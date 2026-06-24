Gdzie ustawić wentylator, aby skutecznie schłodzić mieszkanie podczas największych upałów

Paulina Szymczak

Paulina Szymczak

Może się wydawać, że wystarczy włączyć wentylator i usiąść w jego zasięgu, by skutecznie schłodzić mieszkanie. Tymczasem większość osób popełnia jeden prosty błąd, przez który wiatrak działa znacznie mniej efektywnie, a czasem wręcz pogarsza sytuację. Sprawdź, jak prawidłowo ustawić wentylator podczas upałów, by naprawdę odczuć ulgę i nie marnować energii.

Wentylator stojący ustawiony przy oknie z jasną, przewiewną firanką w pomieszczeniu.
W ten sposób lepiej schłodzisz pomieszczenie. Prosty trik na ustawienie wiatraka123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Wentylator nie chłodzi tak, jak myślisz
  2. Przez ten błąd wiatrak może tylko pogarszać sytuację
  3. Eksperci wskazują najlepsze miejsce dla wentylatora
  4. Ten prosty trik sprawi, że poczujesz chłód jak z klimatyzacji

Wentylator nie chłodzi tak, jak myślisz

Aby pojąć istotę problemu, musimy najpierw obalić największy mit: wentylator nie obniża temperatury powietrza w pomieszczeniu. W przeciwieństwie do klimatyzacji, wiatrak po prostu wprawia powietrze w ruch. Uczucie chłodu, którego doświadczamy, wynika wyłącznie z fizjologii naszego ciała. Pędzące powietrze przyspiesza odparowywanie potu z naszej skóry, co daje efekt chłodzący. Jeśli jednak powietrze w pokoju jest już ekstremalnie gorące, wentylator będzie po prostu mieszał to samo, nagrzane powietrze, nie przynosząc żadnej realnej ulgi, a jedynie niepotrzebnie wysuszając nasze oczy i drogi oddechowe.

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Przez ten błąd wiatrak może tylko pogarszać sytuację

I tu dochodzimy do sedna sprawy. Największym błędem, jaki popełniamy, jest stawianie wentylatora na środku zamkniętego, nagrzanego pokoju i kierowanie go bezpośrednio na siebie. W ten sposób tworzymy zamknięty obieg gorąca. Co gorsza, często włączamy wiatrak w ciągu dnia, przy otwartym oknie, przez które wlewa się żar z zewnątrz. Wentylator zasysa wtedy to parzące powietrze i z impetem wdmuchuje je w głąb mieszkania. Zamiast się chłodzić, tylko potęgujemy odczucie gorąca. Urządzenie zużywa prąd, my wciąż się pocimy, a efektywność chłodzenia spada do absolutnego zera.

Eksperci wskazują najlepsze miejsce dla wentylatora

Jak zatem prawidłowo korzystać z wiatraka? Kluczem jest strategiczne zarządzanie cyrkulacją i wykorzystanie różnicy temperatur między wnętrzem a podwórkiem. Najlepsze efekty osiągniesz wieczorem i rano, gdy na zewnątrz robi się chłodniej. Zamiast stawiać wiatrak przy kanapie, ustaw go tuż przy otwartym oknie. Jeśli w pokoju jest goręcej niż na dworze, skieruj wentylator w stronę okna. Dzięki temu wypchniesz nagrzane powietrze na zewnątrz, a na jego miejsce z innych pomieszczeń napłynie chłodniejsze. Jeśli masz okna po dwóch stronach mieszkania, otwórz je i ustaw wentylator tak, by zasysał chłód i pchał go dalej, tworząc orzeźwiający przeciąg.

Kobieta w żółtej koszuli siedzi na łóżku z zamkniętymi oczami, relaksując się przy włączonym wentylatorze, a w tle stoi wazon z białymi kwiatami.
Jak ustawić wentylator, by zwiększyć komfort?123RF/PICSEL

Ten prosty trik sprawi, że poczujesz chłód jak z klimatyzacji

Kiedy już opanujesz właściwe ustawienie sprzętu, możesz dodatkowo podkręcić jego skuteczność, zamieniając zwykły wiatrak w domowy klimatyzator. Wystarczy, że przed włączonym urządzeniem (po stronie, w którą wieje) postawisz szeroką miskę wypełnioną kostkami lodu lub dwiema zamrożonymi butelkami z wodą. Powietrze, zanim dotrze do ciebie, owieje lód, drastycznie obniżając swoją temperaturę i zapewniając rześki, lodowaty powiew. Pamiętaj też o absolutnych podstawach: w ciągu dnia zasłaniaj rolety i zamykaj okna, by nie wpuszczać upału. Włączaj też wentylator tylko wtedy, gdy faktycznie jesteś w pomieszczeniu - ponieważ chłodzi on ludzi, a nie ściany, praca wiatraka w pustym pokoju to wyłącznie marnowanie energii elektrycznej.

Jak zachowujesz się podczas upałów?
Otwieram okna przez cały dzień
Wietrzę tylko rano i wieczorem
Zasłaniam okna i ograniczam wietrzenie
Korzystam z klimatyzacji lub wentylatora

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