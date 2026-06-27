Spis treści: Węże w Polsce: oto co o nich wiemy Gdzie chowają się węże w ogrodzie? Jak pozbyć się węży z ogrodu?

Węże w Polsce: oto co o nich wiemy

Polska fauna jest niezwykle bogata i w naszym kraju obecne są również węże. Możemy spotkać aż pięć gatunków: zaskrońca zwyczajnego, zaskrońca rybołowa gniewosza plamistego, węża Eskupala oraz żmiję zygzakowatą. Wszystkie węże występujące w Polsce są pod ścisłą ochroną gatunkową i ogrywają ważną rolę w ekosystemie, dlatego nie są zaliczane do szkodników. Jaką funkcję pełną węże w przyrodzie? Przede wszystkim regulują liczebność gryzoni i płazów, dlatego czasem mogą być pożyteczne.

Czy węży trzeba się bać? Co prawda, ich obecność w ogrodzie nie jest pożądana i nikt nie życzy sobie takiego gościa, ale tak naprawdę cztery z nich są niegroźne dla naszego zdrowia. Co prawda, żmija jest jadowita i może ukąsić, ale robi to tylko w ostateczności: albo kiedy poczuje się sprowokowana do ataku, albo np. przez przypadek nadepniemy na jej ogon. Pamiętajmy, w przypadku ukąszenia żmii trzeba udać się po pomoc lekarską.

Gdzie chowają się węże w ogrodzie?

Węże lubią miejsca zaciszne, a ich w ogrodzie jest sporo 123RF/PICSEL

Węże mogą chować się w miejscach spokojnych w naszym ogrodzie, ale również tam, gdzie będą miały pod dostatkiem pożywienia. Na korzyść wyboru kryjówki przemawiają specyficzne warunki. Z jednej strony musi być to przestrzeń nasłoneczniona, gdzie węże będą się wygrzewać, ale blisko niego znajdą schronienie w ciemnym, wilgotnym i zacisznym miejscu. Czasami żmije wybierają też miejsca w niedalekiej okolicy oczek wodnych lub stawów, gdzie płazów mogą mieć pod dostatkiem.

Trzeba wiedzieć, że nie tylko takie miejsca mogą być kryjówkami dla węży. Okazuje się, że mogą schronić się na naszym ogrodzie albo działce, ponieważ mogą tam mieć dogodne dla siebie warunki. Gdzie lubią przebywać węże? Przede wszystkim tam, gdzie rzadko zaglądamy, ale też w miejscach zaniedbanych. Węże chętnie wybiorą stosy drewna, cegieł lub innych nieużywanych i długo już leżących przedmiotów, gdzie jest stała dla nich temperatura.

Czasami węże gnieżdżą się w w pobliżu kompostowników czy miejscach, gdzie wyrzucamy odpady organiczne, takie jaki liście i gałęzie. Dobrą kryjówką oraz miejsce, z którego gady mogą polować są wysokie zarośla albo obszary rabat, które nie są często uczęszczane przez człowieka.

Trzeba wiedzieć, że węże są bardzo płochliwe: im miejsce jest rzadziej uczęszczane, tym większe prawdopodobieństwo, że mogą się u nas w ogrodzie pojawić.

Jak pozbyć się węży z ogrodu?

Obecność węzy w ogrodzie nie każdemu może być na rękę. Zlokalizowaliśmy wężowisko albo chcemy uchronić się przed wizytami gadów? Oto co trzeba zrobić:

Trzymać porząde k - niezwłocznie należy uprzątnąć ogród i usunąć z niego stery gałęzi, liści oraz śmieci.

Kosić trawę - wysokie zarośla działają na węże jak magnes. Do tego trzeba uprzątnąć rabaty z nadmiaru starej roślinności.

Pilnować kompostownika - jeśli kompostownik jest niezadbany i mnóstwo w nim zakamarków, może stać się legowiskiem dla węży. W takim wypadku trzeba zrobić z nim porządek i dobrze go zabezpieczyć.

Mamy już węża w ogrodzie? Pamiętajmy o tym, że zwierzęta są pod ochroną, dlatego nie możemy robić im krzywdy. Czasami nasze krzątanie się po ogrodzie może być już pomocne, ale czasem wystarczy narobić w ogrodzie nieco hałasu i np. tupać, co będzie oznaczać, że węże są niemile widziane. Jeśli gady wracają do ogrodu, czasami trzeba zakupić specjalne odstraszacze na węże.

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