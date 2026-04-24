Gdzie wylać olej po smażeniu kotletów? Polacy wciąż popełniają ten kardynalny błąd
Utylizacja resztek produktów spożywczych bywa dla wielu wciąż problematyczna. Wiadome jest, że wszystko to, co pochodzenia roślinnego powinno trafić do pojemników na odpady "bio". Co natomiast z tłuszczem po smażeniu? Czy wylewanie takiej cieczy do zlewu bądź toalety jest dobrym rozwiązaniem? Okazuje się, że mnóstwo osób popełnia ten kardynalny błąd.
Spis treści:
- Zasady segregacji odpadów wciąż budzą wątpliwości
- Co zrobić z zużytym olejem? Na pewno nie wylewać do zlewu
Zasady segregacji odpadów wciąż budzą wątpliwości
Obowiązkowa segregacja odpadów obowiązuje w Polsce już od wielu lat, a jej zasady powinny być każdemu doskonale znane. Mimo to utylizacja i segregacja niektórych niepotrzebnych, zużytych produktów wciąż budzi wątpliwości. W przypadku plastiku, papieru czy szkła sprawa jest dość oczywista, podobnie jak z organicznymi resztkami - obierkami, fusami po kawie, zepsutym jedzeniem, skorupkami jaj i pozostałościami ogrodniczymi. Odpady te mają swoje miejsce w oznakowanych kontenerach i powinniśmy dbać, aby trafiały tam, gdzie ich miejsce. Co jednak w przypadku cieczy - np. tłuszczu, który po smażeniu wymaga utylizacji? Wiele osób bez zastanowienia wylewa nawet kilka litrów oleju do zlewu bądź toalety. Okazuje się, że to rozwiązanie jest nie tylko skrajnie nieekologiczne ale może też przysporzyć sporo problemów.
Co zrobić z zużytym olejem? Na pewno nie wylewać do zlewu
Smażenie potraw w głębokim tłuszczu to czynność, którą każdego dnia praktykuje wielu Polaków. Niektórzy po ostygnięciu przelewają ciecz do butelki i zostawiają do ponownego wykorzystania. Ci, którzy z różnych względów nie chcą przetwarzać zużytego tłuszczu, a wolą go wyrzucić, często decydują się na wylanie go do zlewu bądź toalety. Nie jest to jednak ani mądre, ani właściwe, gdyż grozi całkowitym zapchaniem rur odpływowych i koniecznością wzywania hydraulika. Co więcej, wylewanie do kanalizacji jeszcze gorącego tłuszczu może spowodować uszkodzenie plastikowych elementów odpływu, które po stopieniu będą nadawać się już tylko do wymiany. Gdzie zatem należy wyrzucać zużyty po smażeniu tłuszcz? Opcje są dwie:
- zużyty olej, masło czy smalec należy całkowicie ostudzić i przelać do plastikowej butelki lub szklanego słoika, zakręcić, a następnie umieścić w pojemniku na odpady zmieszane
- w przypadku większych ilości tłuszczu (np. gdy gromadzimy zużyty tłuszcz w domu przez dłuższy czas), należy przelać go do szczelnie zamykanego pojemnika i zanieść do najbliższej placówki PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), bądź też umieścić w specjalnych, pomarańczowych pojemnikach na olej jadalny. Lokale gastronomiczne zlecają odbiór oleju posmażalniczego wyspecjalizowanym firmom, z którymi mają podpisane stosowne umowy.