL

Sposób na kamuflaż i szybką dekorację

Po co właściwie sadzić powojniki? To idealne rozwiązanie, gdy chcesz coś ukryć lub szybko ozdobić pustą przestrzeń. Pnącze w kilka miesięcy potrafi zasłonić nieestetyczną siatkę, stary mur czy brzydką ścianę garażu. Wystarczy puścić je na drewnianą kratkę przy tarasie lub łuk nad furtką, aby wejście do ogrodu zyskało zupełnie nowy wygląd. Powojniki sprawdzają się zresztą nie tylko w dużych ogrodach. Z powodzeniem możesz je uprawiać także w dużych donicach na balkonie lub tarasie. Wystarczy zapewnić im stabilną podporę, po której będą mogły piąć się w górę, zamieniając betonową ścianę w zielony zakątek.

Kwiat który kamufluje brzydkie miejsca w ogrodzie 123RF/PICSEL

Jak i gdzie sadzić powojniki, żeby dobrze rosły?

Podstawa to wybór odpowiedniego miejsca i właściwe posadzenie. Powojniki lubią żyzną, przepuszczalną ziemię. Zdecydowanie nie znoszą stać w błocie, dlatego jeśli masz na działce ciężką, gliniastą glebę, musisz na dnie dołka usypać warstwę drenażu ze żwiru lub kamyków. Ziemię przed sadzeniem warto wymieszać z dobrym kompostem.

Ważna zasada: powojniki wielkokwiatowe sadzimy o 5 do 10 centymetrów głębiej, niż rosły w doniczce przyniesionej ze sklepu. Dzięki temu roślina wypuści mocniejsze korzenie i będzie znacznie bardziej odporna na mróz oraz choroby. Od razu po posadzeniu zamontuj kratkę lub podporę.

Pielęgnacja i zasada "głowa w słońcu, nogi w cieniu"

Wiele osób myśli, że uprawa powojnika jest trudna, ale wystarczy trzymać się jednej prostej reguły. Najlepszą radę na ten temat dała mi moja babcia. Kiedy mój pierwszy powojnik zaczął usychać, pokazała mi swój niezawodny trik. Powiedziała: "Pamiętaj, powojnik musi mieć głowę w słońcu, ale nogi w cieniu!". Co to dokładnie oznacza? Górna część rośliny z liśćmi i kwiatami uwielbia słońce - potrzebuje go do obfitego kwitnienia. Jednak jej korzenie i dół łodygi szybko wysychają i nienawidzą przegrzewania. Dlatego ziemię wokół powojnika zawsze trzeba grubo zasypać korą albo posadzić tuż przy nim niskie rośliny, które rzucą cień na glebę. Poza tym wystarczy dbać o regularne podlewanie latem i podać trochę nawozu wiosną.

Z jakimi roślinami łączyć powojniki na rabatach?

Skoro powojnik potrzebuje cienia na poziomie korzeni, wykorzystaj to, by stworzyć ciekawe kompozycje. Tuż przed nim warto posadzić niższe rośliny, które osłonią dół pnącza. Świetnie sprawdzą się tu funkie (hosty), krzaczki lawendy, liliowce czy bardzo popularne bodziszki. Ich liście zadziałają jak parasol, który utrzyma chłód i wilgoć w ziemi. Z kolei na górze, najlepszym towarzystwem dla powojnika jest róża pnąca. Te dwie rośliny rosną ze sobą znakomicie. Sztywne pędy róży dają mocną podporę, a cienkie gałązki powojnika ładnie się w nie wplatają.

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