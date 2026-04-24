Obowiązkowa segregacja odpadów obowiązuje w Polsce już od wielu lat, a jej zasady powinny być każdemu doskonale znane. Mimo to utylizacja i segregacja niektórych niepotrzebnych, zużytych produktów wciąż budzi wątpliwości. W przypadku plastiku, papieru czy szkła sprawa jest dość oczywista, podobnie jak z organicznymi resztkami - obierkami, fusami po kawie, zepsutym jedzeniem, skorupkami jaj i pozostałościami ogrodniczymi. Odpady te mają swoje miejsce w oznakowanych kontenerach i powinniśmy dbać, aby trafiały tam, gdzie ich miejsce. Co jednak w przypadku cieczy - np. tłuszczu, który po smażeniu wymaga utylizacji? Wiele osób bez zastanowienia wylewa nawet kilka litrów oleju do zlewu bądź toalety. Okazuje się, że to rozwiązanie jest nie tylko skrajnie nieekologiczne ale może też przysporzyć sporo problemów.