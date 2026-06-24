Spis treści: Wentylator nie chłodzi tak, jak myślisz Przez ten błąd wiatrak może tylko pogarszać sytuację Eksperci wskazują najlepsze miejsce dla wentylatora Ten prosty trik sprawi, że poczujesz chłód jak z klimatyzacji

Wentylator nie chłodzi tak, jak myślisz

Aby pojąć istotę problemu, musimy najpierw obalić największy mit: wentylator nie obniża temperatury powietrza w pomieszczeniu. W przeciwieństwie do klimatyzacji, wiatrak po prostu wprawia powietrze w ruch. Uczucie chłodu, którego doświadczamy, wynika wyłącznie z fizjologii naszego ciała. Pędzące powietrze przyspiesza odparowywanie potu z naszej skóry, co daje efekt chłodzący. Jeśli jednak powietrze w pokoju jest już ekstremalnie gorące, wentylator będzie po prostu mieszał to samo, nagrzane powietrze, nie przynosząc żadnej realnej ulgi, a jedynie niepotrzebnie wysuszając nasze oczy i drogi oddechowe.

Przez ten błąd wiatrak może tylko pogarszać sytuację

I tu dochodzimy do sedna sprawy. Największym błędem, jaki popełniamy, jest stawianie wentylatora na środku zamkniętego, nagrzanego pokoju i kierowanie go bezpośrednio na siebie. W ten sposób tworzymy zamknięty obieg gorąca. Co gorsza, często włączamy wiatrak w ciągu dnia, przy otwartym oknie, przez które wlewa się żar z zewnątrz. Wentylator zasysa wtedy to parzące powietrze i z impetem wdmuchuje je w głąb mieszkania. Zamiast się chłodzić, tylko potęgujemy odczucie gorąca. Urządzenie zużywa prąd, my wciąż się pocimy, a efektywność chłodzenia spada do absolutnego zera.

Eksperci wskazują najlepsze miejsce dla wentylatora

Jak zatem prawidłowo korzystać z wiatraka? Kluczem jest strategiczne zarządzanie cyrkulacją i wykorzystanie różnicy temperatur między wnętrzem a podwórkiem. Najlepsze efekty osiągniesz wieczorem i rano, gdy na zewnątrz robi się chłodniej. Zamiast stawiać wiatrak przy kanapie, ustaw go tuż przy otwartym oknie. Jeśli w pokoju jest goręcej niż na dworze, skieruj wentylator w stronę okna. Dzięki temu wypchniesz nagrzane powietrze na zewnątrz, a na jego miejsce z innych pomieszczeń napłynie chłodniejsze. Jeśli masz okna po dwóch stronach mieszkania, otwórz je i ustaw wentylator tak, by zasysał chłód i pchał go dalej, tworząc orzeźwiający przeciąg.

Jak ustawić wentylator, by zwiększyć komfort? 123RF/PICSEL

Ten prosty trik sprawi, że poczujesz chłód jak z klimatyzacji

Kiedy już opanujesz właściwe ustawienie sprzętu, możesz dodatkowo podkręcić jego skuteczność, zamieniając zwykły wiatrak w domowy klimatyzator. Wystarczy, że przed włączonym urządzeniem (po stronie, w którą wieje) postawisz szeroką miskę wypełnioną kostkami lodu lub dwiema zamrożonymi butelkami z wodą. Powietrze, zanim dotrze do ciebie, owieje lód, drastycznie obniżając swoją temperaturę i zapewniając rześki, lodowaty powiew. Pamiętaj też o absolutnych podstawach: w ciągu dnia zasłaniaj rolety i zamykaj okna, by nie wpuszczać upału. Włączaj też wentylator tylko wtedy, gdy faktycznie jesteś w pomieszczeniu - ponieważ chłodzi on ludzi, a nie ściany, praca wiatraka w pustym pokoju to wyłącznie marnowanie energii elektrycznej.

Jak zachowujesz się podczas upałów? Otwieram okna przez cały dzień Wietrzę tylko rano i wieczorem Zasłaniam okna i ograniczam wietrzenie Korzystam z klimatyzacji lub wentylatora Zagłosuj

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